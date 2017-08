Interbrand gana seis premios Red Dot sobre diseño a nivel global

La consultora de marca Interbrand ha recibido seis premios de Red Dot, que galardonan lo mejor del diseño a nivel internacional. Por primera vez la consultora se lleva estos premios, entre ellos en la categoría de Communication Design por la identidad de la firma de abogados Gómez-Acebo & Pombo.

Premio identidad Gómez-Acebo & Pombo GA_P

Interbrand Madrid desarrolló el rebranding histórico y exhaustivo que alinea el futuro de un negocio internacional con una identidad más acorde a su esencia: “Filling the Gap”.

“Para nosotros, el reconocimiento supone la confirmación de que, a pesar de los miedos, acertamos trabajando durante meses y de la mano de Interbrand en una propuesta de cambio de identidad corporativa arriesgada e innovadora. Como es obvio, el proceso de decisión presentó obstáculos, que superamos conjuntamente con altas dosis de determinación. Estábamos convencidos de que con el cambio reforzábamos los valores de una marca que hemos estado construyendo durante más de 45 años”

Director de Innovación y Desarrollo de cliente de GA_P, Jordi Fernández.

El equipo de Madrid empezó por sintetizar los dos apellidos, Gómez-Acebo & Pombo, en un acrónimo sencillo, “GA_P”. El universo visual completo de la marca representa ese espacio de oportunidad que separa un problema de su solución y la propuesta de la firma para cerrar ese hueco.

El equipo de Interbrand Madrid que dio vida a este proyecto, bajo la dirección creativa de Carlos Magro, fue: David Barrios (Diseñador Estratégico), David de la Fuente (Diseñador Sr.), Luisa García (Project Manager), Coro Iglesias (Manager de Producción) y Álvaro Ramos (Diseñador Jr.).

Premio identidad Juventus FC

Interbrand Milán celebra el reconocimiento a todo su trabajo realizado para el equipo de fútbol Juventus. Red Dot ha premiado, por un lado, el programa de branding estratégico y creativo de la nueva identidad visual “Black and White and More” (en la categoría Brand Design & Identity) y, por otro, “Juventus Fans: Black and White DNA” (en la categoría de Typography), una fuente hecha a medida e inspirada en el nuevo logo del equipo italiano.

Premio creatividad Aeropuerto de Munich

Interbrand Colonia recibe un premio Red Dot en la categoría de Communication Design por la idea creativa que plasmó la esencia de la marca del aeropuerto de Múnich en el libro “25 years: Munich Airport”.

Premio creatividad Aeropuerto de Haneda

Interbrand Tokio obtiene distinciones por dos proyectos distintos. En primer lugar, por la innovadora y creativa campaña “We Are Tokyo”, elaborada para el aeropuerto de Haneda y gracias a la que se consiguió fortalecer el sentimiento de unión de los 6.500 empleados. Asimismo, se ha premiado también la campaña realizada para la universidad Ryukoku en defensa de los derechos de las personas transgénero.