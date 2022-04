British Pop Archive: colección dedicada a la preservación e investigación de la cultura popular en UK

En el mes de mayo se lanzará British Pop Archive, una colección británica dedicada a la preservación e investigación de la cultura popular. Será la primera vez que la cultura popular tendrá un archivo a gran escala en el Reino Unido. Incluyendo las últimas siete décadas de historia.

El Archivo Pop Británico se abrirá en el Instituto y Biblioteca de Investigación John Rylands, Manchester. British Pop Archive (Conocido por sus siglas BPA) tiene como objetivo celebrar y preservar la música popular británica y otros aspectos de la cultura popular, reconociendo su influencia fundamental en el escenario mundial.

¿Por qué se escogió a la ciudad de Mánchester?

Por la rica cultura que ha albergado la ciudad de Manchester. Una ciudad que representa innovación, creatividad y progreso social, un lugar perfecto para crear el archivo. Una colección que preservará y contará las historias de la cultura popular de la posguerra a escala nacional.

La colección del archivo

Es importante entender el tipo de contenido que tendrá el British Pop Archive. Un sitio donde veremos archivos de personas y organizaciones involucradas en la música y la cultura popular británica. Incluye archivos de músicos, bandas, clubes, gerentes, agentes, periodistas, fotógrafos y diseñadores. En la actualidad la colección involucra carteles, música grabada, entrevistas, obras de arte, material promocional, material efímero, material de gira, mercadería, correspondencia personal y comercial.

Identidad de British Pop Archive por StudioDBD

Una interesante biblioteca que reúne la cultura pop. La identidad fue desarrollada por StudioDBD con sede en Manchester. La nueva identidad presenta un isotipo puntiagudo. Un elemento que reinterpreta la brújula, apuntando al noroeste de Inglaterra. Dave Sedgewick, fundador del estudio, explica su significado: “un ícono gráfico instantáneamente reconocible que representaba la expresión del proyecto en la forma más simple posible”.

StudioDBD explica en sus redes sociales: «¡Hemos estado trabajando en este proyecto durante bastante tiempo y finalmente podemos compartir los diseños!

El British Pop Archive es una colección nacional dedicada a la preservación e investigación de la cultura popular. La colección contará con el apoyo de una gran exposición en The John Rylands que se lanzará el 19 de mayo».

Leyendas de la cultura pop

Una colección que cuenta la historia de leyendas del pop británico. La mayoría de archivos nunca han sido vistos por el público en general. Hay artículos personales relacionados con The Smiths, New Order, The Haçienda, Factory Records, Granada Television y Joy Division.

Aunque el material sea de toda Gran Bretaña, se mantendrá de manera física en The John Rylands en el noroeste. Es por eso que la agencia creó un isotipo único y explican: «creamos un símbolo gráfico que hacía referencia a una brújula de 8 puntos, siendo el punto NW el más grande y prominente. El símbolo POP es un gráfico reconocible al instante sentimos que representaba la expresión del proyecto y se relacionaba muy bien con la ubicación geográfica».

Para complementar los activos de marca se crearon una serie de gráficos circulares. Cada uno es personalizado y representa una era diferente del archivo. Hacen referencia a portadas de álbumes, estilos musicales o material de archivo.

Análisis de la identidad de British Pop Archive

La identidad de StudioDBD para el British Pop Archive incluye un logotipo y una serie de activos para reforzar la marca. El isotipo puntiagudo es una brújula que apunta al Noroeste y su herencia cultural, lugar donde se encuentra la biblioteca The John Rylands.

Una brújula de ocho puntos como enfoque central. El proyecto fue liderado por Dave Sedgwick, el fundador del estudio. La tipografía es muy condensada y sans serif, en la palabra Pop se remplaza la letra «o» por el isotipo de la brújula simple pero icónico.

Además del logotipo principal, se crearon una serie de gráficos circulares. Estos representan diversos períodos que van desde 1950, hasta la actualidad. La paleta de colores utiliza negro y blanco, y una paleta de colores secundaria con crema y menta pálido. En general la marca ha sabido capturar la esencia del diseño británico, con elementos y formas tan propios de la región.

