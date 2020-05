Sound of the Earth: obra interactiva de Yuri Suzuki de Pentagram

Una propuesta de diseño diferente se instaló en el Museo de Arte de Dallas (DMA), creado por el diseñador de sonido Yuri Suzuki quien trabaja en Pentagram, como una obra de arte interactiva que muestra los sonidos que produce nuestro planeta. Pero lastimosamente tuvo que ser cerrada debido a la actual pandemia.

Para aprovechar la exposición y no se viese afectada por el distanciamiento social, decidieron crear un sitio web con el nombre Sound of the Earth: The Pandemic Chapter o El Sonido de la Tierra: El Capítulo Pandémico, definiéndose como un «archivo de sonidos de crowdsourcing capturados en todo el mundo durante esta pandemia global».

A finales del 2019, se abrió la exposición principal «Speechless» en el Museo de Arte de Dallas, Estados Unidos, sobre experiencias multisensoriales, interactivas e inmersivas. Una de ellas fue la instalación creada por Suzuki llamada Sound of the Earth: Chapter 2, una gran esfera negra instalada en el centro de un salón que producía sonidos de diferentes partes del mundo.

Las personas al acercarse a la esfera escuchaban un sonido diferente dependiendo del lugar donde colocaran sus oídos, sonaban reproducciones ambientales enviadas por personas de todo el mundo, que contribuyeron con sus audios para la instalación. Esto ya que la esfera simulaba un globo terráqueo y los sonidos en distintos lugares representaban «comunidades globales a través del sonido.»

Interacción con la obra Sound of the Earth: Chapter 2 cuando se encontraba abierta

Sound of the Earth: The Pandemic Chapter

Al cerrarse la instalación por la cuarentena, la creación del sitio web fue una idea genial para seguir motivando a las personas a enviar sus audios, esta vez con un nuevo concepto: los sonidos de la pandemia.

La propuesta de diseño sónico permite que se rompan los límites, que conozcamos sobre otras culturas y la geografía mundial, así como la percepción de los sonidos a nuestro alrededor, ahora que nos encontramos en nuestras casas, o en medio de lugares casi vacíos.

“Una plataforma abierta para que las personas se expresen”

Representación virtual de la esfera con cada uno de los puntos sonoros

Pueden disfrutar de los sonidos y subir sus propios audios del ambiente en el que se encuentren en esta página web. Una obra de arte perfecta para descubrir como se vive el distanciamiento social y como ha afectado todo a nuestro alrededor.

