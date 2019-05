justice league #25 presenta un nuevo logotipo para este 2019

Los cómics suelen ser muy cambiantes y por eso nos apasionan sus historias, el año pasado Justice League presentaba un nuevo logotipo, y a partir del tomo número 25 titulado Year of the Villian, la famosa liga de super héroes de Dc vuelve a presentar un nuevo logotipo.

Podremos adquirir la revista el día 5 de junio de 2019, la mayor sorpresa es el nuevo logotipo, un diseño que se presenta un poco antes de que se cumpla el 60º aniversario de Justice League, la franquicia insignia del Universo de DC.

El origen

Si hablamos un poco de la historia de Justice League, tendríamos que remontarnos al año 1951. Cuando la revista número 28 llamada THE BRAVE AND THE BOLD mostró por primera vez a estos superheroes, los responsables de esa portada fueron Mike Sekowsky y Murphy Anderson. La revista fue tan popular que en el año 1960 se lanzó oficialmente bajo el nombre de JUSTICE LEAGUE OF AMERICA. En el episodio de THE BRAVE AND THE BOLD # 28 también debutó el villano de Starro el conquistador. El primer diseño de logotipo para la Liga Justicia, utilizó una paleta de colores con rojo, blanco y azul acompañado de algunas estrellas. Este logotipo fue utilizado desde 1960 hasta 1987.

Por lo general lo que encontramos en la Liga de la Justicia es un grupo de Super Héroes que se enfrentan a un problema tan grande que debe ser resulto en grupo, por los conocidos héroes de Dc como: Superman, Batman, Wonder Woman, Green Lantern, Flash, Martian Manhunter y Hawkgirl.

En JUSTICE LEAGUE # 25, veremos al ex héroe de la Liga de la Justicia y como creó la famosa Legion of Doom (Legión del Mal), el villano Lex Luthor, quien le hace una oferta al mundo: Rechazar a la Liga de la Justicia, y convertir este año en el año del villano y seguir los malvados planes de Luthor para salvar a la humanidad… porque la justicia no es suficiente.

LA LIGA DE JUSTICIA # 25 (APR190484) estará disponible en las tiendas de cómics el 5 de junio de 2019.

Análisis del logotipo de Justice League

El diseño anterior utilizaba una tipografía ligeramente inclinada con dos barras arriba y abajo decorando la composición, además de cinco estrellas en la parte inferior dentro de un triángulo.

En cambio el nuevo diseño tenemos una composición que presenta líneas limpias y una estrella distintiva que ha sido parte importante en diversos logotipos que hemos podido ver en la Justice League a lo largo del tiempo.

Hay detalles interesantes como una versión que sólo incluye el monograma de la JL y la estrella, en un espacio negativo dentro de un escudo, puedes apreciar este logotipo simplificado en la esquina superior izquierda del cómic.

Referencias: