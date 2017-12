El polémico logotipo del Campeonato Mundial de Ajedrez 2018

El World Chess Championship 2018 (En español Campeonato Mundial de Ajedrez 2018) es una competición de ajedrez que define al Campeón Mundial de este deporte, Magnus Carlsen, el número uno de Noruega y actual poseedor de la corona de ajedrez, enfrentará a un retador que se decidirá en un torneo en marzo. El evento será organizado por FIDE, junto a su socio comercial Agon.

El partido de 12 juegos tendrá lugar en Londres, Inglaterra, entre el 9 y el 28 de noviembre de 2018. Pero la noticia que se ha vuelto viral es el polémico logotipo del campeonato, que ha sido presentado el día de hoy, desarrollado por la agencia Shuka Design con sede en Moscú, Rusia.

“Raramente nos detenemos a pensar en la marca del Campeonato Mundial de Ajedrez, porque estamos más interesados en los jugadores y en el drama de los juegos. Pero el Match, el evento final que define quién es la persona más inteligente del planeta, tiene un atractivo mucho más amplio que el de los profesionales del ajedrez. Afecta a la política, los negocios y, por supuesto, el diseño.”

“Como organizadores del Match hemos estado ocupados durante más de un año trabajando con artistas y diseñadores para desarrollar una imagen visual perfecta, la imagen que se asociará con el 2018 Match y que se abrirá paso en tazas, pósters, exhibiciones al aire libre, diseño del lugar, medios, gráficos de transmisión y más.

La pantalla visual 2018 ha sido desarrollada por Shuka Design y estamos muy felices de desvelarla hoy.”

Reacción del Público y los Maestros del Ajedrez

La presentación de un nuevo logotipo de un evento deportivo, debería ser emocionante y admirable, sin embargo en esta ocasión, este diseño ha generado una gran polémica en todo Internet, varios se preguntan si esto en realidad es una broma, algunos lo comparan con el Kama Sutra.

La organización del próximo Campeonato Mundial de Ajedrez, ha ido demasiado lejos con este diseño. Desde que se reveló este “moderno” logotipo para el evento principal del próximo año en Londres, los maestros del ajedrez no dudaron en dar su opinión sobre el mismo.

La imagen elegida muestra dos cuerpos a cuadros entrelazados alrededor de un tablero de ajedrez, dice World Chess, es desvergonzadamente sexual. Tal vez, incluso se podría decir, un poco subido de tono.

“No, esto no es una broma”, dijo el internacional australiano David Smerdon en Twitter, antes de agregar: “¡Tenías un trabajo!”.

La gente visualiza una imagen muy atrevida en este diseño, incluso la han llegado a comparar con el manual sexual del Kama Sutra.

Nigel Short uno de los maestros británicos, que desde hace un tiempo ha criticado el cuerpo gobernante del juego FIDE, dijo que los organizadores estaban “quizás sugiriendo que le están dando al mundo del ajedrez una buena f—–“.

Incluso los fans han agregado frases como: “Todo lo que puedo pensar es en una escena en la película de Jeremy Irons Damage”.

La maestra Susan Polgar, una pionera del ajedrez femenino, cuestionó si la imagen agresiva era apropiada para los niños.

Los entusiastas del ajedrez también notaron algo más que no les gustó: el tablero tiene solo 6×6 casillas, no 8×8 necesarias para un juego real.

“La gente se ríe abiertamente de eso”, dijo el experto en ajedrez David Kramaley, quien dirige el sitio de aprendizaje Chessable. “Pero, dejando de lado las bromas, al verlo desde otra perspectiva, me ha empezado a gustar”.

Sin embargo no es la única crítica positiva que ha tenido el diseño ya que Malcolm Pein, director internacional de la Federación Inglesa de Ajedrez y corresponsal de ajedrez de The Telegraph, dijo: “Me gusta bastante. Me recuerda el logotipo creado cuando estaba involucrado en el uso del ajedrez para promocionar a un competidor de Viagra. No bromeo, se llamaba Uprima”.

World Chess, el brazo comercial de FIDE, afirma que el logotipo creado por el estudio con sede en Moscú Shuka Design es “polémico y moderno, al igual que la ciudad anfitriona”.

“Esta es la imagen que se asociará con el Torneo 2018 y que encontrará su camino en jarras, carteles, exhibiciones al aire libre, diseño de locales, medios, gráficos de transmisión y más”.

Steve Rousseau en Digg ha dicho: “Sí. Es lo que crees que es. No. No fue un error. Anunciado a principios de esta semana en un comunicado de prensa, la gente de FIDE está muy orgullosa de su logotipo. “La visualización clave para el Campeonato Mundial de Ajedrez 2018 es controvertida y moderna, al igual que la ciudad anfitriona”, dicen en el comunicado. Londres, tan polémico (Brexit, ¿supongo?). Tan moderno (¿Puede una ciudad que ha sido el centro de la civilización occidental durante casi un milenio ser considerada “de moda”)?”.

Análisis del logotipo del Campeonato Mundial de Ajedrez 2018

Estamos ante un diseño muy controvertido, presenta un isotipo donde se puede ver a dos jugadores de Ajedrez, con las piernas y manos cruzadas, además de varios patrones que rellenan a los dos personajes en donde predomina el blanco y negro.

El logotipo es polémico intencionalmente, para lograr poner a la ciudad y al deporte en la mira de todos los medios, de hecho lo han conseguido sólo basta con hacer una pequeña búsqueda en Internet y se darán cuenta que muchos medios han hablado de este polémico diseño.

