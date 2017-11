Nuevo logo para el equipo estadounidense de Overwatch Dallas Fuel

Es normal que al Overwatch tener una liga que este próxima a estrenarse, veamos cada vez más notas de los nuevos logos de los equipos, que acompañan este evento de los famosos E-sports o deportes eléctronicos.

En esta ocasión hablaremos del equipo Dallas Fuel, que entre sus curiosidades podemos hablar de que contarán con el patrocinar de Jack in the Box, una famosa cadena de comidas rápidas en Estados Unidos.

Los Jugadores del equipo

El Dallas Fuel ha confirmado su lista de nueve jugadores para el inicio de la Overwatch League. Los seis jugadores que comenzaron en Team Envy ahora han sido oficialmente confirmados. Timo “Taimou” Kettunen, Jonathon “HarryHook” Tejedor Rúa, Sebastien “Chipshajen” Widlund, Christian “Cocco” Jonsson, Hwang “Effect” Hyeon, y Pongphop “Mickie” Rattanasangchod forman la base del combustible Dallas plantel de cara al futuro.

A los antiguos jugadores de Envy se les unieron los fichajes adicionales Brandon “Seagull” Larned, Scott “Custa” Kennedy y Félix “xQc” Lengyel para formar una de las alineaciones más completas de Overwatch.

Presentación de los jugadores del equipo.

El nombre del equipo junto a los personajes del juego Overwatch.

20 de septiembre: se anuncia oficialmente la franquicia, como parte de las tres franquicias finales de la Temporada Inaugural de la Liga Overwatch.

5 de octubre: Dallas Fuel se anuncia oficialmente como el nuevo nombre de la franquicia de Dallas. Los jugadores y el personal de Team EnVyUs se unen a la lista.

27 de octubre: se anuncia que Custa se unirá oficialmente al equipo.

28 de octubre: se anuncia xQc como el nuevo miembro del equipo.

La cadena de comida rápida Jack in the Box no es ajena al mundo de los E-Sports, ya que también son el patrocinador oficial del equipo de Call of Duty, de Team Envy y ahora su equipo de Overwatch League Dallas Fuel.

Por lo tanto veremos en las camisas e indumentaria de los jugadores, diferentes logos de Jack in the Box, y la compañía de comida rápida se desempeñará como el único patrocinador en la camisa del equipo.

Uniformes utilizados por el equipo de Fuel Dallas de Overwatch.

“Entrar en el mundo de los deportes electrónicos es un paso natural para Jack in the box como la plataforma se alinea con el espíritu de superación de la marca, un espíritu que deja de lado la conformidad y celebra lo no convencional en cada oportunidad“, dijo Adrienne Ingoldt, director de comunicaciones de marketing en Jack in the Box. “Nos comprometemos a mantener un programa de patrocinio que vaya más allá de las estrategias actuales de publicidad social y tradicional para crear una experiencia más centrada en los fans”.

El anuncio de patrocinio también les dio a los fanáticos un vistazo a los próximos uniformes de la Liga Overwatch de Dallas Fuel. Los jugadores usarán números, y el logo de Dallas Fuel estará precedido por un pequeño logo de Jack in the Box. Del mismo modo, la mercancía para los fanáticos, también estará marcada con el logo de Jack in the Box. En la imagen promocional podemos ver diferentes tipos de trajes tanto para los jugadores como para los fans, estos van desde camisetas, hasta gorras.

Se espera que Overwatch League comience sus partidos de pretemporada el 6 de diciembre. La temporada regular comenzará el 10 de enero. Dallas Fuel enfrentará a Seoul Dynasty en su primer partido el 10 de enero.

Análisis de la identidad de Dallas Fuel

Es interesante notar como cada vez es más común que grandes marcas, empiecen a dar apoyo a los juegos electrónicos, y en este caso ha sido la cadena de restaurantes Jack in the Box, que aparecerá en los diversos uniformes del equipo.

Por otro lado tenemos un logo que es básicamente una tipografía con espacios negativos en la “F” y la “E”, además de la palabras Dallas, sobre el nombre del equipo “Fuel”, al lado de una llama de color azul.

Los uniformes son bastante atractivos con una gama de colores entre azul, celeste y blanco. Nos quedan por ver más aplicaciones conforme vaya desarrollándose la liga.

Referencias:

“Overwatch League has its first partnership as Dallas Fuel join forces with Jack in the Box“, Heroes Never die. Imágenes gracias a Blizzard Entertainment