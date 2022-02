BBC Three muestra tres manos en su nueva identidad

BBC Three es un canal de televisión británico en propiedad y operado por la BBC. Estaba al aire desde las 7 p. m. hasta las 4 a. m. todas las noches. Fue creado en 2003, su mercado objetivo eran personas de 16 a 34 años. La programación del canal es muy variada, desde animación, comedia, actualidad y drama. El canal original cerró en 2016, fue remplazado por BBC Three un canal solo digital. Después de seis años de estar solo en línea, BBC Three regresó a la televisión abierta el 1 de febrero de 2022, anunciado previamente en 2021.

BBC Three un canal orientado a jóvenes

La nueva identidad es un trabajo en equipo entre: BBC Creative y la agencia de marca Superunion. Para darle más fuerza a la marca crearon unos activos de marca en forma de manos. Los tres «personajes» (Capitán, Araña y Apuntador). El objetivo es hacer clic con su mercado meta de jóvenes y mostrar una identidad «poco convencional» del canal.

Los personajes hacen una serie de movimientos que incluyen el caminar, bailar, señalar, y hasta utilizar pantalones. Como escribe la agencia en su caso de estudio: «observa con irreverencia lo que pasa en la cultura popular y en la vida de los jóvenes».

Personajes de tres carismáticas manos

Para crear los tres personajes, el equipo de BBC Creative y Superunion se asociaron con los artistas Robert Strange y Ghost de Blinkink. Ellos desarrollaron los nuevos activos de marca. Además de las posiciones de las manos y sus diferentes personalidades. Todos ellos se desarrollan dentro de los cortos de programación.

Las diferentes animaciones de las manos. BBC Creative y Superunion: BBC Three idents (Derechos reservados © BBC Three, 2022)

Una identidad irreverente y poco convencional

«Para una marca como BBC Three, se requería algo irreverente y poco convencional», comenta Stuart Radford, director creativo ejecutivo de Superunion. «Como siempre, ha sido un privilegio colaborar con BBC Creative para desarrollar una idea icónica y actitudinal, apta para una audiencia joven y exigente».

Susan Ayton, directora creativa de BBC Creative, habla sobre los nuevos personajes y su uso en los diferentes medios: «tan eclécticos, divertidos y entretenidos como el canal que representan».

Se han creado dos variantes de identificadores; Los inicios y cierres de dos segundos unifican la identidad y cuentan historias rápidas de 2 segundos. Estos identificadores permiten a la audiencia apreciar a los personajes y sus diferentes movimientos e historias.

Las diferentes animaciones de las manos. BBC Creative y Superunion: BBC Three idents (Derechos reservados © BBC Three, 2022)

Análisis de la identidad de BBC Three

Lo interesante de esta nueva identidad de BBC Three es el haber logrado caracterizar manos, al punto de darles su propia personalidad. Esto ha generado una serie de activos para la marca y una propuesta que llama la atención de una audiencia más juvenil.

La presentación de estos personajes es «irreverente y no convencional». También es importante para marca el paso de un canal que estuvo seis años en digital, y marcar su regreso a un canal de señal abierta.

Los personajes tienen su propio nombre: «Capitán, Araña y Apuntador», son una serie de manos con su propia personalidad y forma. También se comportan de maneras distintas en las animaciones. Creando así personalidades únicas.

El personaje del Capitán es el líder. La araña por su parte es más amigable, linda y rápida, el Apuntador es más estratégico, fuerte y silencioso, según comenta la BBC. La paleta de colores utiliza el verde fluorescente de fondo y los personajes llevan tonos de rosa brillante y púrpura.

Referencias: