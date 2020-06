Studio Ghibli lanzará su primer película en 3D CG para este invierno

El Studio Ghibli ha sorprendido con la noticia de que presentarán su primer película en 3D, que será emitida en NKH el canal de televisión más importante en Japón para finales de este 2020. Con una gran trayectoria de película animadas con dibujos a mano, es fascinante descubrir que nos tendrán preparado este creativo estudio.

La película será una adaptación del libro para niños «Earwig and the Witch» de Diana Wynne Jones, pero llevará el nombre de «Aya and the Witch» o «Aya y la Bruja». Esta sería la segunda vez que adaptan un libro de esta escritora después de «Howl’s Moving Castle».

Nueva película del Studio Ghibli en 3D

Será dirigida por Goro Miyazaki, hijo de Hayao Miyazaki, aunque este último estará a cargo de la supervisión de la producción. Es una historia llena de imaginación al muy estilo del Studio Ghibli, ya que la historia es sobre una niña huérfana cuya vida cambia cuando una bruja la adopta.

La fantasía comienza cuando esta misteriosa bruja llamada Bella Yaga, trae a Earwig a vivir con ella en su casa llena de baratijas, allí conoce un gato que habla y la niña usa su ingenio para sobrevivir en este nuevo mundo mágico. Si conoces alguna película creada por este estudio, sabrás que seguramente harán una película muy interesante y llena de creatividad.

Cada película lanzada por el estudio lleva con sigo su propio mundo, lleno de fantasía, sueños, color y te transporta a otros mundos fantásticos. Esperamos con ansias conocer más detalles de esta nueva producción de los Miyazaki, ya que aún no se ha definido una fecha para su lanzamiento fuera de Japón. Por el momento está solamente previsto que se estrene en la televisora NHK en este invierno. pero aún no han concretado una fecha exacta.

