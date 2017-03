El polémico logo de la ciudad de Vancouver que costó 8000 dólares canadienses

Vancouver es una ciudad portuaria costera en Canadá. Situada en la región de Lower Mainland de Columbia Británica, es la ciudad más poblada de la provincia. El censo de 2016 registró 631.486 personas en la ciudad, frente a 603.502 en 2011. El área metropolitana de Vancouver (Metropolitan Vancouver) tenía 2.463.431 contra 2.313.328 en 2011, convirtiéndose en el tercer área metropolitana más grande de Canadá. Vancouver tiene la densidad de población más alta en Canadá con más de 5.400 personas por kilómetro cuadrado.

En el censo 2011, Vancouver era una de las ciudades étnicamente y lingüísticamente más diversas de Canadá; 52% de sus residentes tienen un primer idioma que no es inglés. Vancouver se clasifica como una ciudad Beta global. Vancouver fue el municipio canadiense más densamente poblado en el censo de 2011, con más de 250.000 habitantes y la cuarta ciudad más densamente poblada de América del Norte detrás de Nueva York, San Francisco y Ciudad de México.

Detalles y versiones del nuevo logo de City Of Vancouver.

Después de esta breve introducción nos toca hablar sobre el nuevo logo de la ciudad de Vancouver, según los medios canadienses: “El logo de la ciudad de Vancouver, no ha sido actualizado desde hace 10 años, y el nuevo diseño se debe a que su logotipo actual es incapaz de adaptarse al entorno actual, y el nuevo logo es una forma más concisa de comunicarse con los hablantes no nativos del inglés para identificarse y entender más fácilmente el logo, además de que es capaz de adaptarse a la difusión social digital de los medios de comunicación de hoy en día, es por eso se que se ha adoptado una tipografía Gotham para expresar a Vancouver como una ciudad más moderna, innovadora y mostrarle a su público que es un lugar aducado para vivir y trabajar”.

La polémica viene principalmente por lo que se cobró por este nuevo diseño, el informe reporta que fueron alrededor de 8000 dólares canadienses, la empresa seleccionada fue la que presentó la oferta más baja, entre lo que se puede leer en twitter y facebook, las quejas son principalmente por el precio de este trabajo tan sencillo y poco representativo de la ciudad, frases como que incluso un niño es capaz de diseñar algo como lo que vemos, es básicamente lo que nos podemos encontrar en las redes sociales de Canadá.

El logo de la ciudad de Vancouver con una fotografía en el fondo.

“El personal inició un proceso de RFP para seleccionar una agencia de diseño creativo con experiencia de marca para actualizar la marca de la Ciudad. La empresa seleccionada fue la que presentó la oferta más baja y los costos totales llegaron a menos de $ 8000. El personal contrató a una empresa de diseño gráfico / branding para desarrollar una nueva marca de la Ciudad que cumpla con los objetivos mencionados en la presentación de la Economía de la Innovación.”

Construcción del logo de la ciudad de Vancouver.

La comunidad creativa de la ciudad ataca al nuevo logo

En resumen la elección de la tipografía Gotham para representar a la ciudad en diferentes aplicaciones, que van desde tarjetas de visitas hasta los camiones de basura, generó una fuerte reacción negativa entre la comunidad creativa de Canadá.

Cuando sale un nuevo logo, siempre va a recibir críticas, y cuando se trata de algo tan importante y representativo como una ciudad, universidad, equipo, estas se van a multiplicar.

Brock Ellis director de arte ha abierto una petición en línea que comparte en el sitio medium para que se reconsidere la decisión de colocar a este logo como representación de la ciudad.

Las quejas son principalmente que se trata de un logo demasiado genérico, poco inspirador, con una simple tipografía, y una alineación de “City” en “Va” y “Of” en la “N”, a nivel de diseño es correcto, pero entiendo que a la gente no le agrade, incluso se le ha comparado con lo que se puede ver en la también ciudad canadiense de Chilliwack.

Se le acusa de su similitud con la también ciudad canadiense de Chilliwack.

El logotipo anterior, según he leído en algunos medios canadienses, fue realizado por un miembro del personal, después de que se tomara la decisión de que debían renovar la identidad corporativa de la ciudad como motivo de los Juegos de Invierno de 2010. Con tantos visitantes por llegar y ser el centro de atención a nivel mundial, se optó por realizar una actualización.

Alguien pensó que utilizar una flor de loto estilizada, al lado de una tipografía, era la mejor forma de proyectar Vancouver a nivel mundial. En ese momento, el logo no generó ninguna controversia. Se buscó crear una nueva marca con la opción más económica, que al final resultó ser 8000 dólares canadienses.

El desenlace de la historia

El 28 de febrero el alcalde Gregor Robertson emitió la siguiente declaración: “He pedido al Administrador de la Ciudad no poner la marca y todos los activos de la ciudad permanentes mientras nos comprometemos con la comunidad de diseñadores y público en el estudio de mejoras continuas a la marca de la ciudad. También he pedido a Johnathon Strebly, Presidente Nacional de los diseñadores gráficos de Canadá, en convocar una discusión con los actores locales de diseño para mí en las próximas semanas para tener una conversación no sólo sobre el wordmark de la ciudad, sino al tiempo acelerar la evolución de nuestra marca en los próximos meses, y apoyar mejor a la industria del diseño de Vancouver”.

