100 marcas más valiosas del 2021 según Interbrand

Interbrand ha presentado las marcas más valiosas del 2021. En su tradicional ranking titulado en inglés 2021 Best Global Brands.

En 2020 la famosa empresa de Elon Musk Tesla logró escalar posiciones pasó del número 40 al 14, Esto la sitúa como la marca con más rápido crecimiento en 2021, siendo la única empresa que ha logrado un 184% de crecimiento en el valor de la marca. Subió 26 lugares en la tabla. Otra empresa que también creció de manera abrupta fue Salesforce.com (subiendo 20 lugares al #38) y PayPal (subió 18 lugares al #42).

La única marca nueva que veremos en la lista es Sephora (#100). Esto convierte a LVMH Group en el grupo más grande de la tabla. Ya que poseen 5 marcas en claisficación: Sephora, Louis Vuitton (n. ° 13), Dior (n. ° 77), Tiffany & Co. (n. ° 92) y Hennessy (n. ° 95).

Los 10 primeros lugares marcas más valiosas del 2021

Este año 2021 se mantienen los mismos puestos del 2020. Con Apple a la cabeza #1 (US $408,251 millones). Seguido por Amazon #2 (US $249,249 millones). Microsoft #3 (US $ 210,191 millones). Estas tres marcas representan un 33% del valor total de la tabla este año.

El top se completa con las siguientes marcas: Google #4 (US $ 196,811 millones), Samsung #5 (US $ 74,635 millones), Coca-Cola #6 (US $ 57,488 millones), Toyota #7 (US $ 54,107 millones), Mercedes-Benz #8 (US $ 50,866 millones), McDonald’s #9 (US $ 45,865 millones) y Disney #10 (US $ 44,183 millones).

La tabla también ha conseguido más valor

El valor total de la tabla ha aumentado US $2,667,524 millones (un 15% más en relación al año pasado que su valor era $2,326,491 millones en 2020), siendo la mayor tasa de crecimiento en los últimos 22 años de las mejores marcas globales de Interbrand.

En promedio el valor de 2021 aumentó en un 10%, un significante mayor al 1.3% en 2020, uno de los factores que ha impulsado el cambio de estos porcentajes es el momento actual que vivimos con la pandemia. La tecnología se sitúa como el sector de más rápido crecimiento, con un valor de marca promedio de un 23% interanual. Es el sector de marca más valioso, seguido por bebidas y artículos deportivos.

Lo aprendido de las marcas más valiosas del 2021

Es importante destacar esos puntos que lograron el crecimiento en 2021. Los factores que hicieron que esas marcas superaran a otras.

3 prioridades fundamentales:

Dirección: estas marcas establecen una dirección clara. asegurando que toda la organización sepa hacia dónde se dirigen y están trabajando hacia la misma ambición. Agilidad: estas marcas se mueven rápidamente, traen nuevos productos y servicios al mercado y, cuando es necesario, giran para abordar las necesidades cambiantes de los clientes. Participación: estas marcas, en última instancia, llevan a las personas a un viaje con ellas y las hacen parte del movimiento para crear un mundo de marcas atractivo.

Comentario de los expertos

Nathan Birch, director ejecutivo de Interbrand Australia y Nueva Zelanda, comentó: «Lo que podemos observar es que las marcas más importantes se están haciendo más grandes. Esto es testimonio de un tema recurrente, que es que el objetivo de una marca debe ser ser la más grande o diferente. Un principio que muchas marcas australianas harían bien en seguir».

En agosto, Interbrand Australia y Nueva Zelanda lanzaron su informe anual Breakthrough Brands, que enumeraba 10 marcas con potencial para convertirse en íconos globales: Airtasker, Airwallex, Bluey, Go1, Go-To, Heaps Normal, Linktree, Lyre’s, Sharesies y The Oodie.

Charles Trevail, CEO global de Interbrand, comenta: «La dirección, la agilidad y la participación son tres temas clave que hemos visto impulsando el crecimiento de la marca durante el año pasado. Quizás como era de esperar, dado el panorama empresarial en constante evolución, la aceptación de los empleados, la adaptación al cambio y una sólida base de clientes han ayudado a ciertas marcas a prosperar.

Vale la pena destacar el crecimiento de Tesla durante el año pasado: un aumento de tres cifras en el valor de la marca no tiene precedentes en los últimos 22 años de Best Global Brands. Tesla es una marca que personifica la importancia de la dirección, la agilidad y la participación de la marca, por lo que no me sorprende que Tesla haya dado el mayor salto en el ranking de las Mejores Marcas Globales en 2021″.

Referencias:

Para conocer el informe completo del Top 100 y poder acceder a un análisis completo del crecimiento, el sector y las tendencias de la industria y la metodología completa, visita:

www.bestglobalbrands.com