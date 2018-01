Little Caesar Enterprises Inc. fue fundada el 8 de mayo de 1959; osea hablamos de una empresa con 58 años de existencia (Aunque comercialmente la franquicia de pizza se comercializa como Little Caesars) es la tercera cadena de pizzas más grande de los Estados Unidos, detrás de Pizza Hut y Domino’s Pizza.

La franquicia poseen restaurantes en los Estados Unidos e internacionalmente en Asia, Medio Oriente, Australia, Canadá, América Latina y el Caribe.

Su sede se encuentra en Detroit, Michigan, en el edificio Fox Theatre en el centro de la ciudad. Little Caesar Enterprises, Inc. opera como una subsidiaria de Ilitch Holdings, Inc.

Durante el año pasado y sin previo aviso, la cadena de restaurantes decidió cambiar su logotipo. Por ahora no tenemos detalles de quienes son los responsables de este ligero cambio.

Detalles del nuevo logotipo de Little Caesars.

Algunas de las piezas de medios sociales donde sale el personaje del César.

Dos fotografías con el nuevo logotipo en la caja de pizza.

Spot publicitario en el que podemos ver la animación del logotipo al final del vídeo.

Análisis del logotipo de Little Caesars

Estamos ante una empresa que utiliza su mascota como logotipo(Imagotipo para los puristas), en este caso el isotipo es el personaje del pequeño César y el wordmark que conserva la tipografía anterior, sirve como complemento de la marca.

El diseño del personaje cambió ligeramente hace unos meses, y hasta ahora nos enteramos, de hecho la franquicia de este restaurante, también se ubica en mi país y ellos siguen utilizando el diseño anterior.

Incluso algunas personas propias de Detroid, que es donde se encuentra la sede de esta famosa pizzería, tampoco han notado el cambio. Al menos así lo asegura el medio CBS Local.

El cambio más notorio en el personaje de César es que ahora ya no posee cabello rizado en su pecho. Lo cual es de agradecer para cualquier diseñador, porque hace que el diseño sea mucho más limpio y muchas veces esos detalles minuciosos dan problemas a la hora de utilizar escalas.

Además han aprovechado el cambio para agregar el monograma de “LC” Little Caesars, en la toga del personaje, así que oficialmente podemos incluir este logotipo a esos que ocultan detalles en sus diseños.

También han arreglado los dedos que sostienen el pedazo de pizza, incluso la mano que sostiene la lanza ahora es mucho más definida. Y los ojos de su rostro también tienen una mejor separación.

Por último han conservado la tipografía anterior, pero han eliminado el borde negro que hacía que las letras tuviesen un peor interletraje.

En líneas generales estamos ante una evolución tanto del personaje como de las letras, y es un cambio que hace mucho más atractiva a la marca. Ojala que llegue pronto este diseño a mi país.

