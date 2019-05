Identidad de this una alternativa vegana a la carne por Jonson Banks

El día de hoy hablaremos de una identidad de una marca lanzada en Reino Unido a inicios de este mes llamada This, se trata de una alternativa vegana de productos que se ven bastante sabrosos y que además se muestran como si fuesen carne real.

La promesa de estos alimentos es conservar el sabor de las carnes reales pero con un producto vegetal. Entre sus productos se encuentran: alternativas vegetales al cerdo, vaca y pollo.

Esta identidad ha sido realizada por la agencia Jhonson Banks ubicada en Londres, Inglaterra. This ofrece en Restaurantes y minoristas productos realizados a base de Soya y Guisantes, y entre sus premisas está el verse y sentirse como la carne real.

Estilo innovador

«A mediados de 2018 nos contactaron dos amantes de la carne cuya primera empresa se había centrado en una forma innovadora de vender y entregar hamburguesas. Para su segunda aventura, estaban decididos a crear una alternativa de carne basada en plantas, pero con un giro.

En lugar de engañar a las personas para que cambien su dieta, querían tentar a las personas aprovechando el irresistible olor a tocino y la textura satisfactoria del pollo. Después de pruebas exhaustivas con guisantes y proteínas de soya, encontraron una manera de desarrollar productos de gran sabor para el floreciente mercado «flexitario»: aquellos que desean reducir su consumo de carne, no detenerlos por completo.

Nuestro desafío de marca fue ayudar a crear y lanzar una marca desafiante y dominante en un mercado dirigido principalmente a vegetarianos, dominado por grandes marcas como Quorn.»

Página del proyecto de Jhonson Banks.

This, Esto

«Gran parte de nuestro trabajo inicial se realizó con la búsqueda del nombre correcto. Después de unos pocos comienzos en falso, This (En español: ESTO) fue elegido. Es breve, es diferente y, lo que es más importante, nos permite hablar de inmediato sobre su línea de productos: ESTO no es un problema, ESTO no es un tocino, etc.

El enfoque de marca que creamos se centra en una paleta monocromática y un uso fuerte y consistente de la marca. Las horquillas, los pinchos, los cuchillos, lo que sea, se rematan con el producto y reemplazan la «I» en cada logotipo del producto, de los cuales hay ocho en total.»

Página del proyecto de Jhonson Banks.

Diseños utilizados en sus redes sociales.

«El embalaje del producto es un nuevo e innovador diseño: una bandeja de cartón que utiliza aproximadamente un 90% menos de plástico. Alternamos la paleta monocromática para diferenciar entre los productos listos para comer (negro) y listos para cocinar (blanco). Muchas de nuestras discusiones sobre diseño de empaques se concentraron en cómo lograr que el nombre de la marca sea lo más grande posible para que los productos se destaquen al máximo.

El producto se lanzó en las redes sociales a fines de 2018 y los primeros productos aparecen en tiendas de alimentos naturales y supermercados en todo el país en 2019.»

Página del proyecto de Jhonson Banks.







Análisis de la identidad de This

En primer lugar hay que entender que se trata de un producto dedicado a un mercado específico, es decir a toda esa gente que desea reducir el consumo de carne animal, pero aún así quiere seguir disfrutando de su delicioso sabor con alternativas realizadas a base de soya o guisantes, pero que en esencia se sienten exquisitos.

Para el logotipo han escogido una tipografía sans serif en mayúscula, en la palabra This se sustituye la letra «i» con algún pincho de carne u otra versión de los productos ofrecidos. Personalmente no soy demasiado fanático de los logotipos que se mezclan con fotografías, porque veo importante conservarla esencia de una marca en un logotipo único que logre pregnancia y no sólo enfocar un todo a sus productos.

Con una paleta de colores monocromática, se resalta muy bien el color de cada uno de los alimentos que ofrecen, con fotografías de los distintos platos que pretenden emular a la carne real.

Los responsables de las fotografías son Ben Monk y estilizadas por Seiko Hatfield. Los empaques son más amigables con el medio ambiente (Se trata de una bandeja de cartón que utiliza un 90% menos de plástico que los envases típicos de alimentos al por menor), y dejan una pequeña ventana para que la gente pueda observar el producto real.







