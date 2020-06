Tendencias 2020 de logotipos por Bill Gardner

Ha sido un año muy duro para todos, pero aún en tiempos difíciles compartimos la pasión por el diseño. Y lo mismo ha hecho Bill Gartner quien comparte con nosotros un análisis exhaustivo de lo que para él son las tendencias de diseño de 2020. En El poder de las ideas hacemos una breve traducción de este fantástico reporte de Logo Lounge.

Informe de tendencias del logotipo 2020 por Bill Gardner

Como con todos los informes de tendencias de logotipos que escribo, miro al pasado antes de mirar hacia adelante. No puedes saber a dónde va algo si no sabes dónde ha estado. Siempre hay una razón por la que algo se vuelve viral o despega: algo lo pone en movimiento, sea bueno o malo. Entonces, comencemos dirigiéndonos al elefante blanco del planeta: COVID-19.

Las crisis a menudo aceleran las tendencias en la sociedad y el diseño. Es muy reactivo y apresurado, es decir. Si hubiera un programa de diez pasos que normalmente seguimos para pasar del punto A al punto B, omitimos los pasos del seis al nueve para llegar allí durante una crisis.

El año que viene, probablemente veremos muchos logotipos como resultado de la crisis; algunos serán brillantes, mientras que muchos más probablemente no. No importa qué, creo que la industria del diseño va a salir mejor de esto que nosotros. Algunas empresas no se recuperarán. Será la supervivencia del más apto, pero una vez dicho esto, veremos la aparición de pequeñas empresas emergentes y descubriremos un talento que nunca antes habíamos visto. Las personas se reagruparán, encontrarán su nicho y saldrán de esto fortalecidos.

Vamos a ver una nueva forma de trabajar y hacer negocios. Mientras trabajamos de forma remota, también nos unimos y nos acercamos con un nuevo tipo de trabajo cara a cara, algo que probablemente no estábamos haciendo de todos modos.

El hecho de que las personas trabajen cerca no significa que se estén conectando o hablando. Zoom y Facetime se han convertido en la nueva norma en los negocios, ya que las empresas trabajan con grupos externos de personas con diferentes habilidades. Estamos hablando entre nosotros más ahora que antes.

Otra consecuencia de esto es que estamos viendo a las grandes compañías de telecomunicaciones y tecnología intensificar y liderar, ofreciendo servicios ampliados para ayudar a los estudiantes con el aprendizaje electrónico, mantener a los trabajadores remotos trabajando y proporcionar más opciones de entretenimiento que nunca. A veces, el precio de hacer negocios significa ser un buen ciudadano.

Esta es una experiencia generacional compartida que nunca olvidaremos y, con suerte, todos aprenderemos. ¡El lote de logotipos del próximo año seguramente reflejará esto!

En cuanto a las tendencias de este año, estamos viendo algunos grupos intrigantes de innovación de diseño impulsados por tecnología y herramientas. Por ejemplo, hay muchos logotipos este año que emplean fuentes variables y filtros de efectos, tal vez por otra razón que no tengamos la capacidad de hacerlo.

Como diseñadores, cuando se introducen nuevas herramientas, comenzamos con los efectos obvios y objetivamos la frescura (Hasta que cansa después de un tiempo). Afortunadamente, hubo muchos ejemplos excelentes de diseñadores que llevaron estas herramientas al siguiente nivel, explotando sus capacidades y creando nuevas experiencias de logotipo que nunca antes habíamos visto.

También estamos viendo dos tendencias opuestas que se remontan a lo mejor de la década de 1970. Las palabras con letras grandes y gruesas salieron rugiendo este año (piense en campanas y afros), tal vez como un contador a la estética minimalista sans serif a la que nos hemos acostumbrado en los últimos cinco o seis años. Al mismo tiempo, hay muchas imágenes vectoriales ultra minimalistas con espacios positivos / negativos que pueden haber resultado del deseo de volver a la claridad y la simplicidad, como Saul Bass y Paul Rand, el péndulo oscila en ambos sentidos.

También hay una tendencia hacia efectos minimalistas usando transparencias, donde una superficie se cierne cerca de otra. Se está volviendo agotador y veo un movimiento alejado de esto. Por otro lado, tenemos lo que me gusta llamar «Potter Pics o Fotos de Alfarería«, que hace referencia a los pequeños movimientos animados en algunos logotipos, como el guiño de un ojo. Son sutiles e inteligentes.

Están surgiendo símbolos ingenuos dibujados a mano que son más crudos. Son una especie de retroceso de la Nueva Era. En una línea similar, hay logotipos con flores y hojas que hacen referencia a productos orgánicos y naturales. Espera ver más de esto a medida que el mercado de cannabis se expanda en los próximos años.

Bolts o Rayos y Twinkle o Centelleo han alcanzado un lugar de masa crítica este año. Las aplicaciones místicas y alegres tienen un nivel de encanto que se puede ver en las marcas conservadoras de empresa a empresa, así como en pequeñas boutiques, es decir, están igualmente en casa en la sala de juntas que en el paseo marítimo, y eso no es algo que se pueda decir sobre ¡un montón de cosas!

Las soluciones de gradiente son rampantes, pero se toman en un nuevo nivel y se aplican de formas novedosas. Las formas simples de pasar de verde a azul o de rojo a naranja son anticuadas, por lo que ahora hay aplicaciones más modernas. Por ejemplo, hay ondas de púrpura a rosa, luego se acercan a un agujero negro o interactúan con colores que no son necesariamente adyacentes entre sí en la rueda de colores. Es rápido, ocupado e interactivo.

Y, por supuesto, en la esquina opuesta hay una tendencia hacia líneas intrincadas que es tan fina que adquiere un efecto de medios tonos por defecto cuando se reduce.

Las cosas que se han vuelto rampantes incluyen pesas de caldera, yunques, legos y animales como zorros y tigres, pero no. ¡Espera hasta el año que viene! También hay muchos logotipos con un tercer ojo. Se supone que el tercer ojo indica autoactualización, pero no creo que se haya tenido en cuenta tanto en muchos de estos. Simplemente se sintió como un elemento extraño que se agregó como un pensamiento posterior.

Nunca me canso de revisar los miles de logotipos que recibimos cada año. Siempre es un estudio fascinante de creatividad e innovación. Estas tendencias van y vienen y luego vuelven. Agradezco a la comunidad de diseño de logotipos por brindar lo mejor a LogoLounge cada año.

Este informe es una observación sobre la industria del logotipo y no pretende ser una guía para las mejores prácticas. Las tendencias son trayectorias que evolucionarán y se modificarán con el tiempo, no una moda pasajera. Use las ideas aquí para llevar sus habilidades de diseño al siguiente nivel y mantener la trayectoria moviéndose a la próxima iteración.

Counters o Figuras en espacio negativo

Hay expresiones idiomáticas más que suficientes que critican al individuo que no puede ver lo obvio: no puede ver el bosque por un único árbol; No podría verlo aunque lo golpearan con sus ramas; Oculto a la vista; o un favorito personal, No puedo ver los agujeros de una escalera.

Aunque cuestionar la perspectiva de un diseñador puede ser traicionero, su uso personal de estas frases es más un insulto para el espectador que un intento de presumir. Ellos mismos han visto lo obvio y si usted fuera igual de inteligente, también lo vería. Estos logotipos tienen menos que ver con los elementos en espacio negativo que flotan en el fondo, se toma en cuenta el espacio negativo creado entre ellos.

No hay mejor manera de atraer al público a una marca que construir un elemento al margen del diseño para que participe en la composición. Reconocer la inteligencia del consumidor y dejar espacio para el descubrimiento y el momento eureka en estos logotipos les permite vivir en múltiples niveles.

Una banda de rodadura forma una S, así como un par de flechas que se cruzan donde se une un contenido diverso. Una serie de paralelogramos representan estructuras con un gradiente de puesta de sol en el horizonte creando un recordatorio mnemónico de la letra H. Estas marcas tienden a funcionar mejor cuando son simples y relativamente geométricas en la construcción. … ¿Pero quién no puede ver eso?

Mazes o Laberintos: Tendencia de laberintos

Los laberintos y sus inicios siempre me han desconcertado. En la época clásica, me imagino a quienes los construyeron y podaron hasta casi matar a los participantes para divertir al dueño de una finca bien adinerada. Por otro lado, puedo ver que podrían haber sido una especie de castigo propuesta por la élite para sus invitados groseros que han propaso sus límites.

Ya sea que veas un laberinto como algo divertido, un misterio o un castigo, es un desafío que representa visualmente muchos de los objetivos que un cliente puede desear asociar con su marca. Como regla general, estas marcas son una continuación de la estética monolínea con una distribución uniforme de peso positivo y negativo.

Algunas de estas marcas identifican una ruta que ingresa en el punto A y sale en el punto B, mientras que otras lo guían directamente a un callejón sin salida o un objetivo o punto de partida, según la perspectiva. De cualquier manera, hay una ruta específica que lo lleva a completar su tarea a tiempo. Tener una guía para el viaje que de otro modo podría ser interminable es la promesa subyacente que abordan estas marcas. Tan adictivos como el click bait, invitan a un consumidor a trazar visualmente su ruta, lo que demuestra que es mucho más fácil encontrar el camino hacia la libertad con la perspectiva del desafío con la visión de un pájaro.

Sisters o Hermanas: Tendencia de hermanas

Los humanos tienen el deseo de alcanzar un nivel de equilibrio y armonía. Nos gusta crear orden. Como regla, el orden puede darnos una sensación de bienestar. Todo esto es parte de una conversación psicológica mucho más grande asociada con la teoría de la Gestalt, pero para el propósito de esta tendencia es impulsada por nuestra comodidad con la simetría. Este grupo de logotipos a menudo se elabora a partir de dos elementos idénticos, ya sea reflejados o agrupados rotacionalmente después de una rotación de 180 grados.

No es raro que el producto final asuma la forma de una letra o se construya con letras reflectantes. La simetría de estos logotipos crea una sensación de seguridad de la misma manera que encuentras armonía en un símbolo yin yang. Transmite la idea de una asociación sólida que sea adecuada y beneficiosa para ambas partes. Los emparejamientos rotacionales pueden representar fácilmente una sensación de movimiento o acción que puede demostrar un aspecto positivo de la naturaleza del cliente. Al igual que los hermanas por los que se llama esta tendencia, los dos elementos distintos pueden estar en perfecta armonía o los elementos unidos de referencia están llenos de tensión. Independientemente, lo resolverán. Después de todo, son familiares.

Chexmelt: Tendencia Chexmelt

Chex es ese famoso cereal en forma de celdas, por eso esta tendencia se llama Celdas Fundidas.

A veces la estética muere y nadie la recordará. Un poco como mis sentimientos por los diseños que eliminaron las viejas vías de soldadura de la placa de circuito que se deslizan como un par de motocicletas de la película Tron que se disparan abruptamente para terminar en un callejón sin salida de puntos plateados.

Esa tecnología probablemente nos llevó a la luna y de regreso, pero para los diseñadores proporcionó un lenguaje visual inmediato en el que confiamos y abusamos hasta la noche en que conocimos los píxeles. Ahora, en alguna encarnación kármica, las dos tendencias tuvieron una descendencia con una división genética 50/50 perfecta.

Samsung se comprometió con esta tendencia con su procesador móvil Exynos utilizando una marca presentada como un tablero de ajedrez de píxeles que se funde suavemente con un puente soldado en cada esquina. Aléjese de estas marcas sin un sentido de tecnología y probablemente ni las veas. El marco a cuadros de estos logotipos demuestra una afinidad para construir vínculos y vías entre entidades. Expresan la idea de que múltiples elementos se unen para crear un bien mayor, pero que se conectan en las esquinas lo suficiente como para mantener una autonomía moderada todo el tiempo manteniendo su distancia social bajo control.

Bevel Tips o Consejos de bisel: Tendencia de puntas de bisel

Cada informe de tendencias se las arregla para identificar una o dos formas que rápidamente se hacen populares en el kit de partes del diseñador, como palabras que entran en un ciclo de noticias basado en un esquema.

Cada experto usa la frase como si saltara espontáneamente de sus labios, y cada diseñador usa las formas como reflejo improvisado para lograr soluciones. Lo mejor que puedo hacer para identificar la causa de esta erupción es observar las tendencias del año anterior y la afinidad de los diseñadores por el uso de paralelogramos inclinados. Esas formas anteriores se parecen mucho a la cosecha de este año, pero estas formas tienen curvas orgánicas accesibles.

Para cada curva redondeada hay una esquina opuesta que se dibuja en un punto como la punta de una hoja. No sorprende que esta forma haya encontrado su hogar en una serie de marcas que son ecocéntricas y esperan reflejar el lenguaje de los bloques de construcción de la naturaleza. Follaje, plumas, grano, ondas crestas o cualquier otra forma contorneada receptiva.

Esta forma se apila, reconfigura y combina bien con otras formas suaves o se combina con geometrías más severas para suavizar su efecto. Sirve como una adición refrescante en una serie de fuentes sans serif rígidas, para agregar un toque de naturaleza y fantasía.

Petri Dish o Placa de Petri: Tendencia de la placa de Petri

Siempre he pensado en una placa de Petri como un ecosistema totalmente contenido que investiga las bacterias y otros fenómenos. Esos platos claros sirven como nuestra pequeña ventana redonda para descubrir lo desconocido, mientras están sellados para protegernos de su contenido. Exactamente como estos logos. Estas micro vistas de un mundo macro son tomas muy recortadas, a menudo enmarcadas en un simple círculo o cuadrado. Ese recorte enfoca deliberadamente al consumidor en los detalles suficientes para extrapolar el resto de la historia.

Nadar en estas piscinas son ángulos rectos, arcos, puntos y curvas, lo suficiente como para telegrafiar los contenidos reales como círculos, cuadrados, estrellas o lo que sea que sea el tótem visual. Esto pone fe en la participación del público y sus habilidades deductivas para descubrir el mensaje deseado. Dana-Farber captura el arco de una D y el ángulo recto de una F que se unen para formar un humano con un diagrama de Venn enfocado en la intersección. Investissement Quebec se centra en su Q patentada lo suficiente como para mostrar un gráfico de ganancias con una tendencia ascendente radical. Tienes que apreciar una entidad que evita soluciones literales puras a favor de poner fe en nuestra capacidad de alcanzar nuestro propio momento eureka.

Variable Type o Tipografía variable: Tendencia de tipografía variable

Al evaluar el impulso de despegue de cualquier tendencia, el éxito a menudo se mide entre la fecha de nacimiento y el aumento de la masa crítica. Si el impulso no se acumula, estás condenado.

Por otro lado, las tendencias populares tienden a agotarse de la noche a la mañana. Encontramos que la tipografía variable en un ritmo fuerte influye en las tendencias de los logotipos durante algunos años una vez que descubrimos cómo conducirlos.

Justo el año pasado, más diseñadores adoptaron la bolsa básica de trucos generalmente reservados para demostrar las capacidades de tipografías variables. Disminuir o contorsionar la tipografía en una secuencia de pesos, ya sea gruesa a delgada o pequeña o alta, e incluso animarla como tal, son atractivos pero probablemente no es el uso que los desarrolladores originales de tipografías variables tenían en mente. Para ser justos, estas fuentes no fueron creadas solo para diseñadores de logotipos, pero tendemos a apropiarnos con gusto de cosas brillantes.

Lamentablemente, la única tipografía variable a lo largo del tiempo que se puede identificar como tal es cuando se muestra en contraste o movimiento. Amsteldok, las oficinas de WPP en Amsterdam, realmente han hecho un trabajo asombroso al adoptar la influencia regional e histórica para su fuente patentada, y han utilizado las capacidades variables para crear un sistema altamente flexible. Ese sistema logra mantenerse unido admirablemente, pero también está diseñado para transformarse y girar. Funciona sin parecer un modelo de demostración servil.

Blackletter: o Carta negra: Tendencia Blackletter

Es difícil arrojar demasiada sombra a una tipografía que fue la única opción de Europa del siglo XII al siglo XVII. Las fuentes Blackletter nunca desaparecieron por completo y se convirtieron en el texto preferido para Alemania, lo que probablemente explica su reciente resurgimiento con la gran variedad de pubs de cerveza artesanal que salpican las esquinas de todo el mundo. Nunca ha estado realmente fuera de lugar, ya que sirve como la fuente elegida para las placas de identificación en cientos de periódicos en todo el mundo. Incluso funcionó bastante bien en su diploma y en Disneyland, pero ¿cómo dio el salto a AC / DC y Snoop Dog? ¡Eso sí que es algún tipo de flexibilidad!

Aunque esta tipografía no es amiga de la legibilidad, nunca será acusada de falta de personalidad. Esa puede ser la razón por la que está en la convocatoria de cada diseñador mientras investigamos medidas contrarias a la blandificación de marcas denominativas escritas en aburridas sans serif genéricas. Los slab serif y los trazos angulados tienen un atractivo gráfico nítido que permite una abundante personalización y reorganización. Un montón de fuentes inspiradas en Blackletter están apareciendo con una miríada de pesos, líneas, caracteres decorativos, adornos y otras iteraciones. Es un portavoz perfecto para demostrar la herencia y la artesanía de un cliente, y expresa ambos con un drama inspirado.

iDrops o Punto de la i: Tendencia iDrops

Me gusta imaginar las conversaciones que tienen lugar en presentaciones de diseñadores que no conozco. Después de haber trabajado con suficientes clientes, comienza a reconocer algunos de los signos de fatiga del cliente que llevan a un diseñador a ceder ante esto o aquello.

Me imagino al diseñador cuyo trabajo se ha reducido al nombre de una empresa en minúsculas en negrita sans serif. Abatido y golpeado con la frente después de numerosos intentos de inyectar algo de color o vida, el cliente finalmente concede una mancha de color en el punto. Por supuesto, esto es pura conjetura, no haber visto los resúmenes de diseño reales para dichos proyectos.

Después de ver demasiadas soluciones como Dimple o Medallia usando solo el color para el punto de la letra «i», he tratado de mostrar una gama más amplia de aplicaciones bajo este paraguas que demuestran algunos de los pensamientos conceptuales más fuertes.

Es cierto que la letra minúscula i a menudo se presenta como la persona en forma de letra con el punto que sirve como cabeza. A menudo, algunos puntos extra de color en las letras que realmente no requieren uno, ayudan a describir a la familia o al equipo. Uplight dejó caer su i e iluminó su trasero, mientras que Mitto solo coloca su i en ambos extremos. Inteligente.

Handout: Tendencia del handout

Eche un vistazo a esta hermosa variedad de manos que abundan este año. Dramáticamente diferente en el estilo de ilustración, y más allá de las propias manos, hay una característica común: todos tienen algo flotando sobre ellas o capturamos estos elementos en caída libre.

Esto puede ser simbólico de la esencia mágica de la relación entre el producto y el usuario. Concédelo, el pájaro tiene motivos para flotar, pero hay una levitación un tanto especial cuando una botella no solo se levanta de la mano sino que ¡RESPLANDECE!

Cuando una mano aparece como parte de un logotipo, a menudo es para representar una experiencia humana que es parte de la garantía de la marca. Creo que estos demuestran una actitud receptiva con las palmas hacia arriba, abiertas y relajadas. Estas manos imparten una cultura de la nueva era y es probable que sean aceptadas en una boutique artesanal o definitivamente en una categoría de empresa a consumidor. Los productos artesanales parecen encajar en este género, pero lo más probable es que estén asociados con una experiencia con una promesa extraordinaria. Estas marcas cuentan historias encantadoras y le piden al consumidor que suspenda la creencia y que crea al mismo tiempo.

Bolt o Rayo: Tendencia de rayos

Un símbolo es solo una representación de una cosa o concepto. Sabemos que un corazón humano no se parece en nada al símbolo que usamos para representarlo. Tampoco una estrella, o fuego o una nube. Los antiguos griegos usaban un símbolo para un rayo que no se parece en nada a nuestra interpretación moderna. Y nuestra interpretación, no se parece en nada a la realidad. Aun así, fue abundante en la cosecha de logotipos de este año.

Durante milenios, los rayos fueron vistos casi exclusivamente como un arma o castigo de los dioses. Ellos estaban a cargo de ello y podían liberarlo a voluntad. Realmente no habíamos comprendido la idea de la electricidad, por lo que no es sorprendente que la idea de un rayo que represente energía, iluminación o un destello de brillo sea solo una asociación reciente. El diseño de Top Hat utilizaba el rayo como un pequeño detalle que es una representación universal de la acción. Me gusta pensar que estos fenómenos representan un evento inexplicablemente asombroso. Quédese y quizás pueda volver a ocurrir.

Twinkle o Centelleo: Tendencia centelleante

Los que siguen este informe anualmente pueden recordar hace unos años que identificamos el uso ampliado de estrellas de cuatro puntas a las que le asignamos el nombre Sparkle. En ese momento, este grupo era incipiente, pero generalmente aparecía como una estrella no alineada, evitando connotaciones jingoísticas o religiosas con más puntos. Cuatro puntos fueron suficientes para transmitir la idea con un mínimo de detalles, lo que la hace ideal para el diseño de logotipos.

Al igual que muchos de los logotipos de esas estrellas «Sparkle» se utilizaron principalmente en un modo de relleno espacial para agregar un poco de encanto mágico a una marca ilustrativa con una actitud caprichosa.

Evolucionamos y también lo hacen las tendencias. La plantación de semillas hace unos años no solo brotó un par de patas saludables este año, sino que se convirtió en un velocista olímpico. Leman Jewelry reclamó el trazo central en su letra E, donde cada punta tiene ese brillo. Esta tendencia ha avanzado hacia lo obvio, que está creando una estrella como el espacio negativo en la convergencia de cuatro curvas. Para un cliente, esto construye una buena historia de unirse para crear una solución brillante o una estrella de muchos. Elimina cualquiera de las piezas y el logro desaparece.

Cornered o Arrinconado: Tendencia arrinconada

Como diseñadores, animo a cualquiera de nuestros semejantes a crear un producto tan atractivo que el público se involucre inextricablemente en él. Quiero decir, ¿no es ese uno de nuestros objetivos finales: cautivar al público y crear un símbolo que no se pueda ignorar? Las ilusiones ópticas a menudo hacen eso al igual que los murales de perspectiva única que cambian la apariencia con nuestro punto de vista. El artista de la acera nos hipnotiza fácilmente y crea ilusiones como hacer que parezca que hay una cascada o un gran cañón en medio de una plaza que no es más que una representación engañosamente realista.

Creo que los diseñadores entienden que hay muchos factores desencadenantes para el compromiso del consumidor y la dimensión engañosa es uno de ellos. Cada vez que podemos extender esa participación mental en lo que diseñamos para nuestros clientes, estamos creando vínculos neuronales con su marca. Nos referimos a estos como «arrinconados» porque cada uno ha fabricado la ilusión del espacio envolviendo su diseño en torno a una realidad artificial. Todos estos residen en una llanura blanca plana que no da indicios de dimensión, pero que puede servir como el lienzo perfecto para que estos existan dimensionalmente en un espacio indefinido.

Letter Illusions o Ilusiones de letras: Tendencia de ilusiones de letras

Hay cosas en la vida que pueden hacernos sentir incómodos o nerviosos, pero que nos cautivan de todos modos. Es la vieja teoría de un choque de trenes y no poder mirar hacia otro lado. Es posible que tengamos una postura objetiva, pero por dentro queremos tomarla, secretamente deseando poder mirar la escena como si hubiéramos pagado el precio completo en el espectáculo de monstruos para ver retorcerse al contorsionista.

Alimentar la mente del público con lo inesperado o aparentemente imposible no es solo una forma de crear interrupciones; también es la forma de comunicar una promesa, lograr lo imposible o explorar un camino hacia lo inalcanzable.

Las cepas viriles de estas marcas han surgido en este ciclo, y muchas utilizan formas de letras como recordatorio mnemónico del nombre de las entidades. Como si se hubieran extraído de las páginas de un libro sobre ilusiones ópticas, estas marcas van desde contornos lineales como los que encontrarías con instrucciones de bricolaje, hasta los completamente ilustrados con gradientes, sombras y luces espectrales.

El uso de la ilusión gráfica no es nada nuevo, pero la abundancia de este año sugiere un redescubrimiento de habilidades milagrosas para resolver problemas y una perspectiva única, o posiblemente la capacidad de enseñar a sus clientes cómo lograr lo mismo. Y cuando no puedes explicar el complicado proceso de un cliente, reclamar un poco de magia es una gran explicación alternativa

Chiseled Shadow o Sombra cincelada: Tendencia de la sombra cincelada

Demostrar la dimensionalidad de la forma es una forma fundamental de cambiar una imagen plana de 2da, al menos a 3ra marcha. Encontrar ese híbrido entre comprometerse con el tono degradado y las superficies gráficas que impregnan la realidad y un simple esquema vectorial realmente solo ofrece un puñado de trucos. La sombra ha sido durante mucho tiempo un elemento básico del diseñador para transmitir el espacio en un gráfico plano. Se trata menos de la ausencia de luz que de definir una fuente de luz. Las sombras duras en estas marcas pueden ayudar a comunicar el deseo de un cliente de estar bajo el foco de atención y abrirse para una inspección completa sin nada que ocultar.

Lo que diferencia a este grupo de otras marcas de sombra son los cortes angulares de 45 grados que normalmente se proyectarían si la superficie en la que aparece está a un ángulo separado. Esto es modestamente problemático al tratar de modelar realmente el realismo de las condiciones de luz. Estoy convencido de que estos diseños tienen menos que ver con la creación de la realidad que con la creación de una dimensión ficticia dramática, adornada con sombras claras con reglas flexibles. La apariencia masiva de este efecto se desarrolla principalmente en formas de letra sans serif y tiende a escuchar el efecto en ángulo de un serif, extirpado de las letras en una forma dimensional cincelada.