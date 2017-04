Hello Day es una marca de cuidado personal y bienestar basada en las estaciones del año

Durante este mes se ha lanzado en el Reino Unido, Hello Day, son una nueva gama de productos que son suplementos del cuidado personal y bienestar, los mismos se encuentran en diferentes cajas según sea la estación, además de una app con el estilo de vida de sus usuarios, tanto la identidad como el embalaje han sido diseñados por la agencia londinense DewGibbons + Partners.

En este momento se encuentra disponible la primera caja de primavera en el Reino Unido, los planes de la marca son expandirse a otros países como Francia, España e Italia. El contenido de la caja son cuatro suplementos alimenticios, formulados para ayudar a equilibrar la vitalidad, reducir la fatiga, activar la circulación y ayudar a la digestión.

Cada caja de temporada contiene suplementos diseñados específicamente para ayudar a la gente a prepararse para los desafíos y cambios que cada estación trae para la mente, el cuerpo y el alma. Esto es lo que inspiró el acercamiento de Hello Day al cuidado de la salud – y su lenguaje visual y verbal.

Papelería con los diferentes sublogos.

DewGibbons + Partners trabajó en el posicionamiento de la marca y diseñó un lenguaje visual y verbal a prueba del tiempo para comunicar fácilmente los beneficios de la marca y el producto a la base de clientes de 30 a 50 años de edad en todos los puntos de contacto de comunicación y medios.

Sebastian Rumpler, fundador de Hello Day, dijo: “DewGibbons + Partners ha dado a Hello Day un estilo visual que está en sintonía con las estaciones y la naturaleza, se centra en los beneficios finales, equilibra la ciencia y la naturaleza, y que es brillante, ligero y optimista. La marca y su embalaje realmente se destacan entre la multitud – y lo que es aún más impresionante es que nos ayudó a traer Hello Day al mercado en sólo seis meses”.

El diseño captura la idea de la marca de que Hello Day ayuda a las personas a “rodar a través de las estaciones”, y marca la naturaleza y las señales de la ciencia hacia arriba y hacia abajo dependiendo de la comunicación.

Hello Day familia de productos.

Los elementos clave del diseño de la marca

Finalmente abarcarán 20 productos en ocho categorías, que incluyen:

El Patrón de la Naturaleza es la base de la equidad visual. Es el elemento vinculante que conecta todo y que cambia de acuerdo a su uso.

El logo toma prestadas señales del sector de la belleza y combina un tipo de letra personalizado basado en Didot con el patrón de la naturaleza en naranja degradado para significar un nuevo día.

con el patrón de la naturaleza en naranja degradado para significar un nuevo día. Ocho colores de categoría de producto aseguran una fuerte diferenciación en toda la cartera, representan los atributos del producto y reconocen códigos de categoría para ayudar a los consumidores a navegar.

Las categorías de productos se diferencian aún más mediante el uso de patrones individuales de la naturaleza.

El uso de blanco proporciona claridad y una sensación de calma, que representa la ciencia y la experiencia dentro del producto.

El embalaje exterior de cada caja estacional reconfigura los Patrones de la Naturaleza de una manera única y relevante para esa temporada en particular, con un enfoque en el elemento de la naturaleza de la marca con mariposas para la primavera, flores para el verano, hojas otoñales y cristales de hielo.

El envase del producto interior utiliza ilustraciones gráficas basadas en vectores para provocar un sentimiento de eficacia científica.

Una serie de directrices para la fotografía secundaria y terciaria y las imágenes en movimiento que conservan la apariencia de la marca.

La línea de etiqueta “Roll through the seasons” se usa para apoyar la propuesta de Seasonal Season de Hello Day, que da impulso a la marca, optimismo y actúa como un llamado a la acción de los consumidores de la marca.

Logos de las estaciones según cada producto.

Nick Vaus, socio y director creativo de DewGibbons + Partners, dijo: “Seasons, Nature y Efficacy son las tres partes clave que conforman la gran idea de Hello Day. Estos elementos, junto con la marca de fábrica, se marcan hacia arriba y hacia abajo en el lenguaje visual y verbal a través de la trayectoria del cliente, dependiendo de cuán importantes son la marca y el estado de la necesidad del consumidor.

El sitio web y la aplicación gratuita de Hello Day acompañan a los clientes en el proceso de sentir, mirar y fluir mejor con programas paso a paso para cada producto, asesoramiento estacional, tarjetas de evaluación, control de producto, pedidos nuevos y mucho más”.

DewGibbons + Partners ideó el sitio web de Hello Day y las plantillas de aplicaciones basadas en la identidad visual y verbal, luego trabajó estrechamente con Make It Rain, quien creó el sitio web, e Interaction Healthcare, quien creó la aplicación.

Los diferentes diseños de las estaciones.

Hello Day digital.

Análisis del logo de Hello Day

Básicamente estamos ante un logo que utiliza una versión personalizada de la tipografía Didot para la palabra “Hello Day”, el mismo va acompañado de diferentes patrones basados en la naturaleza, que logran que cada consumidor sepa de que estación se trata cada producto.

Con una iconografía fuerte basada en las texturas de la naturaleza, y que acompañan a una misma tipografía, podemos ver una distinción importante en cada uno de los embalajes.

Lograr reconocer 20 productos en 8 categoría no es una tarea sencilla, pero la gente de DewGibbons + Partners ha hecho un interesante trabajo.

