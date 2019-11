Hoy hablaremos de la marca país y como Holanda se transforma en Los Países bajos, es importante aclarar una confusión que hay con el nombre del país, en primer lugar tenemos al Reino de los Países Bajos que es como se conoce a Países bajos, más la suma de algunos territorios del Caribe Aruba, Curazao y San Martín.

Luego tenemos a Los Países Bajos que es como se conoce al país Europeo, que además esta formado por varias ciudades en las que destacan Ámsterdam, Róterdam, La Haya, etc. Pero popularmente y de manera informal se conoce a Países Bajos como Holanda, porque su región costera del oeste que incluye sus ciudades más importantes, se llama de ese modo. Holanda es famosa por sus campos de tulipanes, ciclovias y los molinos de viento.

Con esa aclaración en mente vamos a poder entender porque anteriormente la marca país de Países Bajos se llamaba Holanda, y fue la ministra de comercio del país, Sigrid Kaag quien presentó el nuevo diseño el viernes de la semana pasada.

Holanda se transforma en Países bajos

Para la creación del nuevo logotipo, Los Países Bajos ha invertido un total de 200,000 euros. Además de realizar versiones para ocho lenguajes distintos.

Según comentó Kaag en su presentación, el logotipo pretende ser utilizando en muchas categorías, y sobretodo atraer inversionistas y talento.

«Estoy segura de que la mayoría de la gente entenderá que los costos son anteriores a los beneficios y que estamos hablando de miles de millones de euros y empleos, que €200,000 es una pequeña cantidad en el paquete total», dijo Kaag a los periodistas.

Detalles del logotipo de Países Bajos.

El logotipo será lanzado de manera oficial en enero de 2020. Es una decisión del gobierno promocionar al país como Países Bajos en lugar de Holanda. En realidad el logotipo elimina la palabra «The» antes de Netherlands y esto tiene una explicación a nivel comercial para reducir el nombre. Esta abreviación también se dará en su versión en francés (Será Pays-Bas en lugar de les Pays-Bas).

Análisis de la identidad de Países Bajos

El logotipo anterior nos presentaba a Holanda el nombre informal del país pero por el que popularmente lo conocemos, con un isotipo de un Tulipán creado con brochas de pintura y la tipografía también presentaba ese estilo, se sentía como una marca turística enfocada en el arte.

Lo que vemos en el nuevo logotipo es la palabra Netherlands (Omitiendo «The» por motivos de abreviación) un monograma NL que oculta la flor del tulipán entre las letras. Personalmente me gusta mucho este detalle creativo, lo que no me parece tan agradable es la tipografía, se siente muy genérica, una sans serif que supongo que es Helvética.

Se entienden las intenciones del diseñador de tratar de darle todo el protagonismo del logotipo al monograma, pero al mismo tiempo se vería mejor con una tipografía más agradable.

Para efectos de la funcionalidad, que puede tener como una Marca País, creo que es bueno no alejarse de los clichés por los que conocemos a los Países Bajos, la flor del tulipán es perfecta para relacionar miles de negocios con el lugar de origen.

Referencias: