Pentagram junto a Harry Pearce crean la nueva identidad para Pink Floyd Records

Harry Pearce y el equipo de Pentagram han creado la identidad visual de Pink Floyd Records, un nuevo sello discográfico que está lanzando canciones antiguas y desconocidas de la famosa banda de rock inglesa.

El logotipo principal se ha inspirado en la tipografía utilizada en la cubierta del álbum de Animals de Pink Floyd, que fue lanzado en el año 1977.

Pentagram dice que estableció un conjunto de reglas para extender la tipografía de Animals Original para incluir un alfabeto completo, que se ha creado en versiones sólidas y de contorno. Los diseñadores también han creado tres cortes de la tipografía para su uso en tamaños pequeños, medianos y de pantalla.

Se dice que Pearce trabajó en el proyecto con Aubrey Powell, uno de los fundadores originales de Hipgnosis, una notable firma británica de diseño gráfico que creó obras de arte para algunas de las bandas más grandes de los años 60 y 70, con la portada del album de Pink Floyd de “The Dark Side of the Moon” como el ejemplo más destacado.

The Early Years inspirado en Bedford

Junto con la identidad, Pearce y su equipo también han diseñado “The Early Years 1965-1972” – un conjunto de 27 discos en caja cuyo diseño de envases está influenciado por la famosa camioneta Bedford de Pink Floyd de los años 1960.

Detalles del nuevo logo y diferentes posiciones y Monograma.

Detalles de la tipografía y su versión en líneas.

Bedford, camioneta de Pink Floyd que inspiró el diseño de la caja.

Detalles de todo el contenido de la caja The Early Years 1965-1972.

Galería de imágenes de la nueva caja The Early Years.

