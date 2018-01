Coca Cola rediseña la identidad de su producto sin azúcar Diet Coke

Diet Coke (llamada Coca-Cola Light en algunos países) es un refresco sin azúcar producido y distribuido por The Coca-Cola Company.

Contiene edulcorantes artificiales y fue presentado el 8 de julio de 1982 e introducido en los Estados Unidos el 9 de agosto, fue la primera marca nueva desde 1886 en usar la marca Coca-Cola. El producto superó rápidamente a la cola dietética, Tab, en ventas.

A la izquierda el diseño anterior, a la derecha el nuevo.

Tan sólo llevamos unos días en 2018. Y ya tenemos el primer gran cambio del año con la bebida Diet Coke, la cual tendrá una nueva identidad que pretende ser “más neutral y diversa en cuanto al género”

Evolución de la marca Diet Coke.

Este será el mayor cambio que recibirá la marca Diet coke en toda su historia. Y es que en estos 36 años de vida, el producto de Coca-Cola ha presentado un nuevo logotipo y cuatro nuevos sabores frutales que incluyen: ginger lime, feisty cherry, twister mango y zesty blood orange. (Que en español serían: lima y jengibre, cereza fuerte, mango retorcido y naranja sanguinolenta).

Rafael Acevedo, director del grupo Coca-Cola North America para Diet Coke dijo que Diet Coke y sus nuevos sabores complementan al primo sin calorías de la marca, Coca-Cola Zero Sugar. “Diet Coke y Coke Zero Sugar son dos deliciosas opciones sin calorías, es solo una cuestión de preferencia personal. Para las personas que buscan una opción que sabe a Coca-Cola, Coke Zero Sugar es una gran opción. Diet Coke y su cartera de sabores expandidos proporcionan un sabor más fresco y sabores más audaces”, explicó.

Algunas páginas como Forbes ya se han hecho eco de algunos de los ingredientes que llevarán los nuevos productos, cuyo único edulcorante será el Aspartamo.

Las nuevas etiquetas y diseños de Diet Coke.

Este es un gran cambio para la compañía Coca Cola, que hace algunos días también presentó su nueva tipografía, además de una serie de reestructuraciones. El verano pasado, anunció que eliminaría Coke Zero, lo que desanimó a los fanáticos. Esa bebida fue reemplazada por Coke Zero Sugar, que tenía exactamente la misma lista de ingredientes que Coke Zero, aunque la compañía dice que modificó la “mezcla de sabores“.

Video con los nuevos sabores de Coca Cola Light.

Nuevo empaque, nueva apariencia

Las elegantes latas, la misma forma y el tamaño que las aguas saborizadas de DASANI, que también son propiedad de Coca Cola y que los fanáticos, conocen y aman, le darán a Diet Coke una sensación más contemporánea. Una nueva identidad visual, mientras tanto, está a la altura de los nuevos sabores y envases de Diet Coke.

“Para un equipo de diseño, la oportunidad de repensar una marca tan icónica con la escala y el alcance de Diet Coke, para construir sobre su herencia y crear un lenguaje visual que ayude a escribir su próximo capítulo, es un informe excepcional”, dijo James Sommerville, vicepresidente de Coca-Cola Global Design. “Esta evolución visual eleva la marca a un espacio más contemporáneo, al tiempo que sigue utilizando en su base los activos visuales reconocibles de la marca principal”.

Anclado por el icónico color plateado de la marca, el nuevo aspecto tiene una paleta de colores simplificada enfocada en plata y rojo con acentos de colores vivos para representar los nuevos sabores. Una tipografía levemente refinada preserva al mismo tiempo el legado de Diet Coke, sin embargo, lo presenta de una manera más progresiva.

2 presentaciones de sus nuevas latas.

La campaña publicitaria de Coca Cola ha sido desarrollada por la agencia Anomaly con el éslogan “because I can”(Que en español sería algo como “porque puedo”), que deja muy en claro las intenciones de este rediseño con un mensaje positivo de cambio.

El año pasado no fue muy bueno para Coca Cola Light, las ventas en dólares cayeron un 3.7% en 2017. Coca Cola ha estado trabajando durante dos años para crear la nueva identidad, incluso hizo grupos focales donde se probaron 20 sabores potenciales.

En su comunicado de prensa Coca Cola afirma que “después de hablar con más de 10.000 personas y pasar años explorando todo tipo de combinaciones, como tropicales, cítricos e incluso notas botánicas, encontramos la magia”.

Con este nuevo rediseño Coca Cola pretende capturar una cuota de mercado de los Millennials. Las ventas de Diet Coke se han desplomado a medida que las personas se han inclinado hacia aguas con gas con sabor, informa Los Angeles Times.

La nueva campaña de Diet Coke verá la luz a finales de enero de este año, contará con celebridades como el actor indio-estadounidense Karan Soni, quien tuvo un papel secundario en la famosa película Deadpool. Rafael Accedo, director del grupo Coca-Cola para América del Norte para Diet Coke, tiene el marketing más nuevo “más auténtico” además de ser “más neutral y diverso en cuanto al género”.

Esta es la nueva familia de Diet Coke.

“Estamos modernizando lo que ha hecho que Diet Coke sea tan especial para una nueva generación”, dijo Rafael Acevedo, director del grupo Coca-Cola North America para Diet Coke, en materiales de prensa de la compañía. “Los Millennials ahora están más sedientos que nunca de aventuras y nuevas experiencias, y queremos estar a su lado”.

Los diferentes sabores de la nueva Coca Cola Light.

Análisis de la nueva identidad de Diet Coke

Sin duda es un cambio que nos ha dejado impactados, se trata de un producto con 36 años en el mercado, y comenzaremos hablando del logotipo, en un principio parece que han mantenido la palabra “Diet” intacta, pero la han colocado al principio, y el cambio más notorio viene en la palabra “Coke”, aquí empezamos a ver las diferencias, los caracteres se han vuelto mucho más finos, incluso han perdido los slabs serif en la letra “K” que ahora no se fusiona con la “e”.

Todas las latas unidas forman un arcoiris muy agradable, en donde vemos una línea en el medio del conocido gris de Coca Cola light. Además de unas pequeñas ilustraciones en la parte inferior, que muestran trozos de mango, cerezas, limón y naranja.

Se trata de un rediseño de un producto que pedía a gritos reinventarse, en una categoría cada vez más competitiva.

