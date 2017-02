Eurovision 2017 presenta su logo y slogan “celebra la diversidad”

Hoy se reveló el diseño del logo y slogan para el Festival de la Canción de Eurovisión 2017 que se celebrará en Ucrania. Fue anunciado por The Public Broadcasting Company of Ukraine (UA:PBC) y the European Broadcasting Union (EBU), con un nuevo slogan “Celebra la diversidad” y se llevará a cabo en Mayo en Kiev, capital ucraniana, con la participación de 43 países. Tanto el lema como las ilustraciones del evento dan una idea de la cultura ucraniana y una pista de lo que los visitantes disfrutarán en la ciudad.

“Celebrar la diversidad es el mensaje central para el evento de este año y se complementa con un diseño de logotipo creativo basado en un collar ucraniano tradicional conocido como Namysto. Más que una pieza de joyería, Namysto es un amuleto protector y un símbolo de belleza y salud. Se compone de muchas cuentas diferentes, cada uno con su propio diseño y celebra la diversidad y la individualidad”

Comunicado de prensa Eurovisión

Este logotipo hace una alusión directa al país europeo, con el detalle de la bandera en el corazón y recuerda al logotipo que utilizaron en su anterior participación. En el 2005, Ucrania también realizó la Eurovision en Kiev, pero con un lema diferente “Despertar”, esto simbolizó el despertar del país y la ciudad de Kiev y su disposición a presentarse a sí misma a Europa y la Eurovisión.

Los encargados de diseñar este logo y su estilo tradicional fueron las agencias ucranianas Republique y Banda, que unieron fuerzas para presentar un logotipo que combina inteligentemente elementos tradicionales y modernos, reflejando la sociedad ucraniana.

“La incorporación de este hermoso y significativo logotipo basado en un amuleto tradicional da no sólo un sentido de la historia y el patrimonio, sino también un aspecto moderno. Como la producción crece a partir de estos temas, estamos muy ansiosos por ver Lo que seguramente será un evento fantástico en mayo”.

Jon Ola Sand, director ejecutivo del Festival de la Canción de Eurovisión

Referencias: