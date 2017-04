Walk Through Walls la identidad para una ONG contra el tráfico de personas

Hoy hablaremos de una nueva ONG que se titula: Walk Through Walls que pretende “empoderar” a los sobrevivientes del tráfico de humanos, con el objetivo principal de superar su pasado.

Mark Studio ha sido la agencia encargada de la identidad visual, esta nueva organización benéfica que busca ayudar a las víctimas del tráfico de humanos a lograr “superar obstáculos” ofreciendo oportunidades de empleo.

Detalles de la tipografía.

Esta nueva empresa, creada por la firma de abogados global Baker & McKenzie y la Fundación Thomson Reuters, tiene como objetivo ofrecer ayuda práctica a los sobrevivientes de lo que es efectivamente la esclavitud moderna.

Actualmente está reclutando compañías Fortune 500 para proporcionar pasantías remuneradas, mentoría profesional y apoyo financiero en especie. La iniciativa se basará inicialmente en la ciudad de Nueva York, pero se extenderá a otras ciudades importantes dentro de los EE.UU., Reino Unido y más allá.

“Los sobrevivientes de la trata de personas no quieren simpatía. Lo que realmente necesitan es ayuda práctica en la construcción de nuevas vidas para ellos mismos – y, en particular, en comenzar en carreras gratificantes y exitosas “, dice Walk Through Walls.

Una animación con algunas fotografías.

El concepto detrás de la identidad de Mark Studio, pretende dar herramientas a las personas que han sobrevivido al tráfico de personas con “Ayudas prácticas“, en lugar de tratar de evocar “simpatía“.

Para definir lo que es en realidad la trata de personas, comercio de personas o tráfico de personas: “es el comercio ilegal de seres humanos con propósitos de esclavitud laboral, mental, reproductiva, explotación sexual, trabajos forzados, extracción de órganos, o cualquier forma moderna de esclavitud contra la voluntad y el bienestar del ser humano“.

Diferentes iconos y elementos de la identidad.

Explicación de el objetivo de proporcionar apoyo “práctico”

Walk Through Walls esta dirigida a todas aquellas empresas o personas que ofrecen pasantías remuneradas, mentoría profesional y apoyo financiero para sobrevivientes.

Mark Lester, fundador de Mark Studio, dice que la filosofía de la caridad es proporcionar a los sobrevivientes “ayuda práctica para construir nuevas vidas para ellos mismos“, en lugar de “simpatía”.

Mark Studio trabajó con Scott Perry y Lindsay Camp para crear la marca desde cero, incluyendo el nombre Walk Through Walls, que reemplaza al título de trabajo Career Academy. La leyenda A Life Beyond Trafficking también ha sido adoptada, la cual fue concebida por el cofundador de Johnson Banks, Michael Johnson.

Diferentes portadas.

“Avanzando en la vida”

“Es una interpretación visual de personas superando obstáculos y avanzando en la vida“, dice Lester. “Las palabras están interrumpidas, pero siguen siendo legibles -crucialmente, se trata de pasar una interrupción como si no estuviera allí“.

Se ha utilizado un color turquesa, que pretende representar la “libertad”, añade, al imbuir los colores del cielo y del mar.

La tipografía Soleto se ha utilizado para el logotipo y la copia de apoyo, ya que “no es austera o perfecta”, agrega Lester, y tiene “idiosincrasias” como ángulos extraños en “G” y S “, que hacen que la marca se sienta “más humana”.

Detalles de la papelería.

La mensajería es “positiva, optimista y pragmática”, con frases como “luchar” y “construir carreras exitosas”.

“No queríamos que los sobrevivientes fueran despedidos como bienes dañados o víctimas”, dice Lester. “Queríamos una marca brillante y optimista que hablara de potencial inexplorado, aspiración y empoderamiento”.

Digital.

“Primera” ONG para la trata de personas que proporciona apoyo financiero y laboral “integral”

“Esta es la primera organización orientada hacia el apoyo integral a los sobrevivientes de la trata”, dice Lester. “Usted se atasca en más proyectos corporativos a veces donde usted no está necesariamente haciendo nada por el bien mayor. Hacemos más y más proyectos ahora con un contexto que vale la pena”.

La marca de Walk Through Walls comienza a desplegarse este mes, a través de plataformas en línea, en materiales de marketing impresos, como paquetes de bienvenida, y en la señalización como stands de exposiciones.

La iniciativa de caridad se basará inicialmente en Nueva York, pero pretende extenderse a otras grandes ciudades de Estados Unidos y el Reino Unido.

Análisis del logo de a Walk Through Walls

A nivel visual lo más notorio es ver como las diferentes tipografías, iconos y elementos se cortan por paredes en espacio negativo, que dividen, la tipografía Soleto se encuentra en negrita y es una sans serif. El color principal de la identidad es el turquesa sobre fondo blanco.

Referencias: