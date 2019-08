Después de 10 años de películas que cerraban una etapa con Avengers: Endgame, MCU Marvel Studios por fin ha revelado sus planes en su llamada Fase 4, la cuál ha sido presentada de manera formal en el Comic-Con de San Diego.

Esta nueva etapa alternará entre más de 10 producciones de películas y series exclusivas que podremos ver en el servicio de streaming Disney +. Estas producciones se estrenarán durante el 2020 y 2021.

Quizás una de las noticias más interesantes fue el regreso del famoso cazavampiros Blade que será interpretado por el actor Mahershala Ali. Además por fin veremos la historia de los X-men y Fantastic Four contadas por Marvel y ya no por Fox.

La fase 4 de Marvel MCU:

Black Widow será estrenada el 1 de mayo de 2020, volveremos a ver a la famosa Scarlett Johansson interpretando a Natasha Romanoff, a ella se unirá David Harbour quien será The Red Guardian y Cate Shortland será la directora de esta película. Sin lugar a dudas una de las películas más esperadas, muchos de los fanáticos quedamos con ganas de saber el destino de Natasha tras su desenlace en Endgame.

Falcon and the Winter Soldier se presentará en otoño de 2020 con el regreso del Halcón (Anthony Mackie) y el Soldado del Invierno (Sebastian Stan) y el Baron Zemo quien será interpretado por Daniel Brühl. El formato de esta producción será una Mini Serie exclusiva del canal Disney +.

The Eternals que será estrenada el 6 de noviembre de 2020, con artistas de renombre como Richard Madden quien interpretará a Ikaris, Kumail Nanjiani será Kingo, Lauren Ridloff como Makkari, Brian Tyree Henry será Phastos, una de las grandes sorpresas será ver a Salma Hayek como Ajak, Lia McHugh interpretará a Sprite, Don Lee como Gilgamesh y la famosa Angelina Jolie quien finalmente formará parte del universo Marvel como Thena.

Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings esta película se presentará el 12 de febrero de 2021 en un intento de Disney por abarcar aún más el mercado asiático, veremos al actor Simu Liu como el protagonista de la historia, Awkwafina se desconoce su papel y por último a Tony Leung como Mandarín.

WandaVision La Bruja Escarlata es uno de los personajes más famosos de Marvel, y los fanáticos han sido escuchados ya que tendrá su propia mini serie en Disney + en la primavera de 2021, volveremos a ver a Elizabeth Olsen como Wanda Maximoff y a Paul Bettany como Vision. Una gran oportunidad para saber que sucedió con Visión después de Endgame.

También podremos disfrutar de la segunda película del Doctor Strange, cuyo nombre será Doctor Strange and the Multiverse of Madness y se estrenará el 7 de mayo de 2021, donde nuevamente veremos a Benedict Cumberbatch como Stephen Strange, quien será acompañado de Elizabeth Olsen nuevamente como La Bruja Escarlata).

En Endgame se generó la duda sobre que sucedió con el personaje de Loki, los fanáticos podremos saber ese desenlace la primavera de 2021 cuando se estrene Loki en donde Tom Hiddleston será el protagonista. La serie será parte de Disney +.

What If… ? será estrenado en verano de 2021 como una serie que formará parte de la programación exclusiva de Disney +, me parece muy interesante ya que hay una serie de comics con el mismo nombre, que básicamente es la historia de algunos personajes contada de otra forma por ejemplo hay un cómic en donde Peggy Carter es La Capitana América. Será una producción animada de Marvel Jeffrey Wright aportará su voz a The Watcher.

Hawkeye también formará parte de Disney Plus en otoño de 2021, veremos de nuevo a Jeremy Renner como Hawkeye.

Thor: Love and Thunder será una película que veremos el 5 de noviembre de 2021 en donde veremos a Natalie Portman como la nueva Thor junto al famoso Chris Hemsworth y Tessa Thompson.

Los Planes de Disney para los próximos 8 años

Una noticia que logró mucha repercusión fue el regreso del cazavampiros Blade que será interpretado por el ganador del Oscar Mahershala Ali. No se sabe si será parte de una serie de Disney + o de alguna película, incluso ambas cosas. El presidente de Marvel Studios Kevin Feige, también confirmó que más allá de 2021 podremos ver películas de X-Men, Black Panther 2, Captain Marvel 2, Guardians of the Galaxy 3 y Fantastic Four.

Disney espera realizar muchas producciones en los siguientes años, entre ellas 65 películas en 8 años, las cuáles serán parte de sus multiples universos como Marvel, Star Wars, Pixar y los live actions. Además de su material exclusivo para Disney +.

