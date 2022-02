Capital B empresa de medios liderada por negros en Estados Unidos por Matter Unlimited

Fundada en 2021 Capital B es una organización de noticias local/nacional sin fines de lucro para audiencias negras que se lanzará a principios de 2022. Con sede en Nueva York, Estados Unidos. La empresa fue Cofundada por los veteranos líderes de noticias Lauren Williams y Akoto Oori-Atta, Capital B brindará informes originales, confiables y de calidad a los negros de todo el país.

Nueva identidad de Capital B por Matter Unlimited

La agencia neoyorkina Matter Unlimited ha desarrollado la nueva identidad para el canal de medios de comunicación Capital B. La nueva identidad visual muestra una serie de guiños de la cultura afroamericana.

El proyecto incluye: Un logotipo, las diferentes animaciones, el el lenguaje visual, estrategia, paleta de colores y tipografías. Además de una serie de activos como una colección de fotografías para representar mejor el objetivo de la nueva organización.

Banners para el sitio web.

«Muy orgullosos de anunciar el lanzamiento de Capital B, una red sin fines de lucro de redacciones locales anclada en un centro nacional.

Centrándose en las audiencias negras, se asocian con las comunidades a las que sirven para exponer la injusticia, hacer que los líderes rindan cuentas, informar las políticas y equipar a las audiencias negras con la verdad.

Visita @capitalbnews en su Instagram para su evento de lanzamiento de dos días «El poder de las historias negras», donde discutirán el impacto de las narrativas negras en la política, el activismo y el entretenimiento. Enlazado en nuestra historia».

Matter Unlimited, caso de estudio.

Posters.

Un proyecto lanzado por Lauren Williams y Akoto Ofori-Atta

En el sitio web de Capital B dan detalles sobre la creación del nuevo medio. Este involucra a sus fundadores Lauren Williams (ex editor en jefe de Vox Vox) y Akoto Ofori-Atta (ex editor gerente de The Trace), con una larga trayectoria en medios de comunicación. Capital B se enfocará en las historias nacionales de su audiencia.

Banner con el logotipo en su sitio web.

El proyecto quiere crear un nuevo enfoque de calidad para los medios negros. Ya que últimamente los medios negros están en declive según lo indica un estudio. Isis Dallis, directora gerente de Matter Unlimited comenta: “cuando las personas que histórica y sistemáticamente han quedado fuera de las estructuras de poder primarias obtienen acceso a información precisa, oportuna y relevante, la dinámica del poder cambia”.

Bolsas con la nueva identidad.

Origen del nombre de Capital B

Para entender el nombre de Capital B hay que entender el contexto con que se utiliza en Estados Unidos. Lori L tharps del New York times lo explica: «Cuando se habla de una cultura, etnia o grupo de personas, el nombre debe escribirse con mayúscula. El negro con B mayúscula se refiere a las personas de la diáspora africana. El negro en minúsculas es simplemente un color». Es por eso que el nombre representa a toda la cultura negra de Estados Unidos.

Animación del logotipo.

Poster, publicidad exterior y logotipo.

Análisis de la identidad de Capital B

Estamos ante una identidad que toma muchos elementos de la cultura negra de Estados Unidos. El nombre Capital B es un claro referente a todo tipo de publicaciones y menciones de la cultura afroamericana. La marca denominativa utiliza una tipografía condensada en mayúscula y la letra ‘B’ se muestra en negrita y más ancha. Esto genera contraste entre las dos fuentes tipográficas. La letra ‘B’ sirve como dispositivo para mostrar todo tipo de elementos culturales, desde fotografías, hasta patrones, texturas y mezclas de colores.

Una tipografía pensada para funcionar tanto en medios digitales como impresos. La letra B en mayúscula es muy legible y otorga seriedad a la identidad, además de ser muy versátil al funcionar como dispositivo. La tipografía utilizada en los titulares es Druk, y para los subtítulos y citas se utiliza Freight Display Pro. Para el cuerpo del texto se usa Proxima Nova.

La tipografía también es un elemento cultural importante ya que por ejemplo Freight Display Pro, fue creada por el diseñador tipográfico negro Joshua Darden. Y es que aunque no todas las piezas fueron creadas por personas negras, se agradecen estos detalles culturales para enriquecer la esencia de la marca.

La paleta de colores utiliza el naranja, negro, crema, azul marino y verde pálido. Que le dan mucha personalidad a la identidad visual.

