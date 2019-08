gimlet Media el famoso sitio de podcast presenta su nuevo logotipo

Gimlet Media es una empresa galardonada de podcasting narrativo, su objetivo principal es el de ayudar a los oyentes a comprender mejor su mundo personal y el de los demás.

La empresa fue fundada en el año 2014 y su sede central se encuentra en Brookly, Nueva york. En su sitio web las personas descargan los podcast millones de veces cada mes.

Recientemente Gimlet Media estrenó una nueva identidad desarrollada por la agencia GrandArmy con sede en Nueva York.

«GrandArmy trabajó con Gimlet para establecer un sistema de posicionamiento de marca, logotipo e identidad visual, diseñado para tejer el conjunto completo de podcasts de Gimlet en un tapiz en constante expansión.

Construida sobre una sólida marca denominativa informada por pancartas tipográficas y titulares de periódicos antiguos, la identidad da vida al catálogo de Gimlet con un lenguaje visual impulsado por el collage narrativo. Imágenes encontradas, ilustración y trozos de papel de colores brillantes se apilan unos sobre otros para reflejar las historias de Gimlet: capas de ediciones, instantáneas, momentos, revisiones, trabajos en progreso.»

Página del proyecto GrandArmy.





«La idea de una ‘red’ de podcast no era algo con lo que el público en general o incluso los fanáticos de los programas individuales estuvieran familiarizados», comenta el socio de la agencia creativa GrandArmey Eric Collins, quien dirigió el reciente cambio de marca de Gimlet. «Gimlet se estaba volviendo análogamente importante para HBO en el entretenimiento de audio», explica. «Necesitaban una marca y un posicionamiento sólidos, por lo que los fanáticos de los programas pasados verían la marca Gimlet y pensarían:»Lo comprobaré, es Gimlet, debe ser genial».





La agencia realizó una amplica investigación sobre la historia del podcasting, además de conversar con los altos ejecutivos de la compañía, el equipo de GrandArmy desarrolló una estrategia de marca y posicionamiento para Gimlet que luego informaría la identidad visual.

La nueva identidad pretende generar un sentido de autoridad y confianza, es por eso que se ha utilizado una tipografía condensada sans serif y subrayada. «Comenzamos a analizar mucho las tradiciones tipográficas de los logomarcas, los primeros periódicos y la impresión tipográfica», dice Eric. «Hay una fuerza en esas formas tipográficas. Especialmente las grotescas condensadas, no están colocadas sin sentido. Se sienten serios y estables, como si hubieran estado aquí para siempre».





Así que se enfocaron en un estilo más clásico para crear la identidad. «Gran parte de la marca moderna parece moverse en la otra dirección», dice Eric. “Tan silencioso e inofensiva, como estas marcas desearían poder desaparecer por completo. La marca de palabra Gimlet es el enfoque opuesto. Está destinada a hablar desde la autoridad. Es sinónimo de algo. Y las formas de las letras se sienten muy materiales, como si en realidad pudieran ser barajadas, atascadas en su lugar como el tipo de bloque de madera».













«La estética del collage encaja con nuestra marca de palabra tipográfica», dice Eric. «De manera similar, estábamos tratando de basar el sistema gráfico en un lenguaje visual más clásico y atemporal».





Análisis de la identidad de Gimlet Media

Básicamente Gimlet es una red de Podcast y en su nueva identidad lo que quieren lograr retratar es la variedad de temas y opiniones que se pueden tejer a lo largo de un tapiz o collage narrativo al que se puede acceder en su sitio web.

El wordmark es ahora mucho más condensado en una tipografía sans serif, además algunas veces se muestra su monograma subrayado que es una versión simplificada del logotipo.

A diferencia de las marcas actuales que se enfocan en ser más simples y genéricas para proyectar sus beneficios en el producto o servicio ofrecidos, la marca de Gimlet se inspira en las tipografías viejas de los logomarcas, se siente seria, autoritaria y clásica.

Personalmente siempre me han encantado las marcas condensadas se me viene a la memoria Diesel, son atemporales y elegantes al mismo tiempo, además de demostrar cierta autoridad, en el caso de Gimlet no será la excepción.







Referencias: