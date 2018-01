El viernes pasado la editora en jefe de la publicación The Guardian, Katharine Viner, presentaba un pequeño vídeo donde se podía ver algunos detalles de la nueva identidad del diario The Guardian, el día de hoy esa identidad es una realidad.

The Guardian es un periódico británico, conocido desde 1821 hasta 1959 como Manchester Guardian. Junto con sus periódicos hermanos The Observer y The Guardian Weekly, The Guardian es parte del Guardian Media Group, propiedad de Scott Trust.

La Fundación fue creada en 1936 “para asegurar la independencia financiera y editorial de The Guardian a perpetuidad y para salvaguardar la libertad periodística y los valores liberales de The Guardian libres de interferencia comercial o política”.

El día de hoy, The Guardian ha presentado su nuevo formato físico, Tabloide Simplificado, el cual es mucho más pequeño que su versión anterior, además también ha lanzado un nuevo sitio web, junto a un logotipo y fuente tipográfica.

Encabezado del diario The Guardian.

Una nueva fuente tipográfica

El estudio Commercial Type encargado de crear la famosa fuente tipográfica del diario, titulada Guardian Egyptian, también ha sido responsable de la nueva tipografía titulada Guardian Headline.

La tipografía pretende ser mucho más sencilla para facilitar la lectura de los usuarios, Viner la describe como “simple, segura e impactante”.

Diferentes colores para cada sección

Se utilizaran diferentes tamaños y colores para describir a cada sección.

El nuevo formato de The Guardian divide al periódico en tres secciones: la sección principal incluye las noticias diarias, política, asuntos internacionales y noticias financieras y los deportes en la última página; La sección Journal que contendrá opiniones e ideas;por último tenemos la sección G2 que hablará de arte y cultura.

Todos los sábados el diario The Guardian viene potenciado, ya que además de sus secciones semanales incluye un suplemento deportivo independiente, The Guardian además cuenta con 5 revisas Weekend, Review, Guide, Travel y la nueva propuesta culinaria titulada Feast.

Una nueva identidad para The Guardian

Desde el año 2017, The Guardian ha anunciado que cambiará su formato Berliner al tabloide en junio de 2017. Y durante este lunes, se ha convertido en una realidad, ahora el formato del diario es mucho más pequeño, y se ha presentado en todas las secciones y suplementos de Guardian y The Observer.

Además del cambio en el periódico físico, también el digital ha estrenado un nuevo diseño, el cual podrán disfrutar los lectores desde sus dispositivos móviles y pcs.

“Ha sido un período emocionante de creatividad, imaginación y concentración, y estamos encantados con el resultado”, dijo la editora en jefe de Guardian, Katharine Viner, en un artículo presentado en la edición de esta mañana.

“Durante varios meses, un equipo que incluye a nuestro excepcional director creativo Alex Breuer y editores y diseñadores senior han estado discutiendo y perfeccionando la nueva imagen del Guardian, así como recabando valiosos comentarios de los lectores”, continuó.

Un nuevo logotipo para The Guardian

Un sello distintivo del diario The Guardian, era su logotipo en aquella franja de color azul que podíamos ver en el encabezado de cada edición, sin embargo en su lugar ahora tan sólo colocan el nuevo logotipo, el cual esta impreso en la tipografía Guardian Headline sobre un fondo blanco, Viner describe este cambio como “una renovada fortaleza y confianza”.

El texto principal posee la conocida tipografía del diario, tan sólo ha variado un poco de tamaño para mejorar la legibilidad.

Detalles de las secciones y el nuevo diseño en tabloide.

El nuevo formato tabloide ahorrará millones

El nuevo formato al ser más pequeño, le ahorrará millones de libras esterlinas al famoso diario.

“El sector de medios sigue siendo un desafío”, dijo David Pemsel, CEO de Guardian Media Group. “Sin embargo, los ingresos de nuestros lectores están creciendo bien, y cada vez más personas nos leen más que nunca: ahora alcanzamos más de 150 millones de navegadores únicos cada mes y tenemos más de 800,000 seguidores”.

“Nuestra estrategia para asegurar el futuro del Guardian está en marcha. Para abril de 2018, habremos reducido a la mitad nuestras pérdidas operativas en solo dos años, reduciéndolas de £ 57 millones a £ 25 millones por año, con el objetivo de alcanzar el equilibrio en 2018/19,” él continuó.

La distribución de periódicos como The Guardian y Observer serán realizadas por la empresa Trinity Mirror y entre las novedades prometen una mejor distribución en Escocia por primera vez.

Análisis de la nueva identida de The Guardian

El cambio más notorio es el encabezado que vemos en el diario, ahora utilizan tan sólo un Wordmark, sobre fondo blanco, en su versión anterior eran conocidos por aquella franja azul.

La nueva tipografía es notablemente más alta y más puntiagudo además de poseer los ya clásicos Slab Serif de su tipografía anterior.

El nuevo diseño de formato ahorrará mucho dinero al diario porque es más pequeño, sin embargo el diseño trata de centrarse en hacer la lectura mucho más agradable para los usuarios, colocando diferentes colores para cada sección.

