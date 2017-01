Rediseño: los jabones mágicos del Dr. Bronner

Dr. Bronner’s es un fabricante de jabones y productos orgánicos y sostenibles de cuidado personal, la empresa fue fundada en 1948.

En 2014 reportaron unos ingresos totales de 80,3 millones dólares con sus jabones líquidos que representan el 67% de sus productos.

La compañía es conocida por su buen trato con sus más de 130 empleados, sus políticas son muy filantrópicas y humanitarias. Este año la empresa a lanzado un rediseño tanto en su logotipo como en su envase, por ahora no podemos dar créditos de diseño, ya que en su sitio web no especifican quienes son los responsables.

Detalles del logotipo.

El logo sobre fondo blanco y azul.

“El descendiente de tres generaciones de fabricantes de jabón alemanes, Emmanuel Heilbronner emigró a los Estados Unidos en 1929 a la edad de 21 años, trabajó con varias compañías de jabón en el Este antes de establecerse en la década de 1930 en Milwaukee y dejar de lado la primera sílaba de su apellido. En la década de 1940, ahora un médico homónimo, Bronner comenzó a redactar y compartir persistentemente su plan para lograr la paz mundial en “Spaceship Earth” a través de la unión de las religiones. En 1945 el Dr. Bronner fue arrestado por hablar sin permiso en la Universidad de Chicago y fue trasladado al manicomio Elgin State. Escapó seis meses más tarde y huyó a Los Ángeles. Allí, en su pequeño apartamento, comenzó a mezclar jabón con un palo de escoba, el cuál vendió mientras exponía sus teorías en el parque público Pershing Square. Cuando se dio cuenta de la gente compró su jabón, pero no se molestaron en escucharle hablar, comenzó a escribir su filosofía en las etiquetas. A finales de 1960, Dr. Bronner’s Jabones Mágicos ganó popularidad con la cultura hippie, debido a sus ingredientes naturales, durabilidad, y su eficacia en la limpieza de las cerraduras, pantalones acampanados y furgonetas Volkswagen. Su empaquetado sumamente sencillo en botellas de plástico de color marrón con un solo color y etiquetas llenas de texto sobre los productos del Dr. Bronner se convirtió en la evolución de soliloquios en la filosofía de su fundador, conocido como “El ABC Moral.” Las etiquetas del paquete de jabón de 32 onzas lleva alrededor de 3.000 palabras que expresan el pensamiento del Dr. Bronner, que hace referencia a todo, desde Mao Tse-tung hasta Albert Einstein, Joseph Stalin, y el cometa Halley. Dr. Bronner falleció en 1997, pero sus hijos mantienen su legado y supervisan su creciente popularidad. Los Bronners han declinado varias ofertas de compra que han tenido, mientras el negocio siga siendo rentable, las etiquetas estarán seguras: Un legado de los fundadores de la empresa que debe seguir siendo igual.”

Tomado del libro: Graphic Design, Referenced.

La construcción del logotipo según una cuadrícula.

La transformación del empaque a través del tiempo.

“En 2014, el Dr. Bronner añadió 13 estrellas en nuestro logo corporativo en referencia al cosmos, que inspiró todos en uno, la visión del Dr. Emanuel Bronner, y sigue inspirando a la empresa. Las estrellas reconocen que todo nuestro trabajo ocurre dentro de un contexto cosmológico más grande. Las estrellas más pequeñas se pueden ver como la representación de las 12 constelaciones del zodíaco o las 12 tribus. La estrella más brillante representa nuestro sol o el padre eterno. Juntas, las estrellas suman 13, un número con significado místico en el judaísmo, así como otras tradiciones religiosas. La colocación de las estrellas utiliza un patrón de cubo de Metatron, una antigua figura geométrica que utiliza 13 círculos para crear todos los sólidos platónicos, y que representa la integridad, la perfección y la plenitud.”

Directrices (pdf)

El nuevo logotipo escoge una tipografía distinta que se ve mucho más formal, y se coloca el elemento de las 13 estrellas, que como bien dicen en el comunicado de prensa, representa cierto misticismo, que se pueden encontrar en los múltiples significados, en el caso de la parte gráfica, se ha redibujado el planeta y las manos, las cuales ahora tienen mejores espacios e incluso se ven unas ligeras líneas de movimiento que le favorecen mucho al diseño. Si nos ponemos a pensar en el logo como parte de la industria de los jabones, podemos concluir que es un poco extraño, pero si leemos la fascinante historia de la empresa, que engloba una filosofía altruista de unión, podemos deducir que es algo brillante.

Me encanta la idea de que los empaques estén rodeados de textos intelectuales y pacifistas, porque es muy normal que cuando uno va al baño y no encuentra algo que leer, para perder el tiempo empieces a leer las etiquetas de las marcas de los productos de higiene personal, y en este caso desde luego no te vas a aburrir, ya que cada etiqueta viene literalmente con más de 3000 palabras para aprender algo nuevo.

El antes y después de su botella.

Diferentes anuncios publicitarios destacando el particular empaque tipográfico.

“Siguiendo el modelo de la estética de las etiquetas originales en botellas de jabón primera creados por el Dr. E.H. Bronner en 1948, las “Viejas y mejoradas” etiquetas preservan y afirman la autenticidad y la historia de la marca, así como reflejar el espíritu moderno y el estilo de la actual de la generación familiar de Bronner y sus clientes y aficionados contemporáneos de los productos. “Nuestras nuevas etiquetas de los productos honran el legado de nuestro abuelo, el Dr. E.H. Bronner, mi padre Jim Bronner, y mi tío Ralph que cada uno ayudó a dar forma a lo que es esta empresa hoy en día”, dice David Bronner, Presidente del Dr. Bronner. “Cada etiqueta contiene este compromiso especial que representa una síntesis de la filosofía de mi abuelo que adorna nuestras etiquetas, mientras que resume nuestra misión y propósito como empresa: En todo lo que hacemos, seamos generosos, justos y amemos a la Nave Espacial Tierra y a todos sus habitantes. Porque nosotros todos somos uno o ninguno! TODOS-UNO!”.”

Dr. bronner’s comunicado de prensa.

El empaque se ha hecho mucho más legible, además de que se le ha dado un poco más de espacio a las partes en donde va el logotipo y sobre todo a los títulos. Aunque el empaque pueda parecer extraño, es normal que se logre esta originalidad que rescata la esencia del producto inicial.

Como se puede ver en la imagen de la evolución del empaque, el texto cada vez se ha ido reacomodando para lograr destacar algunos elementos y hacer más legibles otros. Es todo un placer ver una empresa caminando aún con las raíces de sus familiares, y es interesante enterarse que varias grandes compañías se han querido hacer con este imperio de los Bronner. Para los amantes del diseño es desde luego un ejercicio muy agradable de ver, donde se unen la originalidad con la funcionalidad, ambos pilares del diseño.