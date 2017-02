Regresa una nueva edición del Festival Internacional del Diseño Costa Rica FID 7

Se viene una nueva edición del Festival Internacional de Diseño en Costa Rica FID 7, la séptima desde que iniciaron en el 2001, y con ella una gran lista de 15 invitados del mundo del diseño y la creatividad, de diferentes áreas multidisciplinarias desde diseño gráfico, música, arquitectura y cine.

Al igual que en sus ediciones anteriores, el FID 7 se llevará a cabo durante 3 días, del 10 al 12 de marzo en la Antigua Aduana en San José, con un derroche de creatividad del que disfrutarán más de 2.200 visitantes diarios. Con 7 ediciones a cuestas, el FID apuesta por consolidarse como uno de los espacios de pensamiento artístico dentro de la agenda cultural y educativa de los costarricenses y visitantes extranjeros.

La propuesta para este FID 7 no solo serán las conferencias de sus invitados, sino que, al igual que sus ediciones anteriores, contarán con diferentes actividades como talleres, exposiciones, ferias, venta de diseño como la feria de diseño en la Casa del Cuño y Espacios FID.

“Nuestro propósito es generar un espacio de exposiciones e ideas accesible para todos, de ahí que a pesar de la relevancia y peso internacional de los expositores se ha decidido dejar el evento a un costo que puede facilitar la participación de estudiantes y profesionales de todos los niveles interesados en el mundo del diseño y la creatividad”.

Alfredo Enciso, organizador del FID 7.

Invitados

SNASK – Diseño Gráfico – Suecia

Un inusual estudio ubicado en Estocolmo, reconocido internacionalmente por revelarse a lo conservador y crear ideas no convencionales en el diseño, branding y filmografía. Su trabajo va desde un objeto digital hasta crear una compañía disquera, el branding de una cerveza, rebrandear una isla, y dar charlas por todo el mundo. Además organizan su propio festival y ya cuentan con un libro. Entre sus clientes están H&M, Samsung, Microsoft y Target, entre otros.

DAAN ROOSEGAARDE – Arte / Innovación – Holanda

Daan Roosegaarde es un artista e innovador que ha creado proyectos como el carril ‘Van Gogh’ de bicicletas, el Waterlicht, Intimacy 2.0 y sus carreteras inteligentes que brillan en la oscuridad. Se graduó con un master en arquitectura del Berlage Institute, fundó Studio Roosegaarde en el 2007, desde donde trabaja con su equipo de diseñadores e ingenieros para construir un futuro mejor.

SISSEL TOLAAS – Experta en olores – Noruega

El trabajo de Sissel ha recibido numerosos premios internacionales, entre los que destacan el Rouse Foundation Award de Harvard, Ars Electronica Award, Synthetic Aesthetic Award de las universidades de Stanford, Oxford y Harvard, entre muchos otros. Su trabajo se enfoca en los olores, y las relaciones entre los olores y la comunicación.

SEÑOR LOOP – Rock – Panamá

Señor Loop es una banda de rock alternativo panameña que nace a finales de la década de los 90s. Junto a un gran movimiento de artistas conceptuales panameños han creado una identidad propia en la que los ritmos tropicales se mezclan con matices electrónicos. Su más reciente producción, Vikorg fue mezclado por Terry Brown, conocido ingeniero y productor, reconocido por su trabajo con Rush, The Rolling Stones, y Jimi Hendrix, entre otros.

SERGIO CABALLERO – Creatividad – España

Sergio Caballero es un artista multidisciplinar adentrado en la composición electrónica, las artes plásticas, el arte conceptual y, en los últimos años, en la dirección cinematográfica. Es uno de los tres directores del Festival Sónar y responsable de su controvertida imagen gráfica. Su obra se caracteriza por el humor provocativo y salvaje de historias imposibles.

ZOSEN & MINA HAMADA – Arte urbano – Argentina/Japón

Zosen y Mina Hamada son artistas visuales cuya pasión por el color y las formas libres les llevó a colaborar en murales de varios formatos. Su repertorio artístico abarca murales, pinturas sobre tela, ilustración, serigrafía, cerámica y auto-edición de libros. Sus trabajos conjuntos se pueden encontrar en varias ciudades de Europa, Japón, Estados Unidos y Suramérica.

VINCENT MOON – Cine – Francia

Moon es cineasta independiente y director de Blogotheque’s Take Away Show, un proyecto web que ha grabado videos musicales para muchos de los más importantes artistas de música independiente como Tom Jones, R.E.M, o Arcade Fire. En los últimos 6 años, Vincent ha viajado por el mundo, cámara en mano, documentando el folclor local de varias ciudades, música sagrada y ritos religiosos, para su colección Petites Planètes.

SERIAL CUT – Dirección de arte – España

“Creadores de imágenes desde 1999”. Así se autodefinen Serial Cut™, el estudio madrileño especializado en dirección de arte para publicidad. Su genuino estilo combina la cultura pop con cierto surrealismo, dando lugar a imágenes icónicas que invitan siempre a una segunda lectura más detallada. Sergio del Puerto ha trabajando para clientes internacionales como Adobe, Nike, Converse, MTV, Nickelodeon, HSBC, Playstation, IBM, Sony, LG, Microsoft, Volkswagen, The NY Times Magazine y The Guardian, etc.

REBECCA STAMBANIS – Estrategia / Creatividad – Australia

Rebecca Stambanis es una estratega creativa que ayuda a compañías globales a solucionar problemas de negocios a través de la intersección de las marcas con la gente. Tiene una extensa experiencia trabajando junto a las compañías más importantes del mundo, entre ellas Nike, luego de dirigir — a nivel global — su estrategia creativa, por 6 años, en Wieden + Kennedy. Ayudó a Nintendo a lanzar el Wii, desarrolló helados con Häagen Dazs, y dirigió la estrategia global del iPhone 7, iPad Pro, Mac Book Pro y el Watch 2.

PETER PRESLEY – Innovación – Inglaterra

Peter Presley, fundador y CEO de NewCo, una nueva empresa enfocada en la formación e investigación en temas de innovación utilizando su experiencia y contactos en Silicon Valley. Peter es un asesor experimentado con más de 20 años de experiencia trabajando con clientes Fortune 500 en las iniciativas de cambio del negocio de transformación en Europa, los EE.UU. y Asia para lo cual aplica su profunda pasión por el diseño, la innovación del modelo de negocio.

PULSE – Interacción – Costa Rica

Pulse es un laboratorio de experimentación que juega en los límites del mundo digital y análogo para crear experiencias e interacciones únicas. Pulse cree en el poder de la tecnología, al servicio de las ideas. A lo largo de seis años han logrado establecerse en la industria de la comunicación, siendo reconocidos recientemente como Empresa de Comunicación Independiente del año 2015 por la Asociación Comunidad de Empresas de Comunicación Comercial de Costa Rica.

GEMMA O’BRIEN – Lettering – Australia

Gemma O’Brien es una artista del lettering, ilustración y tipografía. Luego de completar sus estudios, trabajó como directora de arte para Animal Logic y Fuel VFX antes de decidir emprender como ilustradora comercial en el 2012. Su trabajo toma distintas facetas, desde caligrafía con brochas, ilustración y diseño, hasta murales de gran escala pintados a mano. Divide su tiempo entre comisiones publicitarias, presentaciones en galerías, conferencias, e impartiendo talleres de lettering alrededor del mundo.

DAVID DEL VALLE – Diseño Industrial – Colombia

Es un diseñador industrial que ha trabajando en metodologías de fabricación y procesos de producción digitales y a gran escala. Como parte de su experiencia ha desarrollado profesionalmente productos arquitectónicos, como la fachada del centro de convenciones y eventos en Medellín pabellón Verde y Mobiliario Parques del Rio Medellín. Ha adquirido experiencia en la creación de mobiliario a través de la fabricación digital, diseño en software de CAD y software de maquinado CAM.

AMINA HOROZIC – Diseño Industrial – Bosnia-Herzegovina

Horozic comenzó su carrera como diseñadora automotriz para Chrysler, trabajando en distintos conceptos y procesos de producción para los exteriores e interiores de varios modelos. Luego de Chrysler, trabajó en Frog Design en San Francisco, para importantes clientes como Nike, Brooks, SC Johnson y Landscape Forms. En la actualidad es Lead Industrial Designer en Fuseproject, oficina de Yves Behar y autora del libro Breaking In®: Product Design. En el 2016 fue la presidente del jurado de Diseño de Producto de Cannes.

ALE MAGALLANES – Diseño Gráfico – México

Diseñador gráfico nacido en la Ciudad de México (1971). Se dedica a jugar y a trabajar con letras e imágenes, a veces encargadas por alguien y otras tan sólo por puro gusto. A la fecha ha escrito siete libros y dibujado, pintado, armado y diseñado muchos otros libros, carteles, animaciones, collages, fotos, letras e imágenes. No piensa que una imagen valga más que mil palabras, ya que mil palabras combinadas entre sí crean aproximadamente seis millones de imágenes (por decir una cifra).

Entradas

Las entradas del FID 7 pueden adquirirse en los puntos de venta autorizados de la tienda De aquí y de allá o mediante la plataforma de venta en línea Yapp.

Estudiantes: $80 dólares

$80 dólares General: $100 dólares

$100 dólares Preferencial: $150 dólares

Para más información del Festival Internacional de Diseño FID 7, pueden visitar el sitio web oficial y su Facebook.