Xbox Project Scorpio: Todos los detalles de juegos a 4k y 60 fps

El día de hoy Digital Foundry, junto a Microsoft, han presentado en exclusiva las características técnicas de la nueva consola Xbox, Project Scorpio.

Antes de seguir redactando la nota, es importante saber quien es Digital Foundry, básicamente se trata de un canal de youtube que se encarga de realizar comparaciones técnicas en los juegos, para medir su potencia gráfica, y cuantos fotogramas por segundo se marcan en cada videojuegos, en todas las consolas y pcs posibles.

Por lo tanto que sea Digital Foundry quien asevere que la nueva consola de Microsoft logre ejecutar juegos a 4k nativos y a una velocidad de 60 fps, es una buena señal de parte de la marca para garantizar la fiabilidad de estos datos.

El Interior de la Nueva Xbox Scorpio o Project Scorpio

Comparativa entre Project Scorpio, Xbox One y Playstation 4 Pro.

El procesador de Scorpio es una evolución del que encontramos en Xbox One, con ocho núcleos X86 a 2,3 GHZ, un 31% màs veloz que el que vemos en la anterior consola de Xbox.

Su tarjeta gràfica es el equivalente a un RX480 con 40 unidades de computación a 1172 MHz, la Xbox one poseía 853 MHz y la PS4 Pro 911 MHz.

La mamoria ram de la consola serán 12 GB en una memoria GDDR5 de las cuáles 4 GB serán para el sistema y el resto para el desempeño de los juegos.

El disco duro de Scorpio será de 2,5 con 1 TB de capacidad y un 50% más de ancho de banda y un lector óptico 4K UHD.

Para la gente de Digital Foundry la nueva consola de Microsoft es la combinación perfecta entre “Inteligencia en el desarrollo del diseño junto a una gran potencia”, que en efecto le permite lograr los 6 teraflops de los que tanto han alardeado durante los últimos meses. Además tienen un buen sistema de refrigeración, similar al utilizado en las tarjetas gráficas GTX 1080 de Nvidia.

Digital Foundry dice “Tampoco puede el número de unidades de cómputo y teraflops representar la pasión que el equipo de Xbox ha inyectado en este proyecto“, pero en fin, sus asistentes técnicos dicen que es más potente que cualquier consola de videojuegos que hayamos visto, capaz de ejecutar una demo técnica de Forza a 60 cuadros por segundo y una resolución de 4K.

Si vemos a la consola más potente del mercado actual la Playstation 4 Pro, Scorpio se parece más a una nueva generación de consolas, aunque Microsoft quiere nutrirla con juegos de Xbox 360 y Xbox One.

Vídeo exclusivo sobre las especificaciones técnicas de Project Scorpio.

Los juegos finalmente son lo más importante

Más allá de las especificaciones técnicas, lo que nosotros estábamos mucho más ansiosos de ver, era como se podía reflejar todos esos tecnicismos en los videojuegos, para ello Microsoft preparó una demo de Forza Motorsport a 4k nativos y a 60 fps.

¿Qué es Project Scorpio? y ¿Cuál es su precio?

Aunque Microsoft aún no ha querido develar el precio de la nueva consola, si dejó claro que su intención principal según Mike Ybarra, vicepresidente corporativo de Xbox, es: “Volver a conquistar a los desarrolladores”, la evolución de Xbox, con 360 lograba conquistar a los third parties, sin embargo eso se perdió sobre la marcha con su Xbox One.

Xbox Scorpio es un hardware más potente que todo lo que se puede encontrar en el mercado de consolas, para mejorar la experiencia de los juegos ya existentes de Xbox One.

Ybarra avisa, Project Scorpio está diseñada “para el cliente premium, el jugador que solo espera la mejor versión de los juegos”.

La gente de Digital Foundry ha lanzado su apuesta y consideran que el precio base será de 499 dólares. El mismo precio por el que salió su antecesora, y con la ventaja de que su catálogo de lanzamiento sería exactamente el mismo de la Xbox One.

Por ahora sólo tenemos referencias de lo que será el interior de la nueva consola, y no han mostrado su exterior.

Al final del día no queda muy claro si este Project Scorpio es sólo una mejor versión de la Xbox One enfocada a la realidad virtual y mejores prestaciones para ejecutar juegos existentes, o es una consola totalmente nueva con juegos exclusivos, por ahora lo único que sabemos es que Microsoft dice que correrá los juegos de 360 y One.

Referencias: