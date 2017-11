Nueva identidad para Canada Snowboard la federación de ese deporte

Canadá Snowboard (Canadian Snowboard Federation) es el organismo nacional que rige el snowboard en Canadá. Con el apoyo de socios corporativos valiosos como Mackenzie Financial, The Canadian Tire Corporation, FA Design, Burton Snowboards y Mazda Canada, junto con el Gobierno de Canadá, Own the Podium y el Canadian Olympic Committee; Canadá Snowboard está comprometido con la excelencia de alto rendimiento en la Copa del Mundo FIS, Campeonatos Mundiales, World Snowboard Tour y la competencia de los Juegos Olímpicos de Invierno. Canada Snowboard también ofrece una amplia gama de programas y servicios de apoyo basados en los principios establecidos de desarrollo de atletas a largo plazo.

Durante este mes, ha sido anunciada una nueva identidad visual para Canada Snowboard, la misma fue desarrollada por la agencia de Vancouver, Canadá: Hulse & Durrell.

“El emblema contiene tres elementos. Una montaña nevada representa el campo de juego. La hoja de arce invertida refleja Canadá y las raíces contraculturales del snowboard. Y, un diamante negro, la carrera más rudo en la montaña.”

Hulse & Durrell, Página del proyecto.

“Nuestro nuevo logo fue un esfuerzo nacido de la colaboración de toda la organización. Queríamos asegurarnos de que todos los involucrados en la marca tuvieran la oportunidad de ser parte del proceso. El resultado es un logotipo que ilustra de dónde somos y el lugar en el que prosperamos. Una montaña, el lienzo en el que nosotros, como practicantes de snowboard, utilizamos para pintar de cualquier forma que nos parezca. La hoja de arce, nuestra nación, lo que nos diferencia del resto del mundo. Un diamante negro, el camino más difícil, el símbolo de lo más alto nivel de logro.”

Canada Snowboard, About Us.

“En la parte superior de un núcleo neutral, mezclamos gradientes inspirados en los 90, patrones inspirados en los 80 y tipografía inspirada en los 70 con ironía y sinceridad al mismo tiempo.”

Hulse & Durrell, Página del proyecto.

Rampa de Snowboard.

En la identidad podemos ver una serie de patrones personalizados que según la agencia simbolizan saltos, banderas de carreras y pistas de snowboard.

Guía de la marca de Canadá Snowboard.

Línea de ropa de la marca con su isotipo en diferentes formas.

En la línea de ropa podemos ver las diferentes versiones del logo, y los distintos patrones de los que habla la marca, inspirados en nostalgia retro, pero adecuado a nuestros tiempos modernos.

Los programas y las identidades de eventos son únicos a través de la tipografía expresiva, pero permanecen vinculados a la marca principal.

El nuevo look fue lanzado el 1 de noviembre de 2017.

Otras aplicaciones de la identidad de marca.

Análisis del imagotipo de Canada Snowboard

Cuando vemos el imagotipo, nos encontramos una tipografía muy condensada sans serif junto a un isotipo bastante vistoso.

Primero hay que entender que este nuevo isotipo viene cargado de simbolismo, se pueden ver varias cosas, una montaña, un diamante negro, e incluso la hoja de maple de arce invertida, que ahora esta mucho menos explicita que en su versión anterior.

La identidad se siente muy vanguardista, e incluso elegante en la línea de ropa de la marca, no es invasiva y al mismo tiempo es reconocible y memorable.

