Sony prepara su logotipo PlayStation Studios para sus primeros títulos de PS5

Playstation Studios: Vivimos tiempos difíciles, sin embargo esto no impedirá que Sony lance su próxima consola a finales de 2020.

Además ha anunciado un nuevo logotipo de PlayStation Studios. El diseño será utilizado en todos los juegos que sean producciones de Sony. Este diseño informará a los futuros clientes cuando un juego pertenece a los equipos de desarrollos internos de Sony.

Playstation Studios logo

Anteriormente los videojuegos creados por Sony, han utilizado la marca Sony Interactive Entertainment Worldwide Studios, el nuevo logotipo es más sencillo y hereda el famoso monograma de Playstation 1. Un diseño simple y enfocado en la marca Playstation.

Los estudios de Sony incluyen a Polyphony Digital (Gran Turismo), Naughty Dog (Uncharted, The Last of Us), Insomniac Games (Spider-Man), Santa Monica Studio (God of War), Media Molecule o Sucker Punch (inFamous, Ghost of Tsushima).

Las consolas son importantes por su facilidad a la hora de jugar, pero ¿Qué hacen que sean interesantes frente al PC? Los exclusivos, y que mejor manera de destacar sus títulos que con un diseño sencillo que represente bien a la marca Sony. Además de diferenciar sus producciones con las de su mayor competidor Microsoft.

Detalles del logotipo.

Nueva animación del logotipo de Sony

Animación del logotipo de Playstation Studios.

El logotipo ha sido presentado en los canales sociales de Sony, y es interesante porque se asemeja bastante a la introducción de Marvel Studios. Ya que en la intro de Sony se muestran los icónicos botones de los mandos de PlayStation, y se superponen cada uno de los personajes de sus sagas Uncharted, LittleBigPlanet, God of War, Ratchet & Clank, Horizon Zero Dawn y The Last of Us.

Comparativa entre Xbox Game Studios y Playstation Studios.

Xbox también utiliza un logotipo exclusivo de Xbox Game Studios para diferenciar sus producciones como Halo o Gears of Wars. Ambos diseños son bastante simples pero inmediatamente reconocibles, por lo que tienen mucha pregnancia.

Análisis del logotipo de Playstation Studios

Eric Lempel, responsable global de marketing de Sony Interactive Entertainment, ha comentado que la nueva animación de PlayStation Studios se mostrará al inicio de cada uno de sus juegos.

Pero también veremos el diseño en las cajas de sus propiedades intelectuales, la publicidad, entre otros. Se trata de un imagotipo sencillo cuya parte icónica es el famoso monograma de la P y la S que pudimos ver durante muchos años en la primera consola de Sony.

El logotipo es sencillo pero fácil de recordar y muy funcional para enviar a sus usuarios un mensaje claro. Ellos son quienes están en desarrollo de los juegos que lleven ese diseño.

Referencias: