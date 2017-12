CU Convenience Store es una franquicia de tiendas en Corea del Sur. La tienda abrió sus puertas en el año 1990 bajo el nombre de FamilyMart. En la actualidad posee más de 10,000 tiendas y es considerada la cadena de tiendas más grande en Corea del Sur.

La tienda ha estado en constante cambio para lograr satisfacer las necesidades de su público meta, BGF Retail con una base continua de mejoras en los últimos 22 años de experiencia en administración y ha formado esta cadena de tiendas por conveniencia.

El eslogan de la marca es “Productos frescos y actualizaciones diarias”, CU se preocupa por ofrecer productos de alta calidad a sus clientes.

En el año 2012, cambió su nombre, anteriormente se llamada Boss FamilyMART y en la actualidad se llama “CU”, CU es la abreviatura de “CVS FOR YOU“. El homónimo “See You” en inglés, con el propósito de hacer más amigable el mensaje.

Detalles del logotipo de las tiendas por conveniencia CU.

A principio de este diciembre, CU presentó cambios en su logotipo. El nuevo diseño utiliza una burbuja de diálogo dejando de la lado el diseño anterior que colocaba esa misma burbuja en medio del monograma, con una tipografía hecha a mano que decía CVS for You.

Eslogan de Cu.

El objetivo principal de la compañía, con esta nueva imagen se basa en una filosofía de administrativa de dar prioridad a la comunicación con los clientes.

Además utiliza una paleta de colores con verde y púrpura. Púrpura: simboliza lo bello y noble. Y el color verde: que representa los productos frescos y nuevos.

Detalles de la tienda Cu.

Análisis del logotipo de tiendas CU

Básicamente estamos ante un isologo, en el que se encierra un monograma dentro de una búrbuja de diálogo, el diseño es simple, pero se ve interesante con esta paleta de colores púrpura y verde.

Algo que siempre es importante en las tiendas de artículos por conveniencia, restaurantes o supermercados, es que el diseño del logotipo sea simple, para de esta forma lograr el mismo efecto que una señal de tránsito, y los clientes potenciales puedan identificar rápido el establecimiento.

Las tiendas Cu han logrado ese efecto, al utilizar colores bastante llamativos, unidos a un isologo bastante sencillo. Al mismo tiempo hay una versión del monograma con el signo de diálogo a la par, en el que se colocan diferentes lemas: “Nice to CU”, (Bueno verte), “Happy to CU”,(Estoy Feliz de verte”, y “CU Again”, (Te veo de nuevo).

Referencias: