La empresa Suiza fabricante de helicópteros Kopter presenta su identidad

La empresa Kopter Group fue fundada en el año de 2007, en ese entonces se conocía como Marenco Swisshelicopter, el objetivo de la empresa se centra en: “desarrollar, construir y soportar una nueva generación de helicópteros de turbina”.

Básicamente Kopter Group es una empresa que elabora helicópteros, con su filosofía en mente crearon el ahora conocido como Kopter SH09 (Antes se llamaba Marenco Swisshelicopter SKYe SH09).

El diseño de este helicóptero se encarga de que brindar al piloto, ciertas mejoras en el rendimiento operativo. Además de una mayor seguridad y economía.

En su sitio web aseguran que: “El helicóptero SH09 está fabricado para las misiones más exigentes, ya que ofrece el mejor rendimiento en caliente y alto rendimiento de su clase, los volúmenes de cabina / carga más grandes, la excelente modularidad y los sistemas electrónicos de última generación”.

Un nuevo nombre: Kopter

El 1 de febrero de 2018, la empresa ha celebrado la inauguración de su nueva sede en Wetzikon, Suiza, además Marenco Swisshelicopter ha cambiado su nombre por: Kopter. La agencia que se ha encargado del diseño se trata de Winkreative.

Una identidad para Helicopteros en venta

“La nueva propiedad ofrece una nueva perspectiva y, para Kopter, la oportunidad de una marca reinventada. Winkreative se inspiró en la simplicidad del buen diseño de los helicópteros y en la confianza que infunde tanto en los pilotos como en los pasajeros. Concebimos el nombre de Kopter por su fuerte y única confianza y capacidad de ser dueño. La bandera suiza y las palas del rotor de la aeronave sirvieron como puntos de referencia para el nuevo logotipo y la paleta de colores de la marca. Ahora que se lanzó, la marca posiciona a Kopter con una nueva seguridad que lo llevará a nuevos niveles ambiciosos.”

“página del proyecto”, Winkreative.

Un nuevo nombre más corto

Lo primero que notamos en el nuevo nombre, es que es mucho más corto, por lo cual es más sencillo de recordar, y es mucho más fácil relacionarlo con el producto. Suena como Helicóptero en inglés, que se dice “Helicopter“, pero reduciendo la palabra.

Así lo dejó claro el CEO de la empresa Andreas Loewenstein. “Como somos una empresa inequívocamente suiza, el uso de una “k”- en lugar de una “c”- le da al Kopter una fuerte sensación suizo-germana. Tiene la sensación de solidez y confiabilidad, dos cosas que son esenciales en nuestra industria”, agregó.

Animación del logotipo.

Un helicóptero civil

A diferencia de un helicóptero Apache, que es militar, el producto de Kopter se enfoca en los helicópteros civiles. Perdón por mencionarlo pero es que he realizado la nota y me he emocionado, ya que incluso yo tengo un helicóptero a control remoto.

Además en la presentación de su nuevo nombre, también han prometido lograr colocarse entre los tres helicópteros civiles en los próximos años.

El primer producto del fuselaje aéreo aspirante, tendrá entre sus características: una única cabina grande, y mantendrá el diseño de su SKYe SH09. Pero no tendremos más detalles hasta dentro de 1 año, así lo garantiza Loewenstein: “en los próximos 12-14 meses”. La primera entrega está programada para la segunda mitad de 2019.

Un logotipo escalable

A nivel de diseño vemos lo escalable que es el nuevo logotipo, que queda incluso muy bien en aplicaciones pequeñas como los bolígrafos, al igual que en negativos y en el mismo fuselaje.

Análisis de la identidad de Kopter

El diseño anterior del logotipo era bastante aburrido, se trataba de un imagotipo en el que podíamos ver una simulación del movimiento de las hélices del helicóptero, unido a una tipografía en dos líneas, que mostraba la palabra Suiza en color rojo.

El nuevo diseño trata de unir dos conceptos en un imagotipo más simplificado, la bandera de Suiza es una cruz blanca sobre fondo rojo, y en este caso se trata de hacer una Cruz que no sólo represente al país sino que además nos muestre ese guiño al mundo de los helicopteros.

Cuando pienso en un logotipo de Suiza, lo primero que recuerdo son las famosas navajas multiuso, también pienso en los relojes suizos, y es que esa nacionalidad tiene por lo general una fama de muy trabajadora y meticulosa, (Ojala me leyera Roger Federer).

Este diseño no hace nada más, que trasladar esos ideales a la compañía, lo cual me parece bastante bien. Además de utilizar una tipografía Sans Serif con la palabra Kopter, que me parece mucho más memorable, y sencilla.

Referencias: