The Met, el museo metropolitano de arte tiene un nuevo logotipo con muchos Serif

El Museo Metropolitano de Arte, se conoce coloquialmente como “The Met“, y esta ubicado en la ciudad de Nueva York, es el mayor museo de arte en los Estados Unidos y se encuentra entre los museos de arte más visitados en el mundo.

Su colección permanente contiene más de dos millones de obras, divididas entre diecisiete departamentos de conservación. el edificio principal, situado en el extremo este del central Park en Manhattan a lo largo de milla de los museos, es una de las galerías de arte más grandes del mundo, distribuida en 2 millones de pies cuadrados. También hay una segunda ubicación mucho más pequeña en Los Claustros en el parque Fort Tryon en el Alto Manhattan, que cuenta con arte medieval.

Obras de arte de The Met.

Representados en la colección permanente son obras de arte de la antigüedad clásica y el antiguo Egipto, pinturas y esculturas de casi todos los maestros europeos, y una extensa colección de obras estadounidenses.

The Met también mantiene extensas propiedades de arte de África, Asia, Oceanía, bizantino, y el arte islámico.

El museo también alberga colecciones enciclopédicas de instrumentos musicales, trajes y accesorios y armas antiguas y armaduras de todo el mundo. Varios interiores notables, que van desde Roma del primer siglo a través del diseño moderno de Estados Unidos, están instalados de forma permanente en las galerías.

El Museo Metropolitano de Arte fue fundado en 1870. Los fundadores incluyeron a hombres de negocios y financieros, así como los principales artistas y pensadores de la época, que querían abrir un museo para llevar la educación técnica y el arte para el pueblo estadounidense. Se abrió el 20 de febrero de 1872, y fue ubicado inicialmente en 681 Fifth Avenue.

Este Martes el museo ha anunciado que tendrá un nuevo logo, creado por la famosa firma de diseño Wolff Olins.

Detalles del nuevo logotipo.

Podríamos calificar este cambio como el fin de la era del renacimiento, es tan drástico que es normal que muchos aficionados vean este diseño como algo negativo(La verdad no los culpo, el exceso de serif y el color rojo intenso no me parecen la mejor elección para esta identidad).

The Met versiones.

“A lo largo de sus 146 años de historia, el Museo Metropolitano de Arte ha evolucionado para satisfacer las necesidades de su audiencia”.

Comunicado enviado por correo electrónico la noche del jueves.

El museo explicó que el logotipo diseñado por Wolff Olins, una nueva serie de fuentes y colores para la comercialización de toda la institución, y un rediseño del sitio web que se pondrá en marcha el 1 de marzo, la firma detrás del nuevo diseño es conocida por ayudar a museos de la talla de Tate de Gran Bretaña, desarrollaron su propia campaña de cohesión de gráficos en los años 90.

“El nuevo logotipo ya no se basa en los símbolos y, en cambio, se basa en el nombre utilizado comúnmente “The Met”, que tiene una inmediatez que habla a todos los públicos. Se trata de un dibujo original, un híbrido que combina y conecta gracias y sin gracias, las formas clásicas y las letras modernas. En este sentido, refleja el alcance de la colección del museo y las conexiones que existen dentro de él”.

Comunicado enviado por correo electrónico la noche del jueves.

En una crítica expuesta por el sitio Vulture el redactor Justin Davidson dice “Todo el conjunto se parece a un autobús rojo de dos pisos, que termina siendo corto, empujando a los pasajeros en la espalda de cada uno. Peor aún, toda la parte superior del nuevo logotipo se compone de la palabra. “El titular del artículo lo denominó un “Accidente de autobús tipográfico”.

“Puede haber debate sobre el logo, ya que implica el cambio, pero el Museo lo eligió porque representa algo simple, en negrita, e indiscutible:. The Met esta aquí para todo el mundo”.

Comunicado enviado por correo electrónico la noche del jueves.

Algunas aplicaciones del nuevo diseño.

En muchas ciudades del mundo, donde la identidad se basa en una matriz decadente de estilos artísticos, géneros e ideas, la función de las galerías de arte como centro de la historia cultural. El Museo Metropolitano de Arte, Nueva York, no es una excepción.

Desde 1971, la identidad visual de The Met se ha labrado en el grabado en la divina proporción de madera creado en la época renacentista por Fra Luca Pacioli.

Esto, a su vez, se basa en el hombre de Vitruvio ubicuo dibujo por Leonardo da Vinci – la letra “M” se superpone a un círculo y un cuadrado, con los correspondientes círculos más pequeños que reflejan la geometría proporcional tan característica del arte renacentista.

Tipografía y colores.

Sin embargo, el nuevo logotipo de la galería, creado por la agencia internacional de diseño Wolff Olins, asegura que la época del Renacimiento, finalmente ha pasado para dar paso a la nueva identidad visual de la galería.

Las palabras “The Met” ahora se verán en todas las marcas de la galería, marketing y comunicación.

Al infundir el nuevo trazo de pie de bloque con un toque de color brillante, el logotipo ha dado un cambio de imagen al siglo 21; sus letras fluyen ahora una en la otra, creando una ilusión de calma y orden.

El blanco y negro de la vieja expresión visual también se ha eliminado para dar un enfoque más colorido, en sustitución del negro de la ‘M’ y su correspondiente detalle con un trazo de pie rojo rústico.

The Met sobre fondo rojo.

Diseñado para ser audaz, llamativo y que sea aceptado, Wolff Olins tiene como objetivo ampliar el alcance de la galería icónica de Nueva York más allá de los límites de la ciudad.

Con su presencia en una atracción característica cultural de casi todas las grandes ciudades, las galerías de arte juegan un papel como ningún otro en la satisfacción de la mente del creador, y entreteniendo a las mentes de los amante del arte.

Queda por ver si el lugar de The Met como institución cultural se verá comprometida por la pérdida de un logotipo universalmente amado y reconocido por muchos.

Detalles del nuevo diseño.

Personalmente considero que este cambio, es de los que no debió haberse realizado, ya que se mutila una identidad que tenía ya una tradición muy grande. ¿A ustedes que les parece?.