MTV: Cambia su logo

Es posible que si te dijeran que el logotipo de la marca MTV va a cambiar, lo tomarías como si fuese una broma de mal gusto, Todos recordamos que hace casi 29 años debutó el 1 de agosto de 1981, a las 12:01 am el logotipo de MTV.

Bueno, muchas cosas han cambiado desde entonces, excepto lo que todos hemos visto. MTV no es un canal de música, o al menos ya no de una manera consistente como lo vivimos en los 80s y 90s donde casi toda su programación constaba de vídeos que se repetían a todas horas, con carísmaticos presentadores que nos deleitaban con datos importantes de los músicos de moda, Mtv se ha convertido en algo más enfocado a Reality shows, como Next, invade cuartos, A Shot at Love With Tila Tequila, y otros tantos que se enfocan más en la vida de gente que a algunos nos importa muy poco. El nuevo logo es casi el mismo la diferencia radica en que hay menos "M" y más "Tv".

"Si ves el canal entenderás que definitivamente MTV va en otra dirección", dijo Exarhos. "Realmente queríamos ver el logo enfocado hacia esa dirección, y esa fue la intención del nuevo logo de poder mostrar las grandes cosas que están sucediendo en MTV en un momento dado."

"He estado en MTV mucho tiempo, y he visto como se fue reinventado en los últimos años y mantiene una especie de naturaleza fluida, nunca hemos tocado nuestro logo, lo cuál es una especie de ironía," Exarhos dijo. "El logotipo Icónico es fantástico, pero no estaba trabajando para nosotros en la forma que lo necesitábamos. Es necesario expresar más sobre lo que MTV es hoy en día, no lo que era en 1981."

"Desde la perspectiva de un verdadero diseño, no queríamos perder la frase: "Music Television" por la razón desde un punto de vista de la funcionalidad".

– Tina Exarhos, vicepresidente ejecutiva de marketing y multiplataforma, proyectos creativos para el Daily News

Creado por MTV en el departamento de diseño, el logotipo es una revisión del primero, y se han limpiado las letras de "TV" mediante la eliminación de algunas de las curvas que tenía originalmente y estás se han suavizado, además que también se han ampliado las líneas blancas que le dan su dimensionalidad, simplemente se han cortado las patas del final de la letra M dándole una extraña sensación regordeta. Para aquellos que no crecieron con el canal MTV, este cambio no es significativo como el logo y sus permutaciones infinitas y no tendría ningún valor nostálgico, de hecho, apuesto a que al ser más racional y tener un enfoque menos difuso es bienvenido. Y como muchos nuevos televidentes de MTV están por venir, el logotipo simplificado sirve más como un icono de la marca en lugar de la placa de culto que solía ser. Pero, por supuesto, no puedo dejar de juzgar lo que era y, en su nueva forma, el logotipo de MTV se parece a un viejo amigo que acaba de realizarse una cirugía plástica poco favorecedora, para muchos simplemente será un recuerdo de lo que solía estar allí.

El otro aspecto del nuevo logo es que, en lugar de su personalidad camaleónica, ahora es, literalmente, un recipiente vacío de las estrellas de MTV, que pueblan el logotipo para darle su contenido – quizás un oxímoron. Este es el truco más viejo en el libro de las identidades flexibles y que no se siente como algo contemporáneo o de vanguardia. Viendo MTV por unos minutos la noche anterior, tengo que admitir que el logotipo no se ve tan mal en la pantalla. Las uno o dos animaciones que observe sobre el logo eran aceptables, pero cortas de inspiración, algo que se podía contar cuando nunca se sabía qué esperar de los próximos guiones MTV.

Así que, sí, MTV ha cambiado, pero también lo hemos hecho aquellos de nosotros que vimos el antes y el después de MTV. Ahora vemos más vídeos en youtube, dailymotion o el mismo Vimeo.