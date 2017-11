Nuevo logo para el equipo británico de Overwatch London Spitfire

El día 10 de agosto: se anunció oficialmente la octava franquicia de la Temporada Inaugural de la Liga Overwatch. Y fue hasta el 1 de noviembre: que la empresa Blizzard anuncia oficialmente la nueva marca del London Spitfire.

London Spitfire por ahora no ha firmado oficialmente ningún jugador.

Detalles del logo de Spitfire.

El presidente de Cloud9 Dan Fiden ha comentado sobre el logo y sus planes para el equipo que representará la capital de Inglaterra. Entre ellos el construir una instalación deportiva para el equipo de eSports. El London Spitfire es el único equipo europeo en la nueva Overwatch League

Sus colores serán azul y naranja como Tracer, y su logotipo utiliza un avión.

Para quienes no sepan quien es Cloud9 les recordamos que es una organización norteamericana de eSports que actualmente tiene equipos en Hearthstone, League of Legends, Smite, Super Smash Bros. Melee, Dota 2, Heroes of the Storm, Halo, CS: GO y Overwatch.

Instalaciones como un club de fútbol

Cloud9 tiene pensado construir instalaciones como los grandes clubes de fútbol, donde su equipo pueda entrenar, planear, alimentarse, etc. Para confirmar sus afirmaciones de estar totalmente dedicado a Londres, Cloud9 construirá una instalación de deportes para ser el hogar de su equipo de deportes de Overwatch.

Actuará como su sede cuando la Overwatch League finalmente se ramifique en la competencia mundial después de albergar todos los juegos en Los Ángeles en su primera temporada.Sin embargo, Fiden dice que será mucho más que un lugar para que su equipo Overwatch juegue.

“Estamos en el proceso de hablar con los propietarios de propiedades y lugares, y hablar con socios potenciales sobre la construcción de una instalación de deportes en Londres”, dijo Fiden.

“Será, en primer lugar, la vivienda y las instalaciones de capacitación para nuestros jugadores y el cuerpo técnico. Tendrá salas de práctica diseñadas para esports, salas diseñadas para revisiones de VOD para nuestros equipos y entrenadores. Entonces tendremos gimnasios y cafeterías.

En la actualidad, muchos equipos viven en casas de equipo, donde todos viven juntos, comen juntos y entrenan juntos a diario. Dan Fiden cree que esto se está volviendo anticuado”.

Vídeo animado con el nuevo logo.

El nuevo nombre London Spitfire

Después de escoger entre varios nombres posibles, finalmente el equipo de Reino Unido y Europa se llamará London Spitfire.

El presidente de Cloud9, Dan Fiden, explicó en un comunicado de prensa, como surgió la decisión.

“Tanto la gente de marketing de la Overwatch League como algunos miembros clave como Jeff Kaplan del equipo de desarrollo de Overwatch hicieron algunas lluvias de ideas por su cuenta”, dijo Fiden.

‘Se les ocurrió una lista de sus nombres favoritos, e independientemente el equipo de Cloud9 estaba haciendo lo mismo.

“Nos juntamos con el equipo de Overwatch, y por un feliz accidente, London Spitfire estaba en la parte superior de ambas listas”.

Cloud9 también organizó un concurso informal en línea donde le pidieron a las personas que enviaran sus propios nombres para el equipo.

“Una vez más, Spitfire estaba en la parte superior de la lista de presentaciones”, dijo Fiden. “Luego hicimos una votación y ganó la votación. Así que estábamos seguros de que era un gran nombre”.

La forma en que el equipo de Cloud9 se les ocurrió el nombre es bastante personal.Uno de los miembros del equipo mencionó la idea de Spitfire.

“Resulta que su abuelo en realidad voló spitfires en la Segunda Guerra Mundial… Nos contó esta increíble historia, y su abuelo es una especie de héroe de guerra. El spitfire representa tanto sobre el Reino Unido y Londres… esta dedicación, la fragilidad que dio lugar a los pilotos que funcionan tan bien en la Batalla de Gran Bretaña”.

Al escuchar algunos de los nombres de los equipos que no fueron seleccionados, se aprecia mucho más acerca de lo difícil que es elegir algo evocador. “Hubo una serie de nombres que pensamos que eran cliché… Cosas como los London Knights, the Lords, the Lions. Todos sentimos que no fueron muy memorables “.

Algunos otros nombres que intentaron incorporar Cloud9 incluyeron London Fog, London Tempest y cosas relacionadas con el clima.

El equipo de Cloud9, que aún no se ha anunciado oficialmente, utilizará colores más alegres en sus uniformes.

Cloud9 es una organización norteamericana, ¿por qué Londres?

“Mi punto de vista es… ¿por qué no todos querrían Londres?”, Dijo Fiden. “Estábamos absolutamente encantados de entretener a Londres como el hogar de la franquicia.

“Generalmente se piensa que Cloud9 es norteamericano, pero parte de eso se debe a que ha sido nuestro equipo de League of Legends. Pero en términos de audiencia y alcance, el 30-35% de nuestra base de fans está en Europa”, asegura Fiden al diario Daily Mail en Reino Unido. La Liga Overwatch comienza el 10 de enero de 2018.

Logo oficial de la empresa Matriz Cloud9.

Análisis del logotipo de London Spitfire

Lo más destacado del logo es su forma de escudo, que según Fiden imita el estilo de muchos clubes de fútbol de la Premier League. Es un diseño simple, aunque sugerente, azul y naranja, con la palabra “London” en la parte superior y una silueta frontal de un spitfire en el medio del escudo.

“Lo primero que queríamos hacer en el logotipo era representar el azul de Cloud9”, y de nuevo, por una especie de accidente feliz, el equipo de Overwatch ya estaba a bordo.

Lena ‘Tracer’ Oxton es quizás el personaje más iconico y popular del videojuego de Overwatch, ella es de nacionalidad británica y antigua piloto de la RAF. Además utiliza un atuendo algo azul.

“Para nuestro asombro, regresaron y dijeron”, que el tono exacto de Cloud9 azul es una de las bases de su paleta de colores”. Entonces dijeron “¿por qué no usas su otro color naranja también?” Y estamos muy emocionados por eso”.

