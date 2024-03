BARK Snack Pack para perros estilo cereal para niños

En esta nota hablaremos de Snack Pack para perros de BARK. Establecida en 2012 BARK es una empresa manufacturera de productos para perro, con sede en Nueva York. Son amantes de los perros y crean productos para que estos se sientan a gusto al lado de sus dueños en la convivencia diaria. BARK se lanzó en 2012 con BarkBox, una suscripción temática mensual de golosinas totalmente naturales y juguetes inteligentes.

En la actualidad llegan a más de 1,8 millones de perros cada mes y se han expandido a montones de nuevas categorías de productos y miles de puntos de venta minorista. Continúan creciendo y gracias a su experiencia acumulada pueden crear nuevos productos, experiencias y contenido. BARK sabe que los perros no son mascotas; son parte de nuestra familia. Una marca para los amantes de los perros que quieren lo mejor para ellos. Las mejores golosinas, los mejores juguetes, el mejor asiento en el sofá. Juntos, están impulsados a ser las personas que nuestros perros creen que somos.

BARK Snack Pack para perros fusiona sabores y estilo retro

La marca BARK ha presentado un producto muy interesante llamado: The Snack Pack. Una línea de golosinas para perros que se inspira en los cereales para niños de los años 80’s y 90’s. Sus empaques utilizan aquella técnica de marketing de una mascota que mira de forma agradable y que invita a comprar el producto. En la parte posterior incluso han colocado juego como laberintos o sopas de letras.

Snack Pack para perros: diseño retro inspirado en los cereales de los 80’s y 90’s

Una línea de productos para perros The Snack Pack evoca la estética clásica de los cereales, nos hacen recordar una época pasada cuando esos cereales nos divertían en el desayuno. Un producto para nuestros perros con un hermoso empaque que atraerá a los amantes del diseño gráfico, con personajes carismáticos y juegos.

En el panel frontal podremos observar una serie de actividades para humanos y experiencias interactivas impulsadas por códigos QR. Permitiendo que podamos interactuar con la marca y disfrutar de nuevas experiencias.

Personajes carismáticos en los Snacks para perros BARK

Nick Cogan, Vicepresidente Creativo de BARK, está muy emocionado por el proyecto y comenta: «La voz de BARK siempre ha sido divertida e irreverente. Esta colección nos permitió sumergirnos en la historia y aplicar una gran cantidad de energía creativa en las mascotas y el extravagante mundo de estas delicias».

Las mascotas de cada producto de: The Snack Pack, tienen diferentes nombres como: Jim Sock, Tooty the Toot, Goober B. Nutty, Lucky McDuck, Old Goldie y Hunk Stickman. Son el elemento central de cada diseño en esta línea de productos. Los personajes fueron creados por el director de diseño de juguetes, Derek Rippe, experto en crear ilustraciones de personajes lúdicos y extravagantes.

Fotografías del producto para perros con un diseño que recuerda a los cereales para niños.

Variedad sabores en los Snack Pack para perros

Los nuevos Snack Pack para perros no sólo son atractivos a nivel visual, también vienen en varias presentaciones y diferentes sabores. Los productos incluyen: Frosted Socks con sabor a yogur y bayas, Fruity Toot Loops, palitos carnosos de res y cerdo, Go Nuttys horneados con miel y maní, Lucky Duckies con receta de turducken, y Clucky Nuggy Yum con sabor a nugget de pollo.

Cajas con actividades y códigos QR

Como mencionamos anteriormente en el reverso de los empaques de The Snack Pack podremos encontrar códigos QR con actividades y algunos juegos como crucigramas, sopas de letra o laberintos para poder entretenernos. Estos detalles fortalecen la experiencia y hacen que sea aún más memorable.

Nick Cogan comenta la importancia del espíritu lúdico detrás de cada producto: «Nos encanta esconder pequeños chistes y sorpresas siempre que podemos. Estos generalmente comienzan con nuestros escritores y diseñadores intercambiando ideas que no hemos hecho antes o que nuestros suscriptores no han visto en mucho tiempo». Los productos se pueden conseguir en la página principal de BARK y en Target en Estados Unidos.

Snack Pack para perros es una línea de productos inspirada en los cereales para niños de los años 80’s y 90’s. Son golosinas para perros, con ese toque retro y nostálgico en el diseño de empaque. Una experiencia única y memorable con detalles interactivos en el reverso del producto y con códigos QR con actividades para los humanos y sus mascotas.

