La cerveza artesanal Cucapá, de origen mexicano, hizo lo que ninguna otra cerveza se había atrevido a hacer para que todos probaran su cerveza, incluso la competencia. Desarrollado por la agencia Only If, crearon una estrategia exitosa de la historia: el “Burro de Troya”.

“Cucapá es una cerveza artesanal desconocida del norte de México que quiere dejar de ser desconocida. Ondeando la bandera de la mala educación, el relanzamiento de la marca se enfoca en derribar los mitos sobre la cerveza artesanal.”

Para comunicar que la cerveza artesanal sí es para todos, creó un burro de madera gigante lleno de cerveza para infiltrar en la competencia y lograr que los empleados que no pueden tomar Cucapá, sean los primeros en probarla. Esta pieza lanza la campaña de “Cerveza Maleducada” que cuenta con diferentes acciones en redes sociales, con el fin de que todo el mundo pruebe una buena cerveza artesanal.

