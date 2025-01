Back to Nature: rediseño vibrante con diseño clásico y moderno

Establecido en 1960 Back to Nature Foods es una empresa enfocada en la elaboración de alimentos y bebidas. Con sede en Minneapolis, Estados Unidos.

Empezaron como una pequeña tienda de alimentos naturales en California y ayudan a plantar las semillas del movimiento de alimentos naturales de hoy antes de que se pusiera de moda. En la actualidad siguen viviendo la buena vida, reinventando los bocadillos favoritos de los estadounidenses con ingredientes genuinos. Irradian buenas vibraciones y un estado de ánimo positivo y estan comprometidos a ofrecer bocadillos súper sabrosos. Eso es comer bocadillos de Back to Nature en toda su extensión. Alegrías simples, sin remordimientos, días felices.

Back to Nature: presenta una identidad vibrante con elementos clásicos y modernos

Han pasado más de 6 décadas desde que la empresa Back to Nature está en el mercado estadounidense. En ese tiempo ha sabido reinventarse para continuar siendo relevante.

El proyecto fue realizado por el estudio creativo LOVE, cuya sede se encuentra en Manchester, Inglaterra. Una transformación que captura la vibra relajante que se vive en la Costa Oeste, con elementos modernos que permiten que la marca pueda destacar en un mercado muy competitivo.

Nueva identidad de Back to Nature inspirada en la vibra positiva y relajante de la Costa Oeste de Estados Unidos

El pilar fundamental del rediseño es su nuevo logotipo inspirado en el amanecer californiano. Se conserva la icónica hoja de Back to Nature un símbolo que sirve de metáfora con los productos, ya que hay un compromiso de la marca por utilizar ingredientes naturales. La nueva tipografía es un diseño estilo vintage, que evoca una sensación tradicional con serif tradicionales, pero con un toque mucho más vanguardista y audaz.

Otro de los activos modernizados es su paleta de colores con tonalidades vibrantes asociadas con la Costa Oeste: atardeceres dorados, playas soleadas y una energía reljante que recuerda la herencia de la marca. Un enfoque visual que se complementa con fotografías frescas y atractivas de los productos, para resaltar el sabor de los productos y su gran calidad.

Mejorando la narrativa para conectar con las nuevas generaciones

Se ha renovado el eslogan ahora es: «Tasty Snacks Since Way Back» (Aperitivos sabrosos desde hace mucho tiempo). Compactan la misión y la historia de la marca. En palabras de Jennifer Jorgensen, directora de Back to Nature: «Hemos logrado una identidad que no solo sobresale en las estanterías, sino que también cuenta una historia profunda. Este proyecto ha sido un viaje emocionante, y estamos orgullosos de los resultados obtenidos junto al equipo de LOVE».

Un tono que fortalece la comunicación enviando un mensaje seguro y de accesibilidad para sus nuevos clientes y los consumidores más fieles.

Un empaque innovador con mayor presencia visual

También se ha mejorado el diseño de los empaques en sus 30 productos. Incluyendo: galletas, crackers, frutos secos y granolas. Los empaques se sienten más vivos con mejor uso de los espacios en negativo y con el logotipo más destacado. También hay pegatinas personalizadas que aportan dinamismo y sirven para atraer a un público más joven. Detalles que refuerzan la esencia de la marca y conexión emocional con los consumidores.

En general el rediseño de Back to Nature nos recuerda como una marca puede conservar sus elementos más icónicos, pero logra adaptarse a las tendencias de diseño para llevar su mensaje a las nuevas generaciones.

Los activos visuales y narrativos trabajados por LOVE generan cierta nostalgia pero con detalles modernos, esto permite reforzar su posición como pionera en el movimiento de la alimentación natural.

Comenta David Palmer, director de LOVE: «Nuestra fortaleza radica en captar la autenticidad de una marca y darle un nuevo propósito. Este proyecto ha sido un esfuerzo conjunto que refleja nuestra pasión por el diseño y la estrategia creativa».

Análisis de la estrategia de rebranding

Es interesante ver la evolución del logotipo, aunque el diseño parezca totalmente distinto. Han cambiado una tipografía que se sentía más orgánica y llena de colores. Por un diseño más sobrio con una tipografía que continúa impregnada de una nostalgia vintage. Se conserva la hoja en la letra «K» para dar cierta recordación de marca. Los puntos importantes de este rediseño son:

Fidelización y atracción de nuevos públicos: gracias a los activos de marca se logra enviar un mensaje que llegará a nuevas generaciones. Conservando también a sus clientes más leales. Consistencia visual y narrativa: En general la marca se siente mucho más cohesiva y esto se nota en todos los nuevos diseños de empaques, logotipo y otros activos. Esto permite una mayor presencia en los anaqueles. Refuerzo de valores esenciales: Se continúa fortaleciendo la visión de ser una empresa con compromiso con la sostenibilidad y la calidad. Una marca relevante en la categoría de snacks naturales.

La conclusión es que Back to Nature posee aires nostalgicos, pero con un toque moderno gracias a la agencia LOVE. Se respeta la historia emblemática, pero se le da un nuevo estilo y se refuerza su propósito.

