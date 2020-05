Esports: Nuevo logotipo para Evil Geniuses

Evil Geniuses (conocido popularmente por sus siglas EG) fue establecido en el año 1999. EG es una organización de Esports y su sede se encuentra en Seattle, Estados Unidos.

EG posee varios equipos que participan en diferentes torneos de videojuegos entre ellos: Call of Duty, Counter-Strike: Global Offensive, Dota 2, Fortnite Battle Royale, Halo, League of Legends, StarCraft II, Rocket League, Tom Clancy’s Rainbow Six Siege, y World of Warcraft.

En mayo de 2019, EG fue adquirida por PEAK6 Investments LLC, una empresa de inversiones con sede en Chicago. Entre los logros de EG recordamos el campeonato Internacional de 2015 de Dota 2. Y en el videojuego Call of Duty: WWII ganó el Campeonato Call of Duty 2018.

Antes y después del logotipo de Evil Geniuses.

«Nos encantó el antiguo logotipo icónico y conocemos a muchas personas que lo sienten de la misma manera. Desde diciembre, hemos estado experimentando en el laboratorio para revelar algo que creemos que la gente amará y hoy, estamos lanzando este nuevo escudo.

Definido por nuestro legado de excelencia. Formado por nuestra cultura en constante evolución. Celebrando a nuestros nuevos y antiguos fanáticos, jugadores y socios. Esta nueva cresta simboliza el individualismo de los jugadores y la comunidad y rompe los márgenes. Honra nuestra historia mientras mira hacia el futuro y crea un camino para el éxito competitivo.»

Comunicado de prensa de Evil Geniuses.

Elementos del nuevo logotipo de Evil Geniuses

Evil Geniuses presentó el nuevo logotipo junto a las nuevas camisetas. Un diseño que se basa en el logotipo más icónico del equipo. El diseño anterior no gustó demasiado a los fanáticos de EG porque se alejaba por completo de sus raíces.

«Alimentado por la pasión de nuestra comunidad inmediata, finalmente hemos dado una cara a nuestra visión que no es solo representante y respetuosa de nuestro pasado, pero también dicta el lugar de EG en el futuro de los deporte». – Nicole Lapointe Jameson

1.Icónico

La nueva cresta mantiene una fuerte conexión con el logotipo del pasado; el icónico monograma, sinónimo de legado de Esports y rendimiento de clase mundial.

2.Geometría

La forma circular proporciona una representación de uno de nuestros valores centrales, la inclusión, al tiempo que se logra un diseño moderno y funcional.

3.Serifs

Dos serif afiladas en la cabeza y la cola del monograma para representar nuestra voz de innovación y toma de riesgos.

4.Bisel

El bisel exterior se ha eliminado para permitir una apariencia más fuerte, más audaz y más limpia.

Histórico de logotipos

Evolución de logotipos de Evil Geniuses.

«Ahora, un logotipo es más que un punto de contacto y cambiar un logotipo es más que un estiramiento facial de la marca. Una mayor participación en un amplio espectro de plataformas significa que un equipo no puede esconderse detrás del espíritu del diseño de un logotipo o los valores de una declaración de misión. Hoy, toda nuestra organización debe vivirlo.

Durante más de 20 años, Evil Geniuses ha sido pionero en el panorama de los deportes electrónicos. Nunca nos importó la competencia porque somos nuestra propia competencia. Este espíritu estableció nuestro legado de excelencia y nos posiciona para un futuro de dominio continuo. Para celebrar los senderos que hemos abierto y los nuevos caminos que forjaremos juntos, presentamos nuestra nueva apariencia.»

Comunicado de prensa de Evil Geniuses.

Detalles del imagotipo de Evil Geniuses.

Versión horizontal del logotipo.

Paleta de colores:

Estas son las nuevas camisetas de Evil Genius, además de detalles como el nuevo logotipo, también presentan la frase «LiveEvil«. Un guiño al diseño anterior. Así que las camisas tienen elementos del pasado como del presente inmediato.

Análisis del logotipo de Evil Geniuses

El año pasado la comunidad de Esports se sorprendió con el diseño del logotipo de la marca Evil Geniuses. En realidad fue una especie de sacrilegio eliminar el icónico monograma EG con el que tanta gente se identificaba, recuerdo por ejemplo el campeonato de Dota 2.

Su logotipo anterior mostraba unos problemas muy grandes de Kerning en la palabra Geniuses donde ES quedaba con un interletraje muy amplio con respecto al resto de letras. La V de evil era a su vez el punto de la i.

El nuevo diseño se basa en el legado de Evil Geniuses y su famoso monograma. Hay una fuerte conexión con la herencia del diseño más icónico de la marca. Se recupera la forma circular, el espacio negativo entre ambas letras. Pero se agregan dos serif afilados en la parte superior e inferior del monograma, para simular una especie de estrella ninja.

En general se muestra un un aspecto mucho más limpio y actualizado que respeta la herencia del equipo. Sólo queda conocer la opinión de los fanáticos a través de las redes sociales.

