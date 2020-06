Netflix registra la marca ‘Space Force’ antes que las fuerzas armadas de Estados Unidos

Netflix se ha asegurado de registrar la marca de su nueva serie ‘Space Force’ a nivel global, y sorpresivamente le han ganado al gobierno de los Estados Unidos y su la verdadera Fuerza Espacial. Como sacado de una comedia esto ha perjudicado a las nuevas fuerzas armadas que deseaban los derechos de marca global, pero el gigante del streaming se les ha adelantado.

Desde Enero del 2019, Netflix ha comenzado a solicitar el registro para ‘Space Force’ mucho antes que el Departamento de Defensa de los Estados Unidos e irónicamente la temática de la serie se trata de una parodia de esta nueva armada, estrenándose el pasado 29 de mayo en su plataforma a nivel mundial.

Nuevo logotipo del Space Force sin registrar

A finales de enero de este año, Donald Trump presentó de manera oficial el nuevo logotipo para la Fuerzas Espaciales. Un elegante diseño que llamó mucho la atención por su estructura robusta (aunque muy criticada por su parecido con el logo de Starfleet de Star Trek) y que en la actualidad lo que poseen es una solicitud pendiente de derechos sobre este logotipo en los Estados Unidos.

Según la ley de derechos de autor de EE. UU. no es un problema que se registren marcas comerciales duplicadas, siempre y cuando sean de industrias no relacionadas. A simple vista este no sería un problema para el gobierno estadounidense, ya que no habría confusión entre un ente estatal tan importante y una serie recién estrenada.

El problema del registro adelantado por parte de Netflix podría ocasionarle algunos dolores de cabeza al gobierno estadounidense ya que sería más complicado al crear merchanding. Si las Fuerzas Espaciales reales se ponen a hacer camisetas, entraría en conflicto con la venta también de productos de la serie de Netflix.

Los consumidores podrían verse confundidos y se preguntarían ¿Será la marca para una serie de Netflix o estaré mostrando apoyo a una rama militar? Si llega hasta este punto puede que la problemática llegue a una sala de la corte y se convierta en una verdadera batalla.

Aunque la situación no ha sido fácil para la Fuerza Espacial de EE. UU. Netflix no la ha pasado muy bien luego del estreno de ‘Space Force’. Las críticas no han sido muy favorecedoras, y su esperanza de apuntar a las estrellas se ha visto disminuida ya que aún no ha convencido para merecerlas.

Con esta situación lo que podemos deducir es que no solo es importante tener una imagen definida de tu marca, sino también empezar a registrarla cuanto antes para contar con los derechos del nombre y así no generar este tipo confusiones futuras entre marcas de diferentes industrias.

Referencia:

«Trump’s Space Force Already Lost Its First Battle» – The Hollywood Reporter