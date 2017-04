Hay un nuevo libro titulado “Art of Atari” por el autor Tim Lapetino, que nos cuenta algunos secretos de la historia de esta famosa compañía de videojuegos, el libro contiene varias imágenes, arte e historias sobre la empresa.

Detalles del interior del libro con la evolución de su logo.

Atari fue fundada por Nolan Bushnell y Ted Dadbney, durante toda su historia de más de 44 años Atari es reconocida por su destacado logo, el cual ellos apodaron como “El Fuji”, este logo icónico fue diseñado por George Opperman quien trabajaba en su propia agencia Opperman-Harrington, Inc.

Conceptos del logo.

Opperman explicó en una entrevista realizada en 1983 que hizo referencia al juego PONG (entre otras cosas) al crear el logo de la estilizada “A”. Pero el director de Atari, George Faraco, afirmó que no era cierto, que en realidad no hay ninguna historia real detrás del logotipo.

En otras entrevistas, Faraco insistió en que el logotipo no tenía tal concepto detrás de él, y sugirió que Opperman imputó esta explicación después del hecho. – Eso es todo una basura -dijo Faraco-. “Es sólo un diseño. No había nada de esa basura lingüística y narrativa. Esa es la invención de alguien. Me dio un puñado de garabatos, así que le dije: ‘Usa este,’ y eso fue todo.”

Por su parte, Bushnell cree que Opperman ofreció intencionalmente historias de origen múltiples y conflictivas para el logotipo, como la idea de que representaba un símbolo japonés o su similitud con el famoso Monte Fuji. Independientemente de la intención, la versión final del logotipo de Opperman hizo su debut público en materiales promocionales y el gabinete para el juego de arcade Space Race en 1973.

Bushnell contó su propio resumen creativo para el logo de Atari: “Dije, ‘Tiene que ser muy simple. Tienes que ser capaz de reconocerlo desde cien pies de distancia si está en un papel de 8×10, y tiene que ser fácilmente reproducido en los sombreros, camisetas, o lo que sea. No puede tener muchas líneas diminutas – tiene que ser audaz. “Me encantó desde el día que lo vi. Era como “¡Eso es todo!” Nunca hubo ninguna otra intención.”

Libro “Art of Atari” por el autor Tim Lapetino.

