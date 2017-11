Diamong Dining Group es ahora DD Holdings en Japón

Diamond Dining Co., Ltd. fue fundada el 1 de marzo de 1996, tiene su sede en Shiba, Minato-ku, Tokio, y es una empresa de la industria de restaurantes y tiendas, y esta centrada en la gestión de restaurantes y negocios de consultoría. DD Holdings Co., Ltd., una sociedad de cartera, cotiza en la Primera Sección de la Bolsa de Tokio.

En setiembre pasado, la empresa pasó a llamarse DD Holdings, una empresa de asesorías, la nueva identidad visual fue creada por la agencia Kashiwa Sato con sede en Tokio, Japón.

Detalles del logotipo.

El cambio de marca, responde a un cambio en la dirección de la empresa, en un principio se enfocaban totalmente a los restaurantes, pero la marca evolucionó y pasó a ayudar a otras empresas de entretenimiento.

“Kashiwa Sato diseñó el logotipo de DD Holdings, el nuevo nombre de la empresa anteriormente conocida como ‘Diamond Dining’. Transformó su organización a la estructura de asesorías el 1 de septiembre de 2017. Operando más de 430 restaurantes y tiendas, DD Holding se esta expandiendo agresivamente sus dominios de dominios de negocios tales como los que se encuentran entre el interior y el exterior, los alimentos y otras industrias de diversiones, entre otros. El logotipo ‘DD’ expresa esta cultura corporativa de espíritu libre y vibrantemente innovadora. Los espacios en ambas D también encarnan la dirección corporativa para el futuro para proporcionar nuevos valores a la sociedad junto con su lema corporativo de “innovación abierta”. El Rojo representa la pasión y la innovación, y el azul ofrece la imagen de la diversidad. Estos dos colores expresan la intención de dar a luz nuevas posibilidades con una variedad de personalidades y puntos de vista.”

De Kashiwa Sato.

Dynamic & Dramatic.

La marca de doble D expresa una “cultura corporativa de espíritu libre y vibrantemente innovadora” con los agujeros en las letras que representan “innovación abierta”.

Galería de la presentación de logotipo, Fotografías tomadas de Facebook.

Análisis del logotipo de DD Holdings

Aunque Diamond Dining Group es una empresa que se encarga de la gestión de Restaurantes en Japón, el nuevo diseño de DD Holdings, va más allá para ampliar el trabajo al mundo del entretenimiento.

Tenemos un monograma de dos “D”, que significan Dinámico y Dramático, y ambas con espacios negativos para dejar “abiertas las posibilidades de la innovación”. No voy a negar que no me gusta para nada el Kerning de las letras “D”. Tampoco entiendo porque se repiten en la parte inferior del wordmark. Pudiendo ser tan sólo las D arriba y abajo la palabra “Holdings” en mayúscula y sans serif.

A pesar de que me parezca un poco redundante, supongo que una revisión futura hará de la marca algo más atractivo.

Referencias: