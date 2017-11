Las imperfecciones del logo de Google hacen que sea perfecto

Cómo las imperfecciones en el logotipo de Google son lo que lo hacen perfecto o si lo planteamos de otra manera: ¿por qué la G no es un círculo perfecto?.

Hay detalles que dejamos pasar por alto, pero están allí no por casualidad, sino para ayudar a que la visión del diseño sea aún más espectacular, en esta nota explicaremos como es que la famosa “G” de Google, se basa de estas técnicas visuales, para ser más atractiva a la vista de sus usuarios.

La duda sobre la letra G de Google

En la imagen del encabezado de esta nota podemos ver el logo de “Google G” en su forma original al lado izquierdo, este en realidad no es un círculo perfecto. Al lado derecho vemos la versión de como se vería esa “G multicolor” si fuese perfecta, y el problema a nivel visual es que parece que esta sobremordida.

Estos balances visuales ya son bastante conocidos por los diseñadores, incluso vimos algo similar con el logotipo de Switch, sin embargo esta es una situación que hace que la gente siempre tenga dudas y cuestionamientos, eso fue lo que sucedió hace poco en Reddit donde se planteaba la duda sobre las dimensiones del logotipo “G” de Google -y por qué no es un círculo perfecto- condujo a un curso acelerado sobre algunos aspectos fundamentales del diseño gráfico.

Todo comenzó cuando un usuario de Reddit bajo el nickname de maxt0r publicó imágenes de lo que Google llama su “Google G” en uno de los foros, y como para él el balance era ligeramente irritante. Las imágenes mostraban, entre otras cosas, que la G no era un círculo perfecto, y parecía implicar que se trataba de un error de parte de Google.

Burlas por el logo

Un usuario bajo el nikcname A_freakin_t-rex luego volvió a publicar las imágenes en r/graphic_design, donde los diseñadores se burlaron de la idea de que Google había estropeado esto. (Google se toma su trabajo de diseño muy en serio, como vimos en 2014, cuando modificó su viejo logotipo moviendo la “G” a la derecha un píxel y la “L” hacia abajo y a la derecha un píxel, un cambio absurdamente minúsculo que demostró el perfeccionismo de Google; que, casualmente, también fue mencionado por los usuarios de Reddit en ese momento).

Al analizar el problema de “Google G”, los diseñadores de Reddit enfatizaron una verdad básica del diseño, que es que las imágenes que son matemáticamente correctas no siempre son ópticamente correctas. La imagen de nuestro encabezado, publicada por el usuario theloneplant en otro hilo de r/graphic_design, muestra la ” G de Google” actual a la izquierda (que emplea el llamado “equilibrio óptico”) y una “G de Google” que es un círculo perfecto a la derecha. Se puede observar que hay un balance visual que permite que la versión actual se vea mucho más atractiva.

Explicación de este efecto visual

El usuario de Reddit alexandercecil captó muy bien el razonamiento aquí:

“Nuestros ojos y cerebros son cosas imperfectas. Son muy buenos en lo que se supone que deben hacer, pero identificar la geometría perfecta no es una de esas cosas. En cambio, nuestros cerebros eligen formas ásperas en nuestro campo de visión y las identifican rápidamente. Es por eso que puedes asustarte y confundir una sudadera con capucha que cuelga sobre el respaldo de una silla del comedor como una persona real por un momento.

Tomar un círculo perfecto y cambiarlo, como cortar una sección y agregar una línea para que se asemeje a una letra, puede hacer que esa forma perfecta se vea como si no fuera una forma perfecta. En este caso, hace que el círculo perfecto parezca alargado. Si lo miras fijamente y te concentras, puedes ver la diferencia, pero leer y logos no se trata de mirar fijamente y concentrarte. Ambos confían en ese reconocimiento de forma rápida, por lo que debe usar una forma que se vea a simple vista, no una que sea redonda.”

Varias veces en el hilo de Reddit, los usuarios también hicieron referencia a un famoso ejemplo histórico de geometría imperfecta que se ve mejor al ojo humano: el de las columnas en el Partenón. Los atenienses construyeron las columnas por lo que se abultaron ligeramente hacia afuera en el centro. Como la revista Smithsonian explica:

“Los escritores griegos llamaron a esta hinchazón éntasis o tensión, tal vez porque hace que las columnas parezcan apretarse, como un músculo humano, bajo el peso de su carga. De nuevo, algunos estudiosos han especulado durante mucho tiempo que este diseño podría compensar otro truco del ojo, ya que una hilera de pilares altos, perfectamente rectos, puede parecer más delgada en el medio que en los extremos.”

Los usuarios también señalaron el ejemplo más reciente de por qué el logotipo de Nintendo Switch tampoco es simétrico.

Antes de debatir el problema en Reddit, los críticos de Google podrían haber investigado un poco. Después de todo, Google no solo se obsesiona con el diseño; habla mucho sobre eso también. De hecho, cuando lanzó la “G de Google” como parte de su cambio de marca más grande en 2015, directamente abordó el tema de por qué no era un círculo perfecto, en esta publicación de blog.

Google explicó:

La “G de Google” se deriva directamente del logotipo “G”, pero usa un mayor peso visual para ponerse de pie en pequeños tamaños y contextos donde necesita compartir espacio con otros elementos. Diseñado en la misma cuadrícula que la iconografía de nuestro producto, la forma circular fue refinada ópticamente para evitar una “sobremordida” visual en el punto donde la forma circular se encuentra con el travesaño. Las proporciones de color transmiten todo el espectro del logotipo y están secuenciadas para ayudar a mover los ojos alrededor de la forma de la letra.

Conclusiones:

Muchas veces los diseñadores tenemos que valernos de trucos visuales para que nuestro diseño se vea de una forma “Correcta, agradable, fluida”, aunque esta juegue con la imperfección de nuestra propia visión y percepción, además una empresa tan grande como Google, y que tardó muchos años en realizar un rediseño, no fue algo que se tomara a la ligera, su proceso de cambio tardo varios meses en ser realizado. La lección aprendida en esta nota es que no todo es lo que parece y el diseño es muy consciente de ello.

Referencias:

“Google’s Logo VS Its Geometrically Perfect Version Draws Designers’ Critiques“, Design Taxi. Agradecimientos especiales a: CreativeBloq, Adweek, y Design Taxi. Agradecimientos a los usuarios de Reddit.