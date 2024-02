Establecida en 2018 Free The Birds es una agencia independiente que eleva las marcas a través de la teoría de lo bello. Con sede en Londres, Inglaterra. Especializados en el diseño de marca y comunicación impulsada por su filosofía del: Pensamiento Bello.

Aunque la agencia recientemente cambió su nombre a Free The Birds, posee una experiencia de más de 21 años, en sus inicios se llamaban: DewGibbons + Partners. Una agencia independiente especializada en crear diseños y empaques para clientes de todo el mundo. Su filosofía es fundamental para su forma de trabajar, piensan que también debería ser fundamental para su identidad. Leonardo Da Vinci es la esencia del Pensamiento Bello. Un artista. Un diseñador. Un inventor. Un icono. Tenía la costumbre, cuando encontraba pájaros a la venta en un mercado, comprarlos y luego liberarlos de sus jaulas. Una filosofía inspiradora, refleja el tipo de personas que son y da una idea de lo que hacen por nuestros clientes.

Nueva identidad visual de Free The Birds destaca su logotipo Taquigráfico y moderno

La agencia Free The Birds se especializa en encontrar la belleza en sus diseños y en las marcas de sus clientes. Free The Birds ha presentado su nueva identidad visual que se siente más vanguardista y minimalista. Destaca su logotipo taquigráfico distintivo, que resume su filosofía a través de los 5 años de existencia. Una agencia que mejora su identidad en una época en que la inteligencia artificial (IA) se convierte en una herramienta definitiva para la sociedad, mezclan su experiencia en el diseño gráfico y las tecnologías novedosas.

Detalles del logotipo y sitio web.

«Pensamiento Hermoso» la filosofía detrás de la marca

La nueva identidad resume la filosofía detrás de la marca: Free The Birds. Se centra en la teoría de Leonardo Da Vinci sobre el «Pensamiento Hermoso». Esto les permite elevar la calidad visual de sus clientes, construyendo relaciones y llevando las marcas al siguiente nivel. Esto les ha permitido ganar muchos premios en sus años de existencia y elevar las marcas líderes en categorías como la belleza y cuidado del hogar.

Vídeo animación con la nueva identidad.

Una identidad inspiradora y el origen de Free The Birds

Una agencia preocupada por elevar la calidad visual de sus clientes y construir lazos que perduren a través del tiempo. Su nombre se inspira en Leonardo da Vinci, quien compraba pájaros enjaulados y los liberaba. Un pensamiento que inspira en romper las cadenas de una identidad visual poco desarrollada, para liberarla a un concepto más creativo e innovador.

El logotipo en fondo negro y papelería.

El pensamiento bello en acción un elemento crucial en los proyectos de Free The Birds

El año 2023 ha sido muy importante para la agencia Free The Birds, estuvieron detrás de la identidad de Avon y también desarrollaron su nueva fragancia llamada: «Beautiful Thinking». Estos les ha llevado a ganar reconocimiento en los premios Pure Beauty y Pentawards el año pasado. También demuestra su espíritu bondadoso ya que las ventas de sus productos son destinadas a la Organización benéfica Create, que se encarga de empoderar a jóvenes a través de las artes creativas.

Redes sociales y lápiz.

Una identidad con muchos activos visuales

El pilar fundamental de la nueva identidad es su logotipo taquigráfico utiliza las siglas de la agencia: FTB, un elemento distintivo tras 5 años trabajando con muchos clientes. Una abreviatura que transmite: «confianza, autoridad y audacia», pero no pierde la esencia detrás de la filosofía de Free The Birds. El eslogan utilizado es: «Actitud, no Edad». También crearon una versión animada que interactúa con varias imágenes para conocer más del trabajo detrás de la agencia y sus valores como: confianza y un deseo de embellecer la actitud.

Inteligencia Artificial revolucionando lo creativo

Free The Birds abraza abiertamente la tecnología de la inteligencia artificial en la industria del diseño. Paul Domenet, socio y director de estrategia creativa, comentó los beneficios de la IA generativa y como ayudan a crear material para los nuevos proyectos, ofrece rapidez sin comprometer la calidad. Sin embargo no todo es color de rosa ya que la IA no es perfecta, Free The Birds comenta que detrás de toda IA siempre debe existir la mente creativa que guía el proceso de diseño.

Análisis de la Identidad de Free Birds

Me gustan mucho los logotipos que esconden elementos, en este caso la letra «F» muestra la silueta de un pájaro. Un diseño abreviado que se siente moderno y minimalista. Las agencias suelen utilizar una paleta de colores monocromática para no influir en los diferentes proyectos. Una agencia que destaca por su innovación y la adaptación a las tendencias actuales del diseño.

Utilizando el eslogan «Actitud, no Edad» refuerzan la filosofía del Pensamiento Bello de Leonardo Da Vinci. Su marca denominativa taquigráfica abreviando el nombre de Free The Birds, muestra su confianza y compromiso con sus clientes y colaboradores.

