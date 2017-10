Science Museum en Londres ha decidido cambiar su identidad

The Science Museum (En español El Museo de la Ciencia) es un importante museo en Exhibition Road en South Kensington, Londres, Inglaterra. Fue fundado en 1857 y hoy es una de las principales atracciones turísticas de la ciudad, que atrae a 3,3 millones de visitantes al año.

Al igual que otros museos nacionales financiados con fondos públicos en el Reino Unido, el Museo de Ciencias no cobra a los visitantes por su admisión. Las exposiciones temporales, sin embargo, pueden incurrir en una tarifa de admisión. Es parte del Grupo de Museo de Ciencias, que se fusionó con el Museo de Ciencia e Industria en Manchester en 2012.

Este mes, el Science Museum Group sorprendió a todos con una nueva identidad para Science Museum, diseñado por North, con sede en Londres, Inglaterra.

Logos antiguos utilizados por el Museo.

La polémica del nuevo diseño

Evidentemente después de la presentación de esta nueva identidad, hubo una ola de respuestas negativas departe de los usuarios que cuestionaban el cambio, el costo e incluso se comparaba el proyecto con “un diseño amateur”.

Incluso la agencia del anterior diseño la firma Johnson banks, dejó plasmado en twitter, su decepción de que su trabajo hubiera sido reemplazado.

Animación del logo Science Museum.

Todo un sistema de identidad muy amplio

Básicamente estamos ante un sistema de identidad sumamente amplio, que pretende unificar las seis instituciones que conforman el Grupo de Museos de ciencias.

Sean Perkins, socio de North Design habló con el medio Creative Review, sobre el pensamiento detrás del nuevo sistema y la controversia que provocó en Twitter

La identidad anterior fue realizada por la agencia Johnson Banks en 2010, y este mes fue presentado el nuevo diseño con un tweet que hablaba de los detalles del nuevo sitio web y la identidad visual. Lo más notorio es que la identidad es tipográfica y vemos una fuente que cambia gradualmente.

Detalles del logo de Science Media Museum y Science Museum Group.

Un nuevo sistema visual

Science Museum Group presentó la nueva identidad que une a varios museos, entre ellos el Museo de Ciencias de Londres, el Museo Nacional del Ferrocarril de York; el Museo de Ciencia e Industria de Manchester, el Museo Nacional de Ciencias y Medios de Bradford y Locomotion en Shildon, lo más relevante de la identidad es la tipografía personalizada que cambia de pesos gradualmente, además de una paleta de colores intesos, una colección de fotografías y nuevos logotipos para identificar cada museo. El sistema fue creado por North.

Detalles del exterior y banners de Science Media Museum.

North le dijo a Creative Review que se le pidió que diseñara una identidad que le permitiera presentarse como “una familia de museos con una visión compartida”. La identidad refleja el nuevo enfoque del grupo en la programación y las colecciones compartidas: más exposiciones viajarán entre museos y un nuevo sitio web construido por la agencia de Leeds, Numiko, permite a los usuarios buscar y buscar elementos de toda la colección del grupo en un único archivo en línea.

La identidad apareció por primera vez en Bradford luego de la reapertura del Museo Nacional de Ciencias y Medios y se lanzará a través de otros sitios durante los próximos 12 meses. Ya es visible en el Museo de la Ciencia de Londres, tanto en la entrada principal del edificio como en la entrada a la exposición Illuminating India.

La tipografía de la identidad

Básicamente hablamos de un sistema visual basado en la tipografía SMG Sans personalizada que fue creada por la Fundación Fontseek, cada uno de los museos tendrá su propia versión, con una palabra única en medio de Science Museum.

La tipografía viene en seis pesos de Grueso a ligero y su diseño unívoco significa que las letras mantienen el mismo ancho en múltiples pesos. North dice que esto asegura que el tipo conserva “una forma y una posición consistentes” como letras gradadas y animadas.

La identidad no es la primera en usar una fuente graduada. Este efecto fue utilizado por Otl Aicher para Erco en 1976 para reflejar el enfoque de la compañía en la iluminación y para que Canton Elektronik representara el sonido. El trabajo de Paula Scher para el Teatro Público de Nueva York y la identidad del Festival de Cine de este año también usan letras degradadas.

Perkins dice que North era consciente de esto y discutió el hecho de que otras compañías habían usado un efecto similar pero agrega: “Todos coincidimos en que la identidad SMG podría ejecutar una idea gradiente tipográfica de manera única y que el enfoque ofrecía una solución casi perfecta para el diseño grupal breve.”.

“La fuente SMG es sobre la velocidad, la iluminación, el enfoque, el sonido, el movimiento, el progreso, incluso el vapor. Se utiliza como lenguaje visual, un estilo y una voz reconocibles y no solo un logotipo … El concepto de tipografía graduada no es nuevo, sin embargo, nuestro enfoque y aplicación es “, explica.

El fotógrafo Lee Mawdsley fue el encargado de crear una vasta biblioteca de imágenes para que el Grupo de Museo de Ciencias exhiba aspectos destacados de su colección. Estas imágenes se usarán en la búsqueda de formas y recursos educativos.

Detalles de los posters.

Sobre la fotografía del museo

Además de proporcionar excelentes imágenes para carteles, Perkins dice que las fotografías se usarán para resolver uno de los principales problemas que enfrentan los museos del grupo: el hecho de que los visitantes a menudo no vean todas las exhibiciones en cada museo.

“La colección en el Museo de la Ciencia en Londres es increíble, pero descubrieron que muchas personas no necesariamente se dirigían a todas las partes de la colección colosal”, dice Perkins.

“Le encargamos a Mawdsley que fotografíe varios aspectos destacados y que se usen para crear un sistema de búsqueda pictórica, por lo que cuando ingresa en la planta baja, puede ver imágenes de elementos en otros pisos”.

Tipografía en la cafetería.

“Es una forma de dar a las personas más acceso a la colección, y se usará de la misma manera en Bradford y Manchester”, explica. “Es realmente simple… y para los visitantes internacionales, no tienen que descifrar el camino, solo pueden mirar una foto y decir: ‘Quiero ver eso’ e ir a ese piso”.

Otras características del sistema de identidad incluyen una paleta de colores vibrante compuesta por los siete colores del espectro y un efecto de gradiente que se ha aplicado a los uniformes y mercancías del personal.

Perkins dice que el diseño ahorrará el dinero al grupo a largo plazo. Los equipos de diseño y marketing ahora pueden sacar de un banco de activos compartidos para crear comunicaciones compartidas, reduciendo el tiempo dedicado a producir materiales en casa y el dinero gastado en contratar diseñadores externos para crear identidades para exposiciones individuales.

Temáticas y tipografías.

“Habrá una gran cantidad de materiales de marketing y colateral de exhibición compartida”, explica. “Usar una fuente consistente significa que no tiene que comprar licencias diferentes y no tiene que encargar a tantos diseñadores diferentes todo el tiempo… En el pasado, el grupo creó nuevos lenguajes tipográficos para nuevas exposiciones, pero ahora la idea es que pueden usar este tipo de letra. Todavía puede tener muchas voces y volúmenes y tonalidades diferentes, pero no necesitas usar una fuente diferente y reinventar la rueda cada vez”.

Perkins de la agencia North.

Guías y otras aplicaciones.

North ha realizado varias investigaciones para conocer la opinión de la gente y de los encargados de cada museo para comprender sus necesidades e identificar cualquier problema con la marca anterior. En Londres, por ejemplo, Perkins dice que el Museo de la Ciencia descubrió que los visitantes descubrieron que el logotipo de los bancos de Johnson era difícil de leer y quería algo más legible.

“Sin criticar la identidad pasada, se pensó que simplemente no era una que pudiera funcionar en todo el grupo, y que todos puedan entenderla y leerla fácilmente”, explica Perkins.

“Este es uno de los grupos de museos más grandes del mundo y fue muy importante que tengan una identidad clara y funcional, una identidad que puedas leer y comprender, que no sea simplemente embellecimiento o decoración, que no sea de moda, que durará y eso es relevante ya sea que se trate de imágenes en movimiento o ferrocarriles o del futuro de la locomoción… no es solo una identidad centrada en Londres, tiene que funcionar para todo el grupo”, agrega Perkins.

Detalles de la papelería.

Análisis de la identidad de Science Museum

La nueva identidad de Science Museum pretende compartir una serie de activos entre los diferentes museos, para crear un lenguaje de comunicación conciso, ese el detalle funcional sobre el uso de diferentes pesos en la tipografía, que va desde grueso a delgado.

Las aplicaciones presenta una paleta de colores vibrantes, junto a una serie de fotografías realizadas exclusivamente para el uso de la comunicación de los museos.

Referencias:

“Why the science museum has a new identity“, Creative Review.co.uk