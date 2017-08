Pantone crea el tono “Love Symbol #2” en honor al cantante Prince

The Prince Estate en colaboración con Pantone Color Institute™ anunciaron la creación de un color en específico en honor al cantante Prince. Se trata de un tono púrpura llamado “Love Symbol #2”.

Esta tonalidad fue inspirada en su piano Yamaha personalizado color púrpura que siempre lo caracterizó, y que iba a formar parte de su tour, antes de que falleciera a los 57 años en el 2016. Este color también es una representación de su estilo, música y el arte que dejó plasmado en la cultura popular.

La relacionar el color morado y Prince se dió en 1984 con el lanzamiento de la película Purple Rain. Aunque el color por el que se le conoce sea llamado “Purple One”, Love Symbol #2 será el color oficial de la marca Prince.

“El color púrpura era sinónimo de quién era Prince y lo será siempre. Esta es una manera increíble para que su legado sobreviva para siempre.” dijo Troy Carter, Asesor de Entretenimiento de Prince’s Estate.

Prince se caracterizó por ser un músico que desafió las normas culturales con su música y particular estilo de moda y personalidad. Prince ganó el Oscar por la banda sonora de la película “Purple Rain”, además de siete premios Grammy y un Golden Globe Award. Ambos “Purple Rain” y “1999” fueron ingresados ​​en el Grammy Hall of Fame, y Prince fue incluido en el Salón de la Fama Rock and Roll en 2004, el primer año que fue elegible.

“Nos sentimos honrados de haber trabajado en el desarrollo de Love Symbol #2, un nuevo y distintivo tono púrpura creado en memoria de Prince, ‘The Purple’. Un símbolo musical conocido por su brillantez artística, Love Symbol #2 es emblemático del estilo distintivo de Prince, asociado con la familia púrpura, Love Symbol #2 permite que el único tono púrpura de Prince se repita consistentemente y mantenga el mismo status icónico que el propio hombre.”

Laurie Pressman, vicepresidenta del Pantone Color Institute

Referencia: