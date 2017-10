Disney se adentra en el territorio de Netflix con Movies Anywhere

En febrero del 2014 se anunció el servicio Disney Movies Anywhere, que en octubre 12 de 2017 cambió su nombre a Movies Anywhere. Se trata de un servicio digital en la nube para los Estados Unidos y es además una plataforma de transmisión over-the-top de Streaming operada por The Walt Disney Company.

El servicio permite a los usuarios transmitir y descargar películas compradas, incluidas las copias digitales canjeadas por los códigos que se encuentran en los comunicados de medios domésticos, así como las compras digitales de los servicios participantes. La plataforma ofrece contenido de Walt Disney Studios, Universal Pictures, Twentieth Century Fox, Warner Bros. y Sony Pictures. El sistema utiliza una plataforma interna conocida como KeyChest, que sincroniza las licencias de contenido de las plataformas de distribución digital vinculadas a una cuenta de usuario central.

Durante este mes, la plataforma ha cambiado de logotipo.

Detalles del nuevo logotipo de Movies Anywhere.

Movies Anywhere en negativo con fondo en gradiente.

Movies Anywhere se lanzó por primera vez en febrero de 2014 como Disney Movies Anywhere (DMA) con contenido de Disney / Pixar / Marvel / Star Wars para iOS con la integración de iTunes Store; el servicio se ha extendido a otras plataformas y escaparates, incluidos Amazon Video, Google Play y Vudu. El 12 de octubre de 2017, DMA se relanzó como Movies Anywhere, y otros estudios se unieron a Disney para ofrecer sus títulos de películas a través de la plataforma.

Trailer con el nuevo logo.

Análisis de la identidad de Movies Anywhere

En un principio la plataforma de Disney ofrecía contenido exclusivo de la marca, es por eso que en el logotipo podíamos ver el icónico wordmark de Disney junto al monograma de la famosa “D”.

Sin embargo en este octubre la empresa ha decidido cambiar de nombre para permitir a otras compañías unirse al servicio, y es por eso que se ha retirado la palabra Disney.

El nuevo diseño presenta un isotipo, que se forma de la unión de las letras ocultas de la “M” y la “A”, junto a un gradiente en colores celestes y morados. Además da la sensación de ser una especie de lemniscata supongo que para representar la variedad de contenido que no tendrá fin.

En el vídeo que presentamos en esta entrada podemos ver como en las aplicaciones se utiliza el gradiente de fondo junto a una tipografía sans serif para expresar diferentes ideas, y por último una animación en la que vemos ese wordmark a dos colores de Movies Anywhere. En líneas generales es una interesante identidad.

