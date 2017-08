Badoo es una red social centrada en las citas, fue fundada en 2006, su sede se encuentra en Soho, Londres. Opera en 190 países y está disponible en 47 idiomas diferentes, por lo que es la red de citas más utilizada en el mundo hasta la fecha.

Más de 340 millones de personas se han registrado en Badoo en todo el mundo a través de las versiones de aplicaciones, móviles y web. La aplicación está disponible en los teléfonos iOS, Android y Windows. Badoo opera en un modelo freemium, por lo que los servicios básicos pueden ser utilizados sin ningún tipo de pago.

Hace algunos meses, Badoo anunció que realizaría un cambio en su identidad. El diseño fue realizado por un equipo interno.

Badoo logo detalles.

Una animación del corazón de la nueva identidad.

El Corazón de Badoo

La página del proyecto lo describe de la siguiente manera: “A medida que nos acercábamos a nuestro 10º año en Badoo sentimos que había logrado mucho en el mundo de las aplicaciones de citas. Con los años hemos creado las mejores herramientas para conectar a la gente de manera interesante y divertida en 41 idiomas y 190 países alrededor del mundo. Estamos constantemente experimentando con tecnología y funcionalidades y ponemos nuestra velocidad y entrega por encima de todo. Pero con el rápido crecimiento y el desarrollo continuo de la tecnología tuvimos algunos efectos secundarios.

Nuestra marca comenzó a carecer de un sentido de identidad, personalidad y sobre todo coherencia en todo el mundo. No sólo nuestra identidad no coincidió, además nos dimos cuenta de que también estaban siendo vistos como una empresa de “tecnología” fría y no una empresa que conecta emocionalmente con su público, por no hablar de millones conectados en todo el mundo!”.

Anuncios de revistas.

“Comenzamos analizando nuestra identidad visual e investigando cómo era nuestra marca en todo el mundo. Nos dimos cuenta de que nuestro estilo y aspecto era diferente en línea, sin conexión, en Rusia, en el Reino Unido y en entre las todas partes. ¡Era tan desordenado! Llevamos a la mesa de dibujo y experimentamos con un montón de nuevos colores, estilos e ideas. Despojamos el caos de múltiples colores, los círculos y experimentamos con muchos colores audaces y nuevas tipografías etc”.

Página del proyecto de Badoo.

Guías del manual de marca de Badoo.

“Al elegir los colores de nuestra marca, queríamos hacer algo diferente. El mercado actual está saturado de rojos y azules no originales. El Púrpura, sin embargo, es distintivo y audaz, al igual que la presencia de Badoo en las citas. Al crear el corazón naranja acompañante, tomamos posesión del símbolo más emblemático de conexiones significativas y lo hicimos nuestro. Mientras que el púrpura fuerte refleja la longevidad y la innovación de Badoo, el corazón anaranjado se destaca vibrante como el lado juguetón de nuestra red de citas. Además, también es un poco lindo.”

Página del proyecto de Badoo.

Más ejemplos de diferentes anuncios impresos.

La nueva identidad en redes sociales.

Publicidad exterior.

Por último distintas aplicaciones como bolsos, gorras, abrigos, etc.

Análisis de la identidad de Badoo

El cambio más notorio que podemos ver en la nueva identidad de Badoo, es que se elimina por completo ese desorden de colores, y diferentes tamaños entre caracteres, además también se elimina el ojo-pezón en la primera “O”.

El nuevo diseño es mucho más agradable destaca un corazón anaranjado, y una paleta de colores más simple con púrpura, naranja, blanco y negro.

Aunque la identidad me gusta mucho más que la anterior, preferiría que tuviesen un isotipo que no dependiera del color para ser identificado, al fin de cuentas se trata de un corazón al lado de una tipografía sans serif bastante curva. Pero no hay un elemento que nos haga pensar en Badoo en el momento que vemos ese isotipo.

