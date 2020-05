Hasbro presenta nuevo Monopoly inspirado en Star Wars y Baby Yoda

Con la celebración del Día Mundial de Star Wars este 4 de mayo, Hasbro presentó una nueva edición del Monopoly, inspirado en Baby Yoda y la más reciente serie «The Mandalorian» de Disney+. Una grata sorpresa para muchos fans de esta saga y de los juegos de mesa, donde podrán disfrutar de diferentes pasajes relacionados con el universo de esta nueva serie.

Su diseño se centra en «The Child» o como de cariño le conocen «Baby Yoda», aunque no vendrán las ficha del tablero comunes, como el sombrero de copa o la carretilla, esta vez podrán interactuar con la figura del bebé Yoda en diferentes poses: usando la fuerza, bebiendo una taza de caldo, comiendo una rana y sentado en el Hoverpram.

En el juego Monopoly original mientras interactuas con casas y hoteles, en esta edición juegas con refugios y escondites, te presentan acertijos y objetos que solo los fanáticos de The Mandalorian reconocerán al instante, como el Camtono, Bounty Puck o Razor Crest.

Baby Yoda domina el centro del tablero sentado en su portador flotante, al igual que el diseño frontal de la caja. Dentro del juego vemos un colorido diseño para cada una de las casillas, con sus respectivas leyendas y dibujos, que se reajustan temáticamente a la saga.

Nueva edición Monopoly de Star Wars

Además de anunciar su próximo lanzamiento, desde ya el nuevo Monopoly: Star Wars The Child ya se encuentra disponible para preordenar. Tendrá un costo de $19.99, podrán adquirirlo en la tienda online Hasbro Pulse y se espera que se envíe a los compradores en su lanzamiento oficial para el 1 de septiembre del 2020.

«Imagina viajar por la galaxia con The Child, o cariñosamente conocido como «Baby Yoda» por los fanáticos. Este juego de mesa de Monopoly: Star Wars The Child presenta temas y obras de arte inspirados en la serie de televisión de acción en vivo The Mandalorian en Disney Plus. Muévete por el tablero de juego como The Child, compra y vende Hideouts y Common Houses, y sigue las acciones de las cartas Camtono y Bounty Puck. ¡El último jugador que queda después de que todos los demás se hayan ido a la bancarrota gana el juego!

Incluye tablero de juego, 4 fichas de cartón con peones, 18 cartas de título, 16 cartas de recompensa, 16 cartas de Camtono, 32 escondites de plástico, 12 casas comunes de plástico, 12 dados, paquete de dinero y guía del juego.» – Hasbro Pulse