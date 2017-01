La antigua ONG The Body Shop Foundation ahora se llama Revolution in Kindness

The Body Shop Foundation en Gran Bretaña, ha anunciado que cambiará su nombre por Revolution in Kindness (Revolución en Bondad), después de que The Body Shop International retirara los derechos de su antiguo nombre.

La fundación se formó en 1989 gracias a su fundadora de The Body Shop, la fallecida Dame Anita Roddick, y su marido, y la compañía de cosméticos ha sido la patrocinadora principal de la fundación.

En un comunicado publicado en su página web el año pasado, la fundación dijo: “La organización antes conocida como The Body Shop Foundation anuncia un nombre nuevo, después de la retirada de la licencia de negociación bajo el nombre de The Body Shop International.”

El nuevo nombre se introdujo con efecto inmediato, según el comunicado.

The Body Shop International fue vendida a la firma de cosméticos L’Oreal en 2006 por £ 652m. The Body Shop dijo que había pedido administradores para trabajar con la empresa “de una manera nueva”.

El nuevo diseño ha sido creado por la agencia Tann Westlake con sede en Londres, Inglaterra.

Detalles del logo principal.

Versiones secundarias que podemos ver incluso en el sitio web.

“Nuestro brief fue crear una nueva marca trabajando desde una fundación de nuestros anteriores activos de diseño de The Body Shop Foundation, pero agregando un ángulo extra para reflejar el nuevo nombre tomado del título del primer libro de Anita”

Tann Westlake explica el proyecto.

Logo Blanco sobre imagen de fondo.

“Queríamos crear un estilo que reflejara los valores originales de la caridad y lo devolviera a sus raíces. Usando algunos elementos gráficos existentes de nuestra ilustración de The Body Shop Foundation, creamos una marca y un logotipo del estilo de un escudo que contiene un puño levantado y un corazón que se sienta en el centro de la marca. Luego desarrollamos la marca añadiendo texturas de paredes resistentes y pintura en aerosol para dar una sensación más familiar y personal.”

La nueva marca está siendo lanzada en plataformas digitales y sociales.

Análisis del logo de Revolution in Kindness

La ONG Revolution in Kindness vela por la protección de los animales, protección ambiental, derechos humanos, y más. Y en su nuevo logo vemos un puño junto a un corazón, que puede representar algo así como el amor que se le debe dedicar a la lucha por los derechos de la fundación.

Aunque los elementos reflejen muy bien la misión de la empresa, dando la sensación de ser un escudo de lucha, veo algunos problemas, sobre todo en las escalas del logo, por ejemplo en twitter el logo no esta completo, pueden ver esta imagen donde las flechas simplemente se cortan.

Además creo que tiene demasiado ruido con esos detalles de “Aerosol”, se pudo haber simplificado un poco, al ser un logo tan ruidoso, se hace necesario el uso de diferentes versiones más simplificadas.

