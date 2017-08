La Ciudad de Las Vegas ha vuelto a su antiguo logotipo

Ha pasado menos de un año, y La Ciudad de las Vegas ha decidido abandonar su logotipo nuevo. El logo adorna letreros, materiales promocionales, trajes de trabajo, plantillas de personal, firmas de correo electrónico, vehículos y equipos.

Victoria Hart casi no presenta el logotipo de color rosa oscuro como candidato para el nuevo concurso del emblema de la ciudad de Las Vegas – le preocupaba que fuera demasiado juguetón y divertido para representar al gobierno de la ciudad.

Diez meses y $20.000 más tarde, los funcionarios de la ciudad están de acuerdo.

El logotipo llamativo que se ha convertido en el símbolo oficial de la ciudad desde su inauguración en octubre ha sido desechado por el Ayuntamiento. Ahora está de vuelta al tradicional sello de la ciudad.

“Un logotipo divertido, y eso es lo que era, no lleva consigo la gravedad del sello de la ciudad”, dijo el gerente de la ciudad, Scott Adams. “Necesitamos tener una marca y un mensaje uniformes y consistentes”.

Ciudad de las vegas Nevada.

Aunque se preguntó si el guion de “polvoriento rosa” que presentó era demasiado juguetón, Hart dijo que “realmente captó la esencia de las glamurosas Vegas que está tan arraigada en nuestra historia. Se sentía moderno pero retro al mismo tiempo. ”

No se ha ido completamente.

Cuando el diseño de Hart fue presentado el año pasado, el plan no era retirar el sello de la ciudad por completo. El sello que representa una escena del sur de Nevada de un jet skydiving sobre edificios de plata altos, la represa Hoover, un árbol de joshua y un sol poniente, todavía señales prominentes.

Pero tener marcas competidoras, y algunos funcionarios de la ciudad se preguntaron si el logotipo rosa llamativo era lo suficientemente profesional para los negocios oficiales del gobierno.

“Es un poco decepcionante”, dijo Hart. “Pasamos mucho tiempo trabajando en ello.”

“Iconico, atemporal, progresista, moderno, fresco y emocionante con un guiño a la glamorosa era de ayer.”

Más de 20 diseñadores presentaron logos a la ciudad, y los residentes fueron encuestados en sus preferencias.

Le costó a la ciudad alrededor de $20.000 para desarrollar la marca. La etiqueta de precio incluye $10.000 para desarrollar el logotipo, incluyendo $4.500 para el diseñador. La ciudad pagó otros $2,000 por la marca, $1,500 a $5,000 a la firma de investigación.

Hacer el cambio

El concejal Ricki Barlow comenzó a cuestionar públicamente en mayo. Dijo Barlow esta semana. “Nos distingue como un municipio.”

Desde entonces, una serie de discusiones internas llevaron a Adams a hacer la llamada para dejar el logotipo. La transición está en marcha – las firmas de correo electrónico del personal de la ciudad tuvieron el toque rosa el lunes, pero volvieron al sello azul monocromático y al texto el miércoles.

Adams no estima el valor de los bienes, pero no importa cuánto cueste.

Muchos vehículos de la ciudad no cambiaron su logotipo y todavía llevan el sello de la ciudad.

