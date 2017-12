B&B Studio diseña la identidad de THE CURATORS snacks de carne

B&B Studio ha diseñado la identidad para la nueva marca de snacks de carne llamada THE CURATORS, que fue lanzada en el Reino Unido durante este año.

Desafiando a la categoría de marca, se ofrece esta opción de carne deshidratada con un alto contenido proteínico, THE CURATORS snacks ofrecen un perfil de sabor audaz inspirado en los chefs y las tendencias alimentarias mundiales.

Los fundadores de THE CURATORS, Max Rees y Ed Hauck, pretenden conquistar al mercado con esta nueva marca, se nota su pasión por la cocina y buscan crear sabores inspirados en el mundo culinario internacional.

La agencia B&B studio es la responsable de la nueva identidad de marca que combina el concepto de curar sabores, como se haría con el arte, con el proceso de curado de la carne.

THE CURATORS snacks el bello arte del sabor

Bajo el nombre THE CURATORS, la marca habla sobre el arte del proceso de curación y los saborizantes de la carne, se representa a la carne de una manera artística, y llena de sabor. En el diseño de cada empaque podemos apreciar diferentes trozos de carne, que parecen haber sido pincelados con pintura. Cuyo objetivo principal es mostrar la parte artística de la marca.

B&B studio presenta una paleta de colores muy llamativa, que expresa la pasión y el entusiasmo de los fundadores, el resultado es una identidad dinámica que se distingue de los productos de la competencia en el sector, y habla a los amantes de la cocina que buscan perfiles de sabor complejos como Espresso Kick y Teriyaki Spice.

Desigual de género neutro

Usualmente en la categoría de las marcas de carne, vemos elementos masculinos como vaqueros y ganado, por lo general referencias a la cultura estadounidense, pero la agencia B & B studio tiene un enfoque distinto para la marca THE CURATORS snacks que se basan en el arte y las combinaciones de sabores, el diseño se siente neutro en cuanto al género, con una paleta de colores llamativa, y destacando las bondades del producto.

Mientras que otros productos en la categoría se presentan como duros y masticables, THE CURATORS como producto ofrece un método innovador que conserva una textura de carne más tierna y agrega profundidad de sabor, brindando una nueva dimensión al sector de carne seca. Esto se refleja en el lenguaje de la marca, con una paleta de colores desafiante y eslóganes divertidos.

Sobre el logotipo de la marca The Curators

El diseño del isologo se muestra como Un borde gráfico simple alrededor del nombre de la marca en una tipografía bastante condensada, en mayúscula y sans serif, y en la parte inferior vemos las palabras Beef y Jerky con diferentes pesos.

Shaun Bowen, Socio Creativo en B & B studio, dice: “La carne seca ha ido creciendo en popularidad en línea con las tendencias para dietas más proteicas, sin embargo tanto las marcas establecidas como desafiantes se han adherido a estereotipos relativamente estrechos, creando una oportunidad para un sabor saludable y rico en productos como THE CURATORS para interrumpir el sector. Los fundadores de The CURATORS son apasionados entusiastas fanáticos de la recopilación de sabores fuertes de sus viajes por el mundo. Su arte con perfiles de sabores inspiró nuestro concepto de marca como los artistas de la categoría de carne seca, reflejados en las pinceladas y manchas de pintura en el envase, lienzos juguetones e imágenes vibrantes de los ingredientes utilizados”.

Ed Hauck, cofundador de THE CURATORS, dice: “A través de las innovaciones en la producción y el sabor de nuestra carne deshidratada y la introducción de combinaciones de sabores atrevidos, THE CURATORS jerky no tiene igual en ningún otro lugar del sector. En un mercado de tan alto perfil fue crucial para nosotros comunicar estos puntos de diferencia a nuestros consumidores, y la identidad de B & B studio captura perfectamente nuestra dedicación a los ingredientes de alta calidad y el arte de la conservación del sabor”.

B & B studio creó el posicionamiento de la marca, la estrategia creativa, el nombre, la identidad de marca y el diseño de empaque para THE CURATORS.

